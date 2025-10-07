Balkan se oprašta od velikog pjevača i čovjeka : Smrt legendarnog Halida Bešlića glavna vijest u regionalnim medijima

U Sarajevu je nakon kraće i teške bolesti na KCUS-u preminuo Halid Bešlić.

Uživo pratite reakcije i uvjerite se da je Halid bio voljen na području cijele bivše države.

22:16 – Poznati i nagrađivani bosanskohercegovački fotograf iz Jablanice Dženad Džino oglasio se na svom Facebook profilu povodom smrti Halida Bešlića

22:10 – Petar Grašo o Halidu Bešliću: Opraštamo se od velikog čovjeka, jedna prekrasna duša

Petar Grašo na Instagramu mu je posvetio emotivnu objavu.

“Opraštamo se od velikog čovjeka i prijatelja. Halid je bio ne samo sjajan pjevač i umjetnik, već iznad svega prekrasna duša. Imali smo lijepa druženja i dočekali neke lijepe zore uz pjesmu i osmijeh. Zauvijek će ostati u svim našim srcima. Počivaj u miru, legendo”, napisao je hrvatski pjevač.

21:35 – Oglasio se i legendarni bh. glumac Jasmin Geljo

“E moj dobri Halidaga… nije ti ovo trebalo… nije nikako…nemam riječi… Tuga brate moj… i kako sad ja ili bilo ko da kaže, a svi smo te voljeli i uživali u tvojim pjesmama i ljudskosti, i svemu divnom što si nam donosio svojim postojanjem i jednostavnošću… kako reći neka ti je laka zemlja, moj dobri druže… nikako ti nije ovo trebalo. Počivaj u miru jarančino, i naučiti anđele kako da postanu dobri i pošteni kao ti. Počivaj u miru moj druže i slava ti. Tvoj drug, kako si me ono zvao kad bi se vidjeli i čuli… Geljosimus… a nije ti trebalo. El-Fatiha”, poručio je.

21:15 – Otišao je kralj meraka, prijatelj i jaran: ‘Nismo izgubili pjevača, nego dušu’ – naslov je priloga RTL Danas

21:14 – Jedan je kralj narodne muzike, navodi se u objavi RTL Direkt. POGLEDAJTE VIDEO

21:13 – Lepa Brena se oglasila povodom smrti Halida Bešlića

Lepa Brena oprostila se od kolege Halida Bešlića emotivnom porukom, a na Instagram je okačila nekoliko fotografija na kojima je sa pjevačem iz vremena kada su zajedno nastupali.

Naime, Brena je napisala i stih, a porodici je izjavila iskreno saučešće.

– Sa velikom tugom opraštamo se od Halida Bešlića. Umjetnika čije su pjesme bile dio naših života. Njegov glas i njegova ljudskost ostaće zauvijek u sjećanju. U ime moje porodice izdražavam saučešnje njegovoj porodici i najbližima – stajalo je u objavi Lepe Brene.

21:13 – Zlatan Fazlić Fazla: Otišao je veliki Halid Bešlić. Najveći, najbolji, najpopularniji, najomiljeniji izvođač narodne muzike ovih prostora. Voljeli smo mi Halida jer je zaista odlično pjevao i jer su mu pjesme bile tako dobre. Ali voljeli smo ga, svi, tako jako i prije svega zato jer je bio dobar čovjek… Nedostajaće, jako, i njegov moćni glas i njegova dobrota. Laka ti zemlja bosanska, dragi Halide!

20:35 – Severina se oprostila od Halida uz zajedničku fotografiju: Tuga…

Severina se na Instagramu oprostila od dugogodišnjeg kolege i prijatelja Halida Bešlića.

Objavila je zajedničku crno-bijelu fotografiju na Instagram story i kratko je napisala: “Tuga…” Uz fotografiju je dodala i Halidovu pjesmu “Malo je, malo dana”.

20:27 – Tifa kratko poručio: “Zbogom, druže”. Dvije legende bh. muzičke scene su imali dvije zajedničke pjesme a nerijetko su dijelili i binu.

