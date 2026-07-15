Ambasador Države Katar u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Meshaal bin Ali al-Attiyah, primio je danas u rezidencijalnom kompleksu Ambasade predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bećirovića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Njegovog Visočanstva katarskog Oca Emira, šejha Hamada bin Khalife al-Thanija.

Dr. Bećirović je izrazio duboku tugu zbog smrti Oca Emira, istakavši da je Država Katar izgubila utemeljitelja moderne države i državnika koji je postavio temelje njenog razvoja i uspona.

Naglasio je da je Nj. V. Otac Emir, šeik Hamad bin Khalifa al-Thani, bio veliki i iskreni prijatelj Bosne i Hercegovine, koji je pružao podršku Bosni i Hercegovini tokom agresije, kao i u poslijeratnom periodu i procesu obnove.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH izrazio je solidarnost s Njegovim Visočanstvom emirom Države Katar Tamimom bin Hamadom al-Thanijem, vladarskom porodicom i narodom Države Katar, te zamolio da se Njegovom Visočanstvu Emiru Države Katar prenesu izrazi njegovog iskrenog saučešća.

Ambasador Države Katar Meshaal bin Ali al-Attiyah zahvalio je dr. Bećiroviću na riječima podrške i saučešća, ističući da njegova posjeta i lično prisustvo predstavljaju potvrdu snažnih prijateljskih i bratskih odnosa između Države Katar i Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete dr. Denis Bećirović upisao je poruku u Knjigu žalosti otvorenu 13. jula 2026. u rezidencijalnom kompleksu Ambasade Države Katar u Sarajevu.

Podsjetimo, predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović uputio je 12. jula saučešće Njegovom Visočanstvu emiru Države Katar, šeiku Tamimu bin Hamadu al-Thaniju.

„S dubokom tugom primio sam vijest o smrti Vašeg oca, Njegovog Visočanstva šeika Hamada bin Khalife al-Thanija. U ime Predsjedništva Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, upućujem Vama, dragi prijatelju, uvaženim članovima kraljevske porodice i prijateljskom narodu Države Katar izraze najiskrenijeg saučešća.

Njegovo Visočanstvo šeik Hamad bin Khalifa al-Thani ostat će upamćen kao vizionarski državnik koji je svojim liderstvom dao izuzetan doprinos razvoju Države Katar i njenom pozicioniranju kao važnog i uvaženog međunarodnog aktera. Njegova posvećenost dijalogu, razvoju i humanitarnim vrijednostima ostavila je snažan trag i izvan granica Države Katar“, navedeno je ranije u pismu saučešća dr. Bećirovića.