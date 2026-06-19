Barbarez je zahvalio bh. navijačima na velikoj podršci i atmosferi koju su napravili, posebno ističući dolazak u velikom broju na jedan od najvećih stadiona na svijetu.

“Dragi moji Bosanci i Hercegovci, prije svega da vam se iz dna duše naklonim i zahvalim za svaku emociju koju ste nam dali i dajete… Doći jučer u onolikom broju na jedan od najvećih i najljepših stadiona na svijetu nije mala stvar”, poručio je Barbarez.

Selektor je naglasio da zajednički put reprezentacije nije završen, te da ekipa ima snagu i mentalitet da nastavi dalje, uprkos porazu.

“Naš zajednički put nije završen niti će ikada biti, jer mi znamo šta znači biti patriota i voljeti svoju državu i kad je dobro i kad je manje dobro”, naveo je.

Dodao je da ekipa nastavlja rad i pripreme za naredni izazov, te izrazio nadu da će navijači u još većem broju doći na sljedeći susret.

“Sad je vrijeme za naš slogan DREAMBIGDREAMBIH”, poručio je Barbarez.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju će posljednju utakmicu grupne faze igrati 24. juna protiv Katara, a izabranicima Sergeja Barbareza za prolazak u idući krug Mundijala igra isključivo pobjeda.

(Kliker.info-Vijesti)