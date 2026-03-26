Šta nas čeka od toplog proljeća do vatrenog političkog oktobra? Ko će kome na megdan, a ko ostaje izoliran? Bez koga se može, a ko je fiks? Političko tržište i dalje otvoreno, ali koja je cijena i šta je ulog za koalicijski kapacitet? Šta kaže Ginkel, a šta Erdogan? Ko upravlja državom, a ko entitetima i ko odlučuje o prioritetima? Gost emisije Plenum bio je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Izetbegović je ocijenio da se Bosna i Hercegovina nalazi u ozbiljnoj političkoj i institucionalnoj krizi. „Sve je u blokadama i nikada nije bilo lošije u postdejtonskom vremenu. Zemljom upravljaju kočničari.“

Govoreći o uzrocima takvog stanja, Izetbegović odgovornost vidi u vodstvu Trojke. „Za ovo stanje je kriva nespretna probosanska komponenta, jer su predali ključne pozicije u nadi da će time pridobiti druge strane.“

Posebno je kritikovao rad vlasti u Kantonu Sarajevo, navodeći niz problema i kontroverzi. „Imamo tajne ugovore s Kinezima, projekte koji traju godinama bez rezultata. Trećina vlade je već dobila optužnice i bila privođena.“

Dogovor s Dodikom i pristup EU putu

Izetbegović je uporedio raniji pristup SDA sa sadašnjom politikom vlasti. „S Dodikom sam dogovorio koordinacioni mehanizam i pokretanje evropskog puta. Trojka je mislila da će popuštanjem dobiti korektnost – i pogriješila je.“

Ekonomija i obećanja o radnim mjestima

Podsjetio je na rezultate iz vremena kada je SDA bila u vlasti. „Kada sam obećao 100.000 radnih mjesta, mnogi su sumnjali, ali smo pokrenuli procese koji su stabilizirali ekonomiju. Ova vlast je proizvela privredu koja nije samoodrživa, troši više nego što stvara i stalno se zadužuje.“

“U Banjoj Luci će se desiti neke opasne stvari”

Govoreći o NATO integracijama, osvrnuo se na vlastitu ulogu u tom procesu. „Ja nisam išao kao Bećirović da se slikam u NATO-u, išao sam da ih ubjeđujem da ukinu talijanski uslov i pokrenu proces.“

Kritikovao je i percepciju da aktuelni lideri upravljaju procesima.

Narednih dana u Banjoj Luci dogoditi nešto što će zateći člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, naveo je Izetbegović. Dodao je da on ima informacije koje Bećirović i Konaković nemaju i da njih “zatiču stvari”.

“Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontroliraju procese. Naročito Konaković zna uvjerljivo da glumi da kontrolira, ali njih zatiču stvari. Kao što će ih zateći, evo ovih dana, ponovo neke stvari koje će se desiti u Banjoj Luci. Neću reći koje. Ne znaju šta će se desiti”, rekao je.

Na insistiranje da kaže o čemu se radi Izetbegović je odbio, ali je kazao da se te stvari “odnose na popuštanje međunarodnih faktora prema Dodiku.”

“To je, naravno, opasno. Ali oni i ne znaju da će se to desiti. Kao novinari i mi imamo svoje izvore.”

“Murphy se ponašao kao nadvlast”

Izetbegović se osvrnuo i na odnos s bivšim i aktuelnim američkim diplomatama, kritikujući djelovanje Murpheyja. „Ponašao se kao nadvlast i mislio da može kreirati koalicije i procese u zemlji.“

Za razliku od toga, za aktuelnog otpravnika poslova Michaela Ginkela kaže da je odnos drugačiji. „S Ginkelom imamo normalan odnos, razgovaramo o konkretnim temama i tražimo rješenja.“

Južna interkonekcija i američka investicija

Govoreći o projektu južne interkonekcije, naglasio je potrebu za oprezom i temeljitom pripremom. „Ginkel je predložio da se ispita američka firma i da se uključe najbolji pravni i stručni timovi prije donošenja odluka.“

Dodaje da SDA neće blokirati projekte, ali insistira na odgovornom pristupu. „SDA će biti kooperativna, ali sve treba dobro ispitati da ne bi došlo do problema u realizaciji.“

Parlament FBiH i unutrašnji odnosi

Na pitanje o novoj parlamentarnoj većini u Federaciji BiH, Izetbegović je bio jasan. „Ne postoji nova većina u Parlamentu FBiH. Mioković je davno zaslužio da ode jer je loše vodio Dom naroda.“

Koalicije i politički odnosi

Najveći dio razgovora odnosio se na moguće političke koalicije i odnose među strankama u narednom periodu.