20:10 – Cvijanović se oprostila od Halida: Počivaj u miru, dobri čovječe!

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je otišao veliki čovjek i umjetnik Halid Bešlić koji je iza sebe ostavio neprolazne hitove.

– Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag i neprolazne hitove uz koje više od četiri decenije uživaju i mladi i stari. Moj omiljeni zauvijek će biti “Romanija”. Počivaj u miru, dobri čovječe – objavila je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.

Отишао је велики човјек и умјетник, Халид Бешлић. Иза себе је оставио неизбрисив траг и непролазне хитове уз које више од четири деценије уживају и млади и стари. Мој омиљени заувијек ће бити “Романија”. Почивај у миру, добри човјече. pic.twitter.com/Tb4bV5jtbw — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 7, 2025

20:03 – Nikola Rokvić, Halid Muslimović i Ana Bekuta emotivno o Halidu: Dana je premalo…

Vijest o odlasku omiljenog bosanskohercegovačkog pjevača zatekla je brojne kolege i prijatelje, a mnogi se oglašavaju na društvenim mrežama.

“Ode pola mene, brate… Nek ti dragi Bog podari zasluženi Džennet. Takvi kao ti ne odlaze – oni ostaju u svakoj pjesmi, u svakom srcu koje si dotakao”, napisao je Halid Muslimović.

“Dana je premalo” za bilo šta što nije radost, ljubav, pesma i dobrota. To je Halid najbolje znao.

Halid je bio jedan od najboljih ljudi koje sam znala – nije se bojao ni života ni smrti. Bio je tako zadovoljan, radostan, ispravan i zaista najbolji dokaz da su najveće zvezde zapravo potpuno obični, dobri ljudi iz komšiluka. Neka te nebo zagrli pesmom i večnošću, dragi Halide! Moje iskreno saučešće porodici”, stoji u objavi Ane Bekute.

“Polomio vjetar grane, još lane, visoke breze…Putuj moj divni Halide, hvala ti za svaki osmijeh, svaki stih, svaku riječ! Hvala ti za podršku i djela koja su mi dala dodatna krila! A najviše ti hvala što si mi pokazao šta znači biti RAJA, biti ČOVJEK prizeman i jednostavan, a tako velik! Nećemo danas plakati, radvat ćemo se, jer si uspio do kraja da ostaneš PRAVI! Ispunio si svoju svrhu na najljepši mogući način!

Leti u Vječnost i pozdravi mi tvog brata Marinka! Pjevajte i radujte se kao što ste i ovdje prosijavali svojim odnosom vječnu i neprolaznu LJUBAV! S Bogom! Tvoj Nikola!, stoji u objavi Nikole Rokvića na društvenim mrežama.

19:58 – Hari Mata Hari: Poletjela je golubica, Halide… ovaj put visoko!

Hajrudin Varešanović, osnivač muzičke grupe Hari Mata Hari, oprostio se od Halida Bešlića, legende bosanskohercegovačke narodne muzike.

“Otišao je moj brat po pjesmi i duši… Tvoj glas je bio zvuk naše mladosti, a srce koje si unosio u svaku riječ neće nikad utihnuti.

Poletjela je golubica, Halide… ovaj put visoko, tamo gdje pjesme ne prestaju. Zauvijek u meni. Tvoj Hari”, stoji u objavi.

19:57 – Bebek: Dragi Halide, imali smo samo jednu zajedničku pjesmu, a pjevali smo je 40 godina

Željko Bebek se na društvenim mrežama oprostio od Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini.

“Dragi Halide hvala ti na svim trenucima koje smo zajedno proveli na pozornicama širom svijeta.

Imali smo samo jednu zajedničku pjesmu, a pjevali smo je 40 godina.

Zauvijek ću pamtiti tvoju toplinu, tvoj glas i tvoju ljudskost. Prijatelju, počivao u miru Božjem”, napisao je Bebek.

19:55 – Šemsa Suljaković: Ne mogu da vjerujem da je otišao moj dragi prijatelj i kolega, naš voljeni pjevač Halid. Srce mi je teško, duša boli… Otišao je čovjek pun dobrote i topline. Njegove pjesme i osmijeh ostat će zauvijek u našim srcima! Počivaj u miru, dragi Halide!

