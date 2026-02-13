Bećirović razgovarao sa šest američkih senatora: “Dodikova šovinistička politika ugrožava mir i stabilnost BiH i regije”

“On i njegovi najbliži saradnici su i dalje faktori destabilizacije Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Umjesto da prestane s antidejtonskim djelovanjem, on ponovo zagovara opasnu politiku ugrožavanja mira, stabilnosti i države Bosne i Hercegovine. Evidentno je da Dodikovi potezi krše i američki Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, koji je usvojen krajem 2025. godine, te je neophodno adekvatnim mjerama zaustaviti njegovo opasno destabilizirajuće djelovanje”, kazao je Bećirović tokom susreta s američkim senatorima.