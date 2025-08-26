Bećirović s Koskijem: Savezništvo BiH i SAD-a je dugoročne prirode

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je danas iznenadni sastanak s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Danielom Koskijem.

Razgovarano je o trenutnoj sigurnosnoj i političkoj situaciji, kao i jačanju strateškog partnerstva Bosne i Hercegovine i SAD-a, objavio je Bećčirović na društvenim mrežama.

Bećirović je naglasio da savezništvo i prijateljstvo Bosne i Hercegovine i SAD-a nije kratkoročne, već dugoročne prirode.

Ukazujući na opasna antidejtonska i antiustavna djelovanja organa vlasti bh. entiteta RS, istakao je da se bez zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ne može očuvati mir i stabilnost u državi.

Otpravnik poslova Ambasade SAD Daniel Koski kazao je da su mir, sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini i regiji interes SAD-a.

Također, istakao je da je neupitna podrška SAD-a nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-Fena)