Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član Predsjedništva Željko Komšić borave u Briselu, gdje su na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea održali sastanak sa zamjenicom generalnog sekretara Radmilom Šekerinski.

Tokom sastanka predstavljeni su postignuti rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju Programa reformi BiH, implementaciju Individualno prilagođenog programa partnerstva za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH. Sagovornici su zaključili da je postignut visok stepen interoperabilnosti sa NATO snagama.

Razgovarano je o daljim koracima u jačanju saradnje Bosne i Hercegovine sa NATO-om, uz konkretne prijedloge u vezi sa intenziviranjem procesa integracija, uključujući jaču političku i tehničku podršku NATO-a, ubrzanje reformskih aktivnosti, te dodatno jačanje zajedničkih kapaciteta u oblasti sigurnosti i odbrane.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH naglasio je da Bosna i Hercegovina kontinuirano napreduje na putu ka NATO-u, te istakao da su ispunjeni i formalni i suštinski uslovi za poziv u članstvo. Također je naglasio da postoji institucionalna posvećenost, odnosno puni institucionalni konsenzus za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana Bosne i Hercegovine za članstvo zemlje u NATO-u. U tom smislu, predložio je da se Bosni i Hercegovini što prije uputi poziv za članstvo.

Bećirović je na svom Facebook profilu rekao da NATO za Bosnu i Hercegovinu ima mnogo šire značenje od vojnog saveza. “Danas sam u sjedištu NATO-a u Briselu naglasio da NATO za Bosnu i Hercegovinu nije samo vojni savez. To je i zaštita budućih generacija, naših porodica i pravo na život bez straha od sukoba i podjela. Naša historija nas je naučila koliko je mir krhak, a naša budućnost zavisi od toga koliko smo spremni da ga zaštitimo, zajedno sa našim saveznicima”, naveo je Bećirović u objavi na društvenim mrežama.

Šekerinska: NATO ostaje snažno posvećen Bosni i Hercegovini i jačanju saradnje

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a, Radmila Šekerinska, naglasila je nepokolebljivu posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini i istakla da su trajni mir i sigurnost u zemlji, kao i stabilnost Zapadnog Balkana, od ključne važnosti za sigurnost euroatlantskog područja, pozdravljajući korisnu razmjenu mišljenja i nastavak snažnog dijaloga na visokom nivou između NATO-a i Bosne i Hercegovine.

Zamjenica generalnog sekretara istakla je značajna dostignuća postignuta tokom dugoročnog partnerstva između NATO-a i Bosne i Hercegovine, zasnovanog na političkom dijalogu i praktičnoj saradnji, uz podršku povećanog prisustva NATO-a u Sarajevu, navodi se u saopštenju. Naglasila je spremnost NATO-a da dalje jača saradnju, oslanjajući se na prvi Individualno prilagođeni program partnerstva Bosne i Hercegovine usvojen prošle godine, optimizovanu implementaciju Programa reformi zemlje i povećanu podršku NATO-a kroz Program izgradnje odbrambenih kapaciteta.

Dodala je da su sveobuhvatne reforme koje vode lokalne vlasti ključne za uspostavljanje povoljnog okvira kroz koji NATO može efikasnije pružiti prilagođenu podršku.

– NATO već pruža snažan podsticaj za reforme, ali njihov puni potencijal može se ostvariti samo uz kredibilne nacionalne napore, uključujući veća budžetska izdvajanja za Oružane snage Bosne i Hercegovine – naglasila je, dodajući da “u današnjem sve opasnijem svijetu svi moramo više ulagati u vlastitu odbranu i otpornost – i saveznici i partneri u NATO-u”.

Šekerinska je također ponovila da NATO čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, te da nastavlja podržavati evropski i euroatlantski put zemlje.

Komšić: Podrška NATO-a za BiH je neupitna, ali se očekuje ispunjenje određenih političkih uslova

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, BiH Željko Komšić, izjavio je nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća (NAC) u Briselu da NATO ostaje posvećen saradnji sa BiH i da je ta podrška neupitna, ističući da se od BiH i dalje očekuje ispunjenje određenih političkih uslova, među kojima je i povećanje izdvajanja za odbranu.

Komšić je naglasio da je NATO generalno posvećen saradnji s Bosnom i Hercegovinom i da žele da ta saradnja poprimi nove oblike, s obzirom na to da na tehničkom nivou sve funkcioniše prilično dobro i solidno. Posebno je istakao da se to odnosi, prije svega, na saradnju s Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Rekao je da se od BiH u narednom periodu očekuje ispunjavanje određenih političkih uslova, koji će, kako je naveo, uskoro biti jasno i eksplicitno saopšteni, te da su im takve poruke već prenesene.

– Prvi politički uslov je povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za Ministarstvo odbrane, sa 0,9 posto godišnjeg bruto proizvoda na 1,7 – 1,8 posto. To će biti i zahtjev i očekivanje NATO-a u narednom vremenu prema Bosni i Hercegovini – rekao je Komšić.

Također je napomenuo da je podrška za BiH i njenu stabilnost neupitna kada su u pitanju sve države članice NATO-a, odnosno svi ambasadori koji su učestvovali u današnjoj diskusiji, uključujući i američkog predstavnika na samom sastanku.

Ocijenio je da saradnja između BiH i NATO-a teče uobičajeno, što na prvi pogled može djelovati pomalo depresivno.

– Još uvijek postoje neka očekivanja kada je u pitanju BiH, ali ako bih dao opću ocjenu, rekao bih da je to bio vrlo dobar sastanak, da je vrlo korisno za Bosnu i Hercegovinu što se ovakvi sastanci održavaju, te da je vrlo korisno što postoji interes zemalja NATO-a i NATO-a kao organizacije za sve što se dešava u BiH – zaključio je Komšić.