19:54 – Osman Džiho: Teško je pronaći riječi kad ode neko ko nije bio samo prijatelj, nego dio tebe. Halid Bešlić nije bio samo pjevač – bio je simbol Bosne i Hercegovine, glas naroda, čovjek koji je znao i radovati i tješiti, i pjesmom i šutnjom. Za mene je Halid bio mnogo više od velikog umjetnika. Bio je moj kum, moj prijatelj, moj životni režiser. Zajedno smo prošli stotine puteva, obišli svijet, dijelili i radost i tugu, i kafane i bine. Kad bih posustao, on bi rekao: “Džiho, hajde bolan, život ide dalje.” Sad mi je prvi put ostavio scenu bez aplauza.Bosna je izgubila legendu. Ja sam izgubio brata.

19:37 – Neda Ukraden: Dragi Halide , sve tvoje pjesme, svi koncerti, druzenje u Sarajevu, ne daju srcu i razumu da se pomiri sa surovom istinom. Nek ti je rahmet dragi kolega, putuj s anđelima.

19.18 – BHF se oprostio od Halida: Na svakom okupljanju pratili smo njegove pjesme

Najvatrenija navijačka grupa reprezentacija Bosne i Hercegovine, BHFanaticos, oprostila se od muzičkog velikana Halida Bešlića.

Bešlić je preminuo u 72. godini, a BHF je na zvaničnim stranicama objavio poruku i video oproštaja, u kojem navijači pjevaju njegov hit:

“Posljednji pozdrav rajskoj ptici širokih pogleda. Čovjek koji je uvijek bio na usluzi svojoj zemlji i ljudima, posebno onim najugroženijim. Na svakom okupljanju pratili smo njegove pjesme, zvanično i nezvanično. Rahmet ti duši, Halide.”

19.05 – Hanka Paldum se oprostila od Halida: Imam osjećaj, da cijela planeta plače i boluje za njim

18.50 – Nina Badrić posvetila objavu Halidu: Putuj mirno, nećeš biti zaboravljen

Nina Badrić posvetila je emotivnu objavu Halidu Bešliću.

“Malo je pjevača koji su bili takve ljudske gromade kao što si ti. I svako ko te je upoznao, odmah si ga kupio svojom ljudskošću i jednostavnošću.

Bio si kao i svi oni koji su istinski najveći – najmanji. Ostat će velika praznina bez tebe jer dobri ljudi odlaze sa Zemlje, a ja svim srcem vjerujem da su na nekom puno boljem mjestu. Iskreno saučešće porodici i prijateljima … putuj mirno, Halide, nećeš biti zaboravljen”, napisala je na društvenim mrežama.

18:04 – Šerif Konjević sjetno o preminulom kolegi:

– Dragi moj, polahko se rasipamo, odlazimo na drugi svijet, a taman sam mislio da ćemo konačno više vremena provoditi zajedno.. Poznavali smo jedan drugog jako dobro i razumjeli se, pa čak i kad se dugo ne vidimo. Ostaješ u mom srcu zauvijek. Nekad ti Gospodar naš podari lijepi džennet. Voli te tvoj Šerif zauvijek – napisao je.

17:30 – Zdravko Čolić se emotivno oprostio od Halida Bešlića: Voli te tvoj Čoki

– Halide, već nedostaješ. Naša nezaboravna druženja, putovanja i zapravo sve od 1985. godine od kad smo se upoznali. Ostaju tvoje pjesme, kao lijek za dušu. Počivaj u miru, voli te tvoj Čoki – napisao je.

17:12 – Željezničar se oprostio od Halida Bešlića: Pamtit ću te cijelog života…

17:00 – Jusuf Nurkić se oprostio od Halida Bešlića: Hvala ti za sve emocije, pjesme i ponos

“Halide legendo. Hvala ti za sve emocije, pjesme i ponos koji si nosio”, napisao je Nurkić.



16:35 – Nermin Nikšić o Halidu Bešliću.

