Bakir Izetbegović ponovo izabran za predsjednika SDA : Bog zna hoću li više ikada sresti Čovića (Video)

Delegati Stranke demokratske akcije (SDA), jedne od najvećih opozicionih stranaka u Bosni i Hercegovini, izabrali su većinom glasova Bakira Izetbegovića za predsjednika stranke.

Izetbegović je bio i dosadašnji čelnik SDA i jedini kandidat.

Na kongresu u Sarajevu bira se i devet potpredsjednika, a dva kandidata su na američkoj crnoj listi.

U radu Kongresa učestvovalo je 1.285 delegata iz svih općinskih, kantonalnih i regionalnih organizacija SDA u BiH i iz inostranstva.

Osam ih je glasalo protiv izbora Izetbegovića, a jedan je bio suzdržan.

Prije nego što je ponovo izabran, Izetbegović je kazao da je iza njih još jedan težak četverogodišnji period u kojem su se nosili sa starim, hroničnim problemima koji su se intenzivirali, ali i sa novim problemima kakve nisu mogli ni zamisliti.

Osvrnuo se i na najbitnije procese, probleme, ulogu i djelovanje SDA i njenih kadrova u protekle četiri godine tokom pandemije korona virusa, migrantske krize, kao i na udare SNSD-a na ustavnopravni poredak BiH, politiku HDZ-a te probosanskog bloka.

Nakon što je ponovo izabran za predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA), Bakir Izetbegović se obratio medijima, najavivši naredne korake te stranke.

Prije svega je istakao kako su politike SDA stabilne i malo se mijenjaju.

– Fokus SDA je na jačanju države i njenih institucija, vladavine prava, to je jedini garant za građane. To nisu stranke. Ono što čini ljude jednakopravnim i sigurnim je vladavina zakona. Novi iskoraci ka članstvu u EU i NATO-u, jačanje Oružanih snaga, interoperabilnost tih snaga sa NATO snagama… Sve je to u fokusu SDA. Sljedeće četiri godine bi se u SDA trebala desiti tranzicija – odlazak političara moje generacije, ratne generacije i prebacivanje težišta rada SDA na generaciju pedesetogodišnjaka, ljudi u punoj snazi. Tome se kanim posvetiti, istakao je Izetbegović.

Dotakao se i Šemsudina Mehmedovića i njegovih poruka nakon što je odbijena njegova kandidatura za predsjednika SDA.

– Mehmedović je dobio minornu podršku koja bi trebala da ga zabrine. SDA nastavlja svojim putem. Kongresi SDA su ozbiljne stvari. Tu su ozbiljne konkurencije. Ljudi žele ući u Predsjedništvo SDA. To otvori neke sudare i konkurencije. Ovo što je gospodin Šemso Mehmedović radio i pričao, bolje mu je bilo da nije. Jer on je optužio SDA, ne mene, da su njene politike na tragu podjele zemlje. Da smo mi krivi za ponašanje Dodika i Čovića, da ih namjerno provociramo da podijele zemlju. To su teške riječi. Takve stvari nije govorio dok nije dobio priliku da pokuša biti predsjednik stranke. Nije mu ovo trebalo, nešto ga je povuklo da izgovori stvari koje nije trebao izgovoriti za svoju stranku, dodao je.

Govorio je i o međunarodnoj zajednici u BiH, članovima SDA koji su na crnim listama, ali i o eventualnom povratku SDA na vlast