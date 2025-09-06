Bakir Izetbegović se izjasnio : Ako SDA želi biću kandidat za člana Predsjedništva BiH

Prvi čovjek Stranke demokratske akcije, Bakir Izetbegović, potvrdio je za BHRT kako ne bježi od toga da bude kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećoim izborima. Takođe je otkrio kako ne bježi od koalicije sa svim strankama, čak i sa SNSD-om.

Gostujući u emisiji BHT1 Uživo kazao je kako je bio dva puta član Predsjedništva BiH i kako može biti opet ako mu stranka da povjerenje.

“Ali nemam, što bi naš narod rekao, kuveta, nisam nešto posebno željan i volju pod svaku cijenu, i da se vratim, također i ne bježim od toga. Ali ima tu rizik, kampanja i sve ostalo, i teško je biti prvi čovjek u probosanskom bloku i bošnjačkom korpusu. Nek SDA odluči šta je najbolje, samnom ono što imaju i što znaju ili sa nekim novim licem, novom energijom i nekim novim idejama, a ja pstajem sa SDA do kraja.”

Denis Bećirević je mislim jedina osoba koja bi trebala biti moj protivnik za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, kazao je Izetbegović.

“Možda će se još neko ambiciozan uključiti, ali mislim da će se Trojka ponovo okupiti oko Bećirovića, i SDA ne bi trebala dopustiti da ima 11 rivala. Ja sam tada imao 11 domaćih aktera i četiri međunarodna, iz ne znam kojih razloga. Mislim da je to bilo ‘Ne možemo skloniti Čovića volimo, ne možemo Dodika, hajmo Bošnjaka skinuti. Hajmo napraviti neku novu bošnjačku konstalaciju koja relaksirati odnose sa Dodikom i Čovića koji će ih relaksirati ali su samo dolili ulje na vatru, ali mislim da to sada neće biti slučaj”.

Govoreći o koalicijama sa drugim strankama čelnik SDA je naveo kako je SDP druga stranka nakon SDA, i oni su činjenica, ne treba ih ignorisati.

“Oni predstavljaju ljevičarski sektar, a da li ćemo ući sa njima u kolaciju ne znam, nikoga nećemo odbaciti. Referiramo stranke poput DF-a, SBiH, i NES jedno vrijeme…Ja sam insistirao na Četvorki ali dobio sam čudan odgovor odgovor od Komšića da nema Četvorke. Malo me začudio. Volio bih sa takvim strankama koji su se protivili ovakvim politikama.”

Nikoga ne odbacujemo od stranaka osim onih koje udaraju na BiH, rekao je Izetbegović.

“Ne odbacujemo čak ni SNSD kao stranku, već odbacujemo Dodika. SNSD bez Dodika će biti drugačija stranka, ličiće više na onaj SNSD od prije 20 godina. Naravno da preferiramo SDS i PDP, imali smo sa njima iskustvo.”

(Kliker.info-BHRT)