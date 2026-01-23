Bakir Izetbegović : Semir Efendić bi mogao biti kandidat SDA, ukoliko se odluči vratiti u stranku

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je da Predsjedništvo stranke još nije donijelo odluku o kandidatu SDA za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, ali je izrazio uvjerenje da će stranka izabrati „najboljeg kandidata koji se može suprotstaviti aktuelnoj političkoj dvanaestorci“.

– Ostavimo malo vremena da se slika razbistri. O tome će vrlo zrelo i iskusno tijelo, Predsjedništvo SDA, donijeti odluku. Prošli izbori su pokazali da možete pobijediti 11 stranaka u izborima za skupštine i parlamente, ali je znatno teže kada se sve udruže protiv jednog kandidata – rekao je Izetbegović nakon sjednice Predsjedništva SDA.

On je ocijenio da je tokom prethodne godine nastavljen pad popularnosti Trojke, dok je SDA, po njegovim riječima, zabilježila rast podrške.

– Mislim da smo se sada susreli, odnosno da je SDA trenutno jača od svih njih zajedno – kazao je.

Izetbegović je dodao i da bi Semir Efendić mogao biti kandidat SDA, ukoliko se odluči vratiti u stranku.

Komentirajući odluku Dževada Mahmutovića da bude suzdržan u Vijeću naroda RS-a zbog čega Bošnjaci nisu pokrenuli vitalni nacionalni interes o izboru Vlade RS-a, Izetbegović je kazao da je Mahmutović postupio profesorski u odnosu na politike koje su nekorektne.

(Kliker.info-Fena)