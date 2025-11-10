Barbarez o BH Fanaticosima: Mislim da je Sergej Barbarez dokazao koliko mu znače ova država, reprezentacija i navijači

“Zato što se život Sergeja Barbareza na socijalne medije i o nekoj ozbiljnoj stvari da se oglašava preko Instagrama. Jedina stvar. Ja sam čekao ovaj momenat i ovu press konferenciju na kojoj možemo uživo pričati. Vidite ovo, ja se ne moram svima svidjeti i ustvari ne želim da se svima svidim.

Najvažnija stvar je da ja ovdje pošteno sjedim, da pošteno radim i da imam respecta prema svima, pa i prema vama. Iako nekad mi se čini da je ta ulica jednosmjerna, da nije dvosmjerna. Jednostavno smeta kada ljudi sebi daju za pravo da govore kakav sam ja, šta sam trebao, a šta nisam trebao učiniti.

Ali evo sam sjeo i govoriti o tim stvarima nije lagano, to je emotivno za mene, ja mislim da je Sergej Barbarez dokazao milion puta koliko mu znači ova država, ova reprezentacija, koliko mu znači ovi navijači, pogotovo ovi vjerni navijači, to se neće nikad promijeniti niti se promijenilo, a to da će se moja ljubav prema njima ili prema državi biti drukčija jer nisam na Instagramu stavio neki story, onda me malo znate. I to su stvari koje me vrijeđaju”, rekao je Barbarez.

(Kliker.info-SC)