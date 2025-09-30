Banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je u 63. godini
Vasković je preminuo u Beogradu, a vijest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom službenom nalogu.
“Dragi naš Slobo napustio nas je i prešao na Drugu Stranu, boreći se do kraja.
Slobodan Vasković (rođen 1960.) je istaknuti bosanskohercegovački istraživački novinar i bloger, široko prepoznat po svom kritičkom izvještavanju o korupciji, organizovanom kriminalu i političkim skandalima.
Djelujući prvenstveno putem svog vrlo utjecajnog “Bloga Slobodana Vaskovića”, stekao je reputaciju neustrašivog razotkrivanja navodnih nepravilnosti visokopozicioniranih zvaničnika, posebno u Republici Srpskoj.
Njegov rad karakteriše direktan i često kontroverzan stil, što ga čini značajnim, iako polarizujućim, glasom u regionalnim medijima.
