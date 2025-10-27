Barbarez objavio spisak za Rumuniju i Austriju : Imamo šansu da napravimo nešto veliko, šansu koju smo sami stvorili i zaslužili !

Prvo će naša reprezentacija dočekati Rumuniju u Zenici, a u slučaju pobjede onda bi u Austriji sami odlučivali o svojoj sudbini.

Selektor Barbarez donio je odluku na koje igrače računa za ove dvije utakmice.

Spisak za Rumuniju i Austriju:

Golmani: Nikola Vasilj, Marin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Sead Kolašinac, Emir Karić, Amar Dedić, Arjan Malić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Dennis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić

Vezni red: Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić

Napad: Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković

Pretpozivi: Luka Menalo, Adrian Leon Barišić, Ifet Đakovac, Dino Beširović, Dario Šarić, Nail Omerović, Riad Bajić

Selektor je uz objavljen spisak dao i komentar:

“Očekuju nas važne utakmice koje će donijeti konačan epilog ovih kvalifikacija. Veoma smo motivisani pred okupljanje i utakmice koje mogu mnogo toga da nam donesu.

Imamo šansu da napravimo nešto veliko, šansu koju smo sami stvorili i zaslužili. Raduje nas povratak Seada Kolašinca nakon duže pauze koju je imao.

Vjerujem da će biti spreman jer je on igrač koji veoma bitan za naš tim. Poslije povrede se vraća i Arjan Malić koji je već pokazao da se možemo i na njega osloniti, a odlučili smo da vratimo u reprezentaciju i Amira Hadžiahmetovića.

Uz to imamo i jednog debitanta, Emira Karića kojeg smo pratili duže vrijeme. Sve u svemu, očekujem od ova 24 igrača da odgovore zadatku na najbolji način, a siguran sam da i oni sa velikim ambicijama i SAMOPOUZDANJEM dočekuju važne utakmice sa Rumunijom i Austrijom”, rekao je Barbarez.

(SportSport)