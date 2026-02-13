Bećirović razgovarao sa šest američkih senatora: “Dodikova šovinistička politika ugrožava mir i stabilnost BiH i regije”
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Senata Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koju je činilo šest senatora – Roger Wicker, Jeanne Shaheen, James Himes, Chris Murphy, Mark Kelly i Ruben Gallego.
Bećirović je poručio da je Dodikova šovinistička politika nastavak njegove antidejtonske i neodgovorne politike.
“On i njegovi najbliži saradnici su i dalje faktori destabilizacije Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Umjesto da prestane s antidejtonskim djelovanjem, on ponovo zagovara opasnu politiku ugrožavanja mira, stabilnosti i države Bosne i Hercegovine. Evidentno je da Dodikovi potezi krše i američki Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, koji je usvojen krajem 2025. godine, te je neophodno adekvatnim mjerama zaustaviti njegovo opasno destabilizirajuće djelovanje”, kazao je Bećirović tokom susreta s američkim senatorima.
Tokom sastanka razgovarano je i o energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine, s naglaskom na projekat Južne gasne interkonekcije. Bećirović je istakao da Južna gasna interkonekcija predstavlja jedan od najvažnijih strateških infrastrukturnih projekata za Bosnu i Hercegovinu, jer omogućava diverzifikaciju izvora snabdijevanja gasom, jačanje energetske nezavisnosti države i smanjenje sigurnosnih rizika.
Član Predsjedništva BiH je posebno podvukao da je snažna i kontinuirana podrška SAD-a ključna za uspješnu realizaciju ovog projekta, te da Južna gasna interkonekcija predstavlja konkretan primjer strateške saradnje Bosne i Hercegovine i SAD-a u oblasti energetike, sigurnosti i ekonomskog razvoja.
Američki senatori su potvrdili da SAD podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te su istakli važnost jačanja energetske otpornosti i strateških infrastrukturnih projekata koji doprinose dugoročnoj stabilnosti države i regije.