Izetbegović je potvrdio da komunikacija s Draganom Čovićem postoji, ali je ograničena. „Razgovarali smo, iznio je svoje nezadovoljstvo, ali je jasno da su odnosi trenutno u zastoju.“

Ipak, ostavlja prostor za buduću saradnju. „Nakon izbora je moguća nova koalicija, vjerovatno ponovo sa strankama iz hrvatskog političkog korpusa.“

Govoreći o HDZ-u, naglašava njegovu stabilnu poziciju u sistemu. „HDZ je faktički fiks, i to kao rezultat intervencija visokog predstavnika.“

Naglasio je i očekivanja kada je riječ o odnosu HDZ-a prema SNSD-u. „Nadamo se promjeni odnosa i prestanku saradnje HDZ-a s Dodikom.“

“Dodika neće biti u politici”

Poseban fokus stavio je na političku sudbinu Milorada Dodika i njen utjecaj na odnose u zemlji. „Dok je Dodik predsjednik SNSD-a, on kontroliše sve procese i odnose. Uvjeren sam da Dodika neće biti u politici i da će to otvoriti prostor za drugačije odnose.“

Govoreći o potencijalnim partnerstvima, ostavlja mogućnost saradnje, ali uz jasne preferencije. „SNSD bez Dodika bi bio drugačiji, ali bismo radije radili sa strankama s kojima smo već imali uspješnu saradnju.“

Izborni proces i tehnologije

Posebno kritikuje izostanak reformi izbornog sistema. „Mislim da neće doći do primjene novih tehnologija na izborima.“

Tvrdi da za to odgovornost snosi aktuelna vlast. „Ponovo ćemo imati iste probleme – manipulacije i nepravilnosti u izbornom procesu.“

Kandidat SDA i izborna borba

Govoreći o kandidatu za Predsjedništvo, najavio je skoro donošenje odluke. „U SDA će kandidat biti onaj koga baza predloži i imat ćemo prijedlog u roku od mjesec dana.“

Izbornu utrku opisuje kao izrazito zahtjevnu. „Ovo je borba 12 protiv jednog. Blizu smo sa šansama, rekao bih da je odnos 50-50.“

Protukandidati i politička konkurencija

Osvrnuo se i na druge potencijalne kandidate. „Radončić može biti jak kandidat ako aktivira svoju infrastrukturu.“

Za Semira Efendića smatra da je još rano za takav nivo politike. „On je još uvijek čovjek s lokalnog nivoa, za njega je rano.“

Moguće postizborne koalicije

Na pitanje o budućim savezima, ostavio je otvorene opcije. „Ne bih unaprijed nikoga otpisao – moguće su spomenute kombinacije SDA, SDP i HDZ, eventualno i SBB.“

Naglašava i promjenu odnosa na političkoj sceni. „I ljevičarske stranke su shvatile da ne mogu bez SDA.“

Upozorava na posljedice nastavka trenutne politike. „Ako ostane Trojka na vlasti, čeka nas sumrak.“

Novalić i pravosuđe

Izetbegović je iznio jasan stav o sudskim presudama i slučaju Fadila Novalića. „Ne mislim da se o presudama mora šutjeti, Novalić je nevin čovjek u zatvoru.“

Eksploziv na mezaru Alije Izetbegovića

Na kraju, iznio je teške tvrdnje o neriješenom slučaju napada na mezar prvog predsjednika BiH. „Prema onome što se može čuti iz kriminalnog miljea, eksploziv je donesen iz Lukavice, dakle sa srpske strane, gdje je i pripremljen. A onda je, prema tim pričama, postavljen ovdje uz pomoć njihovih saradnika – Bošnjaka. To su indicije koje se godinama ponavljaju, ali nažalost nikada nisu do kraja istražene.“ Dodaje da slučaj nikada nije adekvatno istražen.

(Kliker.info-FTV)