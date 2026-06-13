Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez bio je zadovoljan osvojenim bodom protiv Kanade (1:1), iako nije krio da ostaje žal zbog činjenice da su Zmajevi vodili do same završnice susreta.

“Uvijek ostaje žal kada vodite skoro do posljednjih deset minuta utakmice. Međutim, treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće, kao što smo imali i nekoliko dobrih prilika prema naprijed. Mislim da je na kraju rezultat 1:1 bio zaslužen za obje ekipe. Za nas je ovo sigurno dobar rezultat za nastavak grupne faze, što je najvažnije”, rekao je Barbarez.

Selektor smatra da je remi protiv jednog od domaćina prvenstva značajan rezultat u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja.

“Sigurno da je bod zadovoljavajući. Znamo kako tabela izgleda i kako može izgledati s određenim brojem bodova, ali nakon prve utakmice još nije vrijeme za računanje. Imamo još dvije utakmice i moramo pokušati pobijediti u njima. Tek tada ćemo vidjeti gdje smo i šta će nam to donijeti na kraju.”

Barbarez se osvrnuo i na Nikolu Lukića, koji je dobio priliku od prve minute i pogodio za vodstvo Bosne i Hercegovine.

“Uvijek govorim da svaki momak ovdje ima svoj zadatak. Svih 27 igrača koji su s nama imaju svoju ulogu i za svakoga imamo plan, zato su ovdje. Lijepo je kada vam neko vrati povjerenje na terenu, ali u principu svi oni to rade. Drago nam je zbog gola jer je on napadač i živi od pogodaka”, poručio je selektor Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-SC)