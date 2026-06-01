Bećirović i Cvijanović iznijeli suprotne stavove o OHR-u i NATO-u, Costa poručio: BiH je na nekoliko koraka od naredne faze ka EU
Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa boravio je danas u Sarajevu, gdje se sastao sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka, javnosti su se obratili predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, članica Predsjedništva Željka Cvijanović i sam Costa, a u fokusu su bili evropski put BiH, reformski procesi, uloga OHR-a, te različiti pogledi unutar BiH na NATO i unutrašnje ustavno uređenje. Dio obraćanja i transkripta sadržan je i u dostavljenom materijalu.
Costa je poručio da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali i upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo kako ne bi izgubila evropsku finansijsku podršku. Bećirović je istakao strateški cilj članstva u EU i NATO-u, važnost EUFOR-a i očuvanja mandata OHR-a, dok je Cvijanović naglasila da se na sastanku nije razgovaralo o NATO-u, da Republika Srpska podržava zatvaranje OHR-a i da budućnost BiH vidi kroz suverenitet domaćih institucija.
Bećirović: EU i NATO ostaju strateški ciljevi BiH
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović rekao je da je velika čast što predsjednik Evropskog vijeća posjetu državama Zapadnog Balkana počinje upravo iz Sarajeva, te naglasio da su članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u strateški definirani vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine.
“Mi smo na ovom sastanku još jednom ponovili da su članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u strateški definirani vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine”, rekao je Bećirović.
On je zahvalio Evropskom vijeću i Evropskoj uniji na podršci Bosni i Hercegovini, posebno istakavši ulogu misije EUFOR Althea u jačanju unutrašnje stabilnosti i sigurnosti. Podsjetio je i na ranije odluke Evropskog vijeća o kandidatskom statusu BiH i otvaranju pristupnih pregovora, uz ocjenu da uprkos određenim rezultatima dinamika evropskog puta i dalje nije na potrebnom nivou.
“Nažalost, suočavamo se sa stalnim opstrukcijama i blokadama i evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Glavni faktor blokada je proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska”, istakao je Bećirović.
Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, Bećirović je upozorio da bi bilo kakvo slabljenje OHR-a moglo ugroziti mir i stabilnost, ne samo u BiH nego i u širem evropskom prostoru.
“Zato je veoma važno da i predstojeće imenovanje novog visokog predstavnika bude izvršeno na način kao i do sada, da Vijeće za implementaciju mira izabere novog visokog predstavnika, kao i da ne budu umanjene nadležnosti i mandat visokog predstavnika”, poručio je Bećirović.
Cvijanović: Nismo razgovarali o NATO-u, OHR treba biti zatvoren
Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je Costi na posjeti, ali je odmah na početku naglasila da se na sastanku nije govorilo o NATO putu BiH, nego o evropskom putu.
“Mi nismo pričali danas ni o kakvom NATO putu, to je pomenuo gospodin Bećirović. Mi smo danas pričali šta uraditi u narednom periodu vezano za evropski put Bosne i Hercegovine”, rekla je Cvijanović.
Ona je navela da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se okonča djelovanje OHR-a, ocijenivši da je 30 godina nakon rata prošlo vrijeme u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto domaćih institucija.
“Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane ukraj nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika. Mislimo da je trideset godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija”, istakla je Cvijanović.
Dodala je da jedinu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine vide u njenim konstitutivnim narodima, drugim građanima, institucijama i unutrašnjem dijalogu.
“Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države”, rekla je Cvijanović.
Govoreći o eventualnom tranzicionom periodu OHR-a, kazala je da bi takva izlazna varijanta, koja bi vodila njegovom konačnom ukidanju, bila dobra i za Bosnu i Hercegovinu i za njenu komunikaciju s Evropskom unijom.
Costa: BiH mora ubrzati reforme, u riziku još 373 miliona eura
Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa poručio je da njegova turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku o stvarnoj posvećenosti Evropske unije regionu i politici proširenja.
“Bosna i Hercegovina treba odlučiti da li će uraditi ono što je potrebno kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji. Od naredne konkretne faze u otvaranju pristupnih pregovora dijeli vas još samo nekoliko koraka”, rekao je Costa.
Pozvao je vlasti BiH da usvoje dvije preostale reforme pravosudnog sistema, imenuju glavnog pregovarača i hitno počnu provoditi reformsku agendu. Prema njegovim riječima, time bi se otključala sredstva iz Instrumenta za reforme i rast.
“Nemojte propustiti tu priliku da to osigurate. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, a dodatnih 373 miliona je u riziku u narednim mjesecima”, upozorio je Costa.
On je podsjetio i na podršku koju Evropska unija pruža BiH kroz konkretne projekte, EUFOR Althea i Evropski mirovni instrument, te istakao da postepena integracija u jedinstveno evropsko tržište može donijeti koristi građanima i prije formalnog članstva.
Govoreći o novom visokom predstavniku, Costa je rekao da je važno da osoba koja bude imenovana utjelovljuje opredjeljenje Bosne i Hercegovine za evropski put.
“Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, onda je važno da novi visoki predstavnik, kojeg treba imenovati Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, utjelovljuje opredjeljenje Bosne i Hercegovine da ide putem pristupanja Evropskoj uniji”, rekao je Costa.
Novo neslaganje pred kraj konferencije
Nakon Costinog obraćanja, Bećirović i Cvijanović ponovo su iznijeli različite stavove, ovog puta o tome koga članovi Predsjedništva predstavljaju. Bećirović je rekao da članovi Predsjedništva BiH ne predstavljaju entitete, nego državu Bosnu i Hercegovinu.
“Kada budu izabrani na funkciju u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, oni tada predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu”, dodao je Bećirović.
Cvijanović je potom odgovorila da Bosna i Hercegovina ne može postojati bez entiteta.
“Srpski član Predsjedništva se bira u Republici Srpskoj i po Ustavu dužan je da štiti interese Republike Srpske u zajedničkom tijelu koje predstavlja kolektivnog šefa države, a to je Predsjedništvo BiH”, zaključila je Cvijanović na kraju.
(N1)
Komentari