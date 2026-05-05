Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je da Sjedinjene Američke Države riskiraju katastrofalnu globalnu štetu ako njihovi lideri napuste temeljne ljudske vrijednosti. Obama je to izjavio u intervjuu objavljenom u ponedjeljak u časopisu New Yorker, u kojem se indirektno osvrnuo na prijetnje predsjednika Donalda Trumpa Iranu.

U članku pod naslovom “Barack Obama razmatra svoju ulogu u Trumpovoj eri”, bivši predsjednik je naglasio: “Vjerujem da američko vodstvo, koje utjelovljuje predsjednik, mora odražavati temeljno poštovanje ljudskog dostojanstva i pristojnosti, kako unutar naših granica tako i izvan njih.”

Obama je doveo u pitanje isplativost rata s Iranom, podsjećajući da ga je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, poput Trumpa, snažno pozvao da se uključi u vojni sukob, što je on odbio. “Vjerujem da je moja procjena bila ispravna”, rekao je Obama, izražavajući sumnje da li bi takav ishod bio koristan za Izrael ili Sjedinjene Američke Države.

„Netanjahu je dobio ono što je želio. Ali vrlo je upitno da li je to u konačnici najbolje za izraelski narod. Također sumnjam u to da li je to dobro za Sjedinjene Države. Mislim da su moja neslaganja s gospodinom Netanyahuom dobro dokumentirana“, dodao je.

Govoreći o Trumpovoj prijetnji Iranu – „cijela civilizacija će večeras umrijeti i nikada se neće vratiti“ – Obama, bez da ga direktno spomene, rekao je da takav jezik proturječi onome što američko vodstvo treba predstavljati.

„Ako se ne zalažemo za te temeljne vrijednosti – da postoje nevini ljudi u zemljama sa strašnim vladama i da nam je stalo do tih ljudi, da možemo griješiti ako se ne čuvamo oholosti i sebičnog interesa… Ako se toga ne držimo, svijet bi mogao krenuti u vrlo lošem smjeru“, rekao je.

Obama je također ukazao na veliku štetu koju je Trump nanio odnosima SAD-a sa saveznicima i upozorio da će obnova tih veza biti ogroman izazov.

„Mislim da će popravak štete nanesene međunarodnom poretku biti čak i teži od nekih popravki na domaćem frontu“, rekao je, opisujući sistem međunarodne saradnje uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata kao „jedan od najboljih trenutaka Amerike“.