“Kažu da nada zadnja umire.

Znali smo koliko tešku bitku biješ, znali smo da su izgledi mali i željeli vjerovati da ćeš dobiti ovu neravnopravnu bitku. Danas se ta minimalna nada ugasila.

Bosna i Hercegovina je danas utihnula. Utihnulo je od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana. S razlogom.

Otišao je Halid Bešlić – čovjek iz naroda, dobri duh ovih prostora. Otišao je ponos Bosne i Hercegovine, simbol onog što jesmo – topli, prkosni, ponosni.

Danas sam ostao bez prijatelja, a mi svi zajedno bez istinske legende i sjajnog umjetnika.

Ostaješ i živjet ćeš s nama kroz svako druženje, svaki merak, svaku pjesmu, kroz sve radosti i tuge koje smo dijelili uz tvoje pjesme.

Tvoje naslijeđe će, druže, živjeti kroz pjesme koje dodiruju srca svih generacija, kroz emocije koje si prenosio na svoj jedinstven način i kroz sjećanja koja će zauvijek ostati sa svima koji su te voljeli.

Tvojoj Sejdi i tvom Dini želim puno snage u ovom teškom trenutku.

Hvala ti prijatelju za čitav jedan život uspomena koje si nam svima dao.

Neka ti je laka zemlja bosanska”.

16:16 – Dodik se oprostio od Halida

S tugom sam primio vijest o smrti Halida Bešlića, čovjeka koji se za života upisao u legende, napisao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a u objavi na X-u.

– Otišao je dobar čovjek, umjetnik iz naroda, koji je pjesmom spajao ljude. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru, Halide – naveo je Dodik.

16:02 – Dačić: Halidova muzika je spajala ljude

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, oglasio se povodom smrti legendarnog bh. pjevača Halida Bešlića i tim povodom uputio saučešće porodici.

“Sa neizmjernom tugom sam primio vijest o smrti mog dragog prijatelja, velikog umjetnika i čovjeka izuzetnog srca Halida Bešlića. Halid je svojim glasom, pjesmama i neiscrpnom energijom ostavio neizbrisiv trag kako u svijetu muzike i umjetnosti, tako i u srcima svih onih koji su kroz njegova djela nalazili utjehu, nadu i radost. Njegova muzika je spajala ljude, liječila duše i donosila radost u najtežim trenucima. Svi koji smo imali čast da ga poznajemo, znamo da je bio veliki, skroman čovjek i izuzetan prijatelj”, naveo je Dačić.

Dodao je da za njega Halid nije bio samo umjetnik kojeg je duboko poštovao, već i prijatelj s kojim je dijelio mnoge lijepe trenutke.

“Kroz druženje znali smo da zajedno zapjevamo njegove pjesme koje su decenijama osvajale srca naroda. Njegovo odsustvo ostavlja prazninu koja se ne može nadoknaditi, ali sjećanje na njega i njegovu muziku zauvijek će živjeti u našim srcima. Porodici, prijateljima i svima koji su voljeli Halida, upućujem svoje najdublje saučešće. Neka mu duša počiva u miru, a za nas utjeha bude u svemu što nam je ostavio, pjesmama, radosti i ljubavi koju je dijelio bez mjere. Halide, hvala ti za sve. Nedostajat ćeš nam”, navodi se u saučešću Dačića.

15:38 – Poznati bh. sportski novinar i komentator Sabahudin Topalbećirević emotivno je doživio smrt Halida Bešlića.

15:33 – Hrvatski pustolov Kristijan Iličić.

15:21: FK Sarajevo: Bosna i Hercegovina je ostala bez svog velikana.

15:11 – Dino Merlin o Halidu Bešliću: “Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe”.

15:07 – Dragana Mirković se oprostila od Halida.



15:00 – Marija Šerifović je uputila snažnu i dirljivu poruku.

14:56 – Bh. pjevačica Džejla Ramović.

14:54 – Kompozitor i harmonikaš Dragan Stojković Bosanac.



14:50 – Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra RS: Otišao si, ali tvoja dobrota živi vječno.

Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra RS, emotivnim riječima se oprostio od pjevača Halida Bešlića, navodeći da je otišao tiho, ali da je ostavio beskrajno puno emocija, sjećanja i pjesama koje će zauvijek živjeti.

“Tvoja dobrota, tvoj osmijeh i tvoj glas utkani su u duše svih nas koji smo te poznavali i voljeli. Beskrajno sam srećan što sam imao čast da ti prije deset godina spasim život — i što sam te nedavno mogao posjetiti u bolnici, provesti s tobom nekoliko sati u smijehu, razgovoru i sjećanjima”, naveo je Đajić.

On je istakao da je sudbina htjela da svoj posljednji koncert održi upravo u Banjaluci.

“I da zapjevaš refren jedine pjesme koju sam napisao — ‘Ljubav pored Vrbasa’. Vjerujem da će neko u budućnosti otpjevati cijelu tu pjesmu, kao simbol ljubavi prema gradu, ljudima i životu, baš onako kako si ti znao da preneseš emociju svakom riječju i notom. Počivaj u miru, Halide… Tvoja pjesma i dobrota će živjeti vječno”, napisao je Đajić.

14:48 – Enes Begović se dirljivom porukom oprostio od svog kolege Halida.



14:44 – Hrvatska pjevačica Indira Levak.

14:42 – Bh. teniser Damir Džumhur.

14:38 – Srbijanski kompozitor i tekstopisac Saša Lazić se oprostio od Halida.





14:32 – Ministar odbrane BiH Zukan Helez izrazio je saučešće porodici Bešlić.

14:29 – Oglasio se i Jala Brat.

14:26 – Direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić:

“Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo sa Kipra brate. Nisam ni slutio da će mi biti ovo posljednji tvoj poljubac. Da ti Allah dragi podari širok Džennet, a porodici sabur”.



14:20 – Šemsudin Mehmedović: “Glas koji je postao duša naroda”

“Bosna i Hercegovina danas šuti. Šuti u tišini svojih planina, u magli nad Sarajevom, u šumama što su njegov glas pratile decenijama.

Preselio je Halid Bešlić — čovjek koji nije bio samo pjevač, nego glas naroda, ritam Bosne, toplina doma i simbol istrajnosti.

Rođen u jednostavnosti, a odrastao u muzici koja je dirala srca, Halid je kroz svoj glas nosio sve naše tuge, nade i ljubavi. Pjevao je o majkama koje čekaju, o ljudima koji odlaze, o zemlji koja boli, i o ljubavi koja nikada ne umire. Njegove pjesme nisu bile samo note — bile su život, iskren i sirov, kao kap kiše na bosanskoj zemlji.

Svojom smirenošću i dostojanstvom pokazao je šta znači biti veliki čovjek. Preživio je teške trenutke, prometne nesreće, gubitke, i nikada nije prestao da se smije — blagim osmijehom koji su svi znali. Nikada nije zaboravio odakle je. Nikada nije zaboravio ljude zbog kojih je pjevao.

Neka ti je vječni rahmet.

Bosna te pamti.

Bosna te voli.

Bosna ti duguje zahvalnost.

Inna lillahi ve inna ilejhi radzi'un”.

14:16 – Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić:

Halidov odlazak je ogroman gubitak za državu!

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je izraze saučešća povodom smrti Halida Bešlića, porodici i prijateljima preminulog.

Odlazak Halida Bešlića ogroman je gubitak državu, narod ali i za sve dobre ljude u Bosni i Hercegovini. Halid Bešlić u svojoj ličnosti sadržavao je sve plemenite osobine bosanskog čovjeka, a koje se prepoznaju i van granica naše domovine.

Njegov osobit i na daleko prepoznatljiv muzički angažman prevazilazio je uobičajne podjele i razlike u muzičkim pravcima, dok je javni angažman ostao obilježen spajanjem ljudi i dobročinstvom.

Porodici, prijateljima ali i svim poštovaocima djela Halida Bešlića upućujem izraze dubokog saučešća.

14:13 – Bh. glumac Enis Bešlagić se oglasio.

“Ode NAŠ Halid.

