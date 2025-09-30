hamburger-icon

Banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je u 63. godini

Banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je u 63. godini

30 Septembra
16:48 2025
Banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je u 63. godini.

Vasković je preminuo u Beogradu, a vijest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom službenom nalogu.

“Dragi naš Slobo napustio nas je i prešao na Drugu Stranu, boreći se do kraja.

Detalje iz biografije su mu godinama pisali drugi, a za nas je bio i zauvijek ostat će najbolji sin, muž, otac, deda, brat, stric, ujak…Porodica ” navodi se u objavi na njegovom zvaničnom blogu.

Slobodan Vasković (rođen 1960.) je istaknuti bosanskohercegovački istraživački novinar i bloger, široko prepoznat po svom kritičkom izvještavanju o korupciji, organizovanom kriminalu i političkim skandalima.

Djelujući prvenstveno putem svog vrlo utjecajnog “Bloga Slobodana Vaskovića”, stekao je reputaciju neustrašivog razotkrivanja navodnih nepravilnosti visokopozicioniranih zvaničnika, posebno u Republici Srpskoj.

Njegov rad karakteriše direktan i često kontroverzan stil, što ga čini značajnim, iako polarizujućim, glasom u regionalnim medijima.

Vaskovićeva nepokolebljiva posvećenost otkrivanju osjetljivih informacija dovela je do brojnih prijetnji i pravnih izazova, učvršćujući njegov status ključne figure u nezavisnom novinarstvu u Bosni i Hercegovini.
(Kliker.info-N1)
