Barbarez nakon poraza od Austrije : Ovo nije bila odlučujuća utakmica, naš je cilj sve pobijediti do kraja

Reprezentacija Bosne i Hercegovine zadržala je prvo mjesto u grupi H uprkos večerašnjem porazu na stadionu Bilino polje u Zenici od Austrije s 1:2, ali je znatno umanjila svoje šanse za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Austrija nakon gostovanja u Zenici ostaje jedina neporažena ekipa u grupi nakon četiri odigrana meča, dok je Bosna i Hercegovina odigrala jedan meč više i zbog bolje gol-razlike još se nalazi čelu grupe H.

“Sigurno da nije odlučujuća utakmica za plasman na SP. Imamo još tri utakmice odigrati, Austrija ima četiri…Nakon svake utakmice mijenja se stanje na tabeli…Naš je cilj da pobijedimo svaku utakmicu do kraja”, kazao je selektor Sergej Barbarez, koji je podsjetio da je večeras Kipar odigrao neriješeno protiv Rumunije te da će do kraja kvalifikacija biti takvih rezultata.

Istakao je kako je, uprkos porazu, zadovoljan igrom svoga tima, pogotovo u prvom poluvremenu, ali da su u drugom nespretnim reakcijama primili golove.

“Prvo je poluvrijeme bilo i najbolje od kako sam ja selektor. Predobra utakmica”, kazao je Barbarez, koji smatra kako večeras sigurno nisu zaslužili poraz.

Dodao je kako su se u prvom poluvremenu dobro postavljali te markirali gostujuće igrače, a ponosan je, podvlači, večeras bio na svoje igrače, koji su dali sve od sebe protiv kvalitetne Austrije.

Poremetila ih je i povreda Amara Dedića, koji je u 58. minuti napustio teren, do kada je njegov tim dobro izgledao na terenu. Prema prvim informacijama koje je dobio od bh. ljekarskog tima, s Dedićem će biti sve u redu te da se svi nadaju da se nije teže povrijedio. Međutim, konačan sud će, najavio je, dati ljekarski pregled kada se vrati u Lisabon (Portugal).

Barbarez je posebno apostrofirao igru kapitena Edina Džeke te mladog Amara Memića, za kojeg je istakao kako je neumoran i brz igrač. Podsjetio je kako i inače ima mlad tim, čije vrijeme tek dolazi te je napomenuo da su u zadnjih godinu dana integrirali 20-ak novih igrača. Smatra kako ne postoji takav tim u svijetu.

Austrija je večerašnji meč okončala s igračem manje, jer je Patrik Vimer u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena dobio drugi žuti te automatski crveni karton, ali nije bilo puno ni vremena ni snage kod bh. nogometaša za novo poravnanje rezultata.

(Kliker.info-BHRT)