Ko će sad tu prazninu da popuni svojom posebnošću , iskrenošću i dobrim duhom ljudskosti koju si živio svakim dahom…

Bosanski KRALJU kojeg svi svojatamo i nazivamo NAŠIM! Tvoje spomenik je duboko ugraviran u NAŠA srca, kroz sve ono što sa tobom i tvojim pjesmama smo doživjeli.

Svaka tvoja nota ljudskosti će odzvanjati jedinstvenim glasom u ovim uplakanim srcima zauvijek!

Dok dišem ja ću te spominjati cijelim svojim bićem i moliti Gospodara da te nagradi svakim dobrom što si i zaslužio. Porodici Bešlić, mojom familiji , neka Bog podari zdrav razum u ovim teškim trenutcima. Volim vas. Vaš Enis”.

14:08 – Brojni regionalni mediji su se oglasili povodom smrti velikana Halida Bešlića.

Čitajte više OVDJE.

14:06 – Nazif Gljiva je skoro cijeli život uz Halida Bešlića.

Autor je na desetine Halidovih hitova. Poznati hitmejker jedva je progovorio kada smo ga pozvali nakon što je i zvanično potvrđeno da je preselipo legendarni Halid Bešlić.

Ne znam šta bih vam rekao. Previše sam tužan da bih mogao normalno razmišljati. Preminuo je jedan od najboljih ljudi koji se ikad rodio na ovim prostorima umjetnik. Veliki čovjek, veliki umjetnik. To su rijetkosti. Previše mi je žao. Tužan sam jako – kazao je Gljiva za Hayat.ba.

14: 05 – Oglasio se i kapiten Zmajeva Edin Džeko.

“Otišao je čovjek čiji je glas bio dio naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pjesme uz koje smo rasli, voljeli i tugovali. Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše. Počivaj u miru legendo, a porodici sabur”, napisao je Edin.

14: 01 – Bh. pjevač Armin Šaković se također oprostio od Halida.

13: 54 – Bh. košarkaš Džanan Musa se oglasio na Instagramu.

13:53 – Oglasili su se iz Grupe Helem Nejse:

“Danas nas je napustio najveći od najvećih, a mi smo imali veliku čast i privilegiju da prije nekoliko godina otvorimo jedan od njegovih velikih koncerata. Hvala za sve. Rest in peace Halid Bešlić .

Bosna i Hercegovina i regija se opraštaju od jednog od svojih najvećih sinova.

U 72. godini života, preminuo je Halid Bešlić – legenda narodne muzike, izraz duše našeg naroda, čovjek koji je svojim glasom obilježio generacije.

Rođen na Romaniji 20. novembra 1953. godine, Halid je bio mnogo više od muzičara, umjetnika. Bio je glas tuge i radosti, pjesnik naroda, čovjek čija je iskrenost, skromnost i toplina osvajala i srca i pozornice. Malo je onih koji postanu legende za života – Halid Bešlić je bio jedan od tih rijetkih.

Njegove pjesme su se pjevale u dvoranama, na stadionima, u kafanama, na svadbama i rođendanima, u automobilima, na plažama i planinama. Bio je veza s domovinom onima daleko, i rame za utjehu onima ovdje. Njegova riječ i njegova pjesma bile su lijek duši.

Prije samo nekoliko dana, zbog zdravstvenih problema otkazao je koncert u Gradačcu koji je trebao biti održan 27. augusta. Bio je hospitaliziran na Odjeljenju nefrologije, ali ni tada nisu jenjavale poruke podrške i nade da će se ponovo vratiti na scenu – jer Halid nikada nije bio samo izvođač.

Proći će mnogo vremena prije nego što se na ovim prostorima rodi neko ko će svojim glasom, karakterom i ljubavlju prema svom narodu ostaviti tako neizbrisiv trag. Otišao je tiho, kako to legende znaju.

Neka ti je vječni rahmet, Halide. Tvoje pjesme će zauvijek živjeti – u narodu koji te volio, i u svakom srcu koje je tvoje stihove osjećalo kao svoje.

(Kliker.info-Vijesti)