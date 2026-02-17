BBC Verify o mogućem napadu na Iran : ‘Sateliti potvrđuju položaj udarne grupe! Ne gledamo pripremu za običan udar‘
BBC Verify potvrdio je, na temelju satelitskih snimaka, lokaciju američkog nosača aviona USS Abraham Lincoln u blizini Irana, dok Washington nastavlja pojačavati pritisak na Teheran zbog njegova vojnog programa i nedavnog krvavog obračuna s demonstrantima.
Američki i iranski dužnosnici trebali bi se u utorak sastati u Švicarskoj na drugoj rundi razgovora. Iran tvrdi da će fokus biti na nuklearnom programu i mogućem ukidanju američkih ekonomskih sankcija, dok je Washington ranije dao do znanja da želi otvoriti i druga pitanja.
USS Abraham Lincoln, koji predvodi udarnu skupinu s tri razarača naoružana vođenim projektilima, nosi oko 90 aviona – uključujući lovce F-35 – te ima posadu od 5680 ljudi. Prema dostupnim informacijama, raspoređen je u područje Perzijskog zaljeva krajem januara , no tek je sada uočen na satelitskim snimkama. Nalazi se uz obalu Omana, oko 700 kilometara od Irana.
Sjedinjene Države navodno su prema Bliskom istoku uputile i USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, koji bi u regiju mogao stići u iduće tri sedmice.
Dolazak Abrahama Lincolna uklapa se u širu sliku američkog vojnog jačanja na Bliskom istoku posljednjih sedmica. BBC Verify pritom bilježi rast broja američkih razarača, borbenih brodova i lovačkih aviona u regiji.
Koje je vojne snage SAD prebacio na Bliski istok?
Javno dostupne snimke europskih satelita Sentinel-2 pokazuju Abraham Lincoln u Arapskom moru, oko 240 kilometara od obale Omana. Brod nije bio viđen od ulaska u regiju u januaru jer se kretao otvorenim morem, gdje je satelitsko pokrivanje ograničeno. Za razliku od toga, vojne snage na kopnu lakše su uočljive i češće snimane.
Satelitskim praćenjem do sada je evidentirano 12 američkih brodova na Bliskom istoku: Abraham Lincoln, nosač na nuklearni pogon klase Nimitz, koji s tri razarača klase Arleigh Burke čini udarnu skupinu nosača; zatim dva razarača sposobna za dalekometne raketne udare te tri specijalizirana broda za borbena djelovanja u priobalju, trenutačno raspoređena u bahreinskoj pomorskoj bazi u Zaljevu. Dva dodatna razarača viđena su u istočnom Sredozemlju, u blizini američke baze Souda Bay, a još jedan u Crvenom moru.
Praćena su i kretanja američkih aviona. Zabilježen je porast broja lovaca F-15 i EA-18 u bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, kao i povećan promet američkih transportnih, aviona za dopunu gorivom i komunikacijskih letjelica koje iz SAD-a i Europe stižu prema Bliskom istoku.
Kako je reagirao Iran?
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) 6. veljače objavilo je snimke Abrahama Lincolna okruženog razaračima, lovcima, izviđačkim avionima i obalnom stražom u Arapskom moru – očita demonstracija vojne moći. Teheran je odgovorio vlastitom demonstracijom sile.
U ponedjeljak je Iranska revolucionarna garda (IRGC) započela pomorsku vježbu u Hormuškom tjesnacu, strateškom prolazu između Omana i Irana. Prema izvješću agencije Tasnim, bliske IRGC-u, zapovjednik garde, general-bojnik Mohammad Pakpour, obišao je ratne brodove u luci, nakon čega su s jednog plovila lansirani projektili.
Usporedba s Venezuelom i operacijom „Midnight Hammer“
Vojno-obavještajni stručnjak Justin Crump izjavio je za BBC Verify da aktualne američke pripreme na Bliskom istoku pokazuju „veću dubinu i održivost“ od manevara koji su prethodili zarobljavanju bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju, kao i od operacije zračnih udara na iranska nuklearna postrojenja prošlog jula.
U svim slučajevima radilo se o udarnoj skupini nosača i nekoliko razarača, no okolnosti su bile bitno različite.
Uoči udara na Venezuelu, SAD je rasporedio Gerald R. Ford u Karipsko more, uz još sedam ratnih brodova. No korišten je manji broj aviona jer su lovci mogli brzo pristizati iz baza na američkom kopnu ili iz baze u Portoriku. Raspoređeni su i amfibijski jurišni brodovi, korišteni kao platforme za helikopterske operacije – kakve su viđene prilikom Madurova hapšenja . Venezuelanska vojska pritom se smatra znatno slabijom i manje sposobnom za ozbiljan odgovor.
U operaciji „Midnight Hammer“, usmjerenoj na iranska nuklearna postrojenja, SAD je napao državu s daleko snažnijim vojnim kapacitetima. Iran je sposoban pogoditi američke baze diljem Bliskog istoka. Tada su u regiji bile dvije udarne skupine nosača, pet razarača u Sredozemnom i Crvenom moru te tri borbena broda u Zaljevu. Eskadrile lovaca i aviona za dopunu gorivom premještene su iz SAD-a u Europu, dok su bombarderi B-2, koji su gađali nuklearne lokacije Fordo, Isfahan i Natanz, poletjeli iz baza u američkoj saveznoj državi Missouri.
„Ne gledamo samo pripremu za udar, nego šire odvraćajuće raspoređivanje snaga koje se može po potrebi povećavati ili smanjivati“, zaključuje Crump. „Ova konfiguracija ima veću dubinu i održivost od onih korištenih u Venezueli ili tokom operacije ‘Midnight Hammer’. Dizajnirana je da izdrži dugotrajan angažman i neutralizira svaki mogući odgovor na američke ciljeve u regiji – i, naravno, u Izraelu.“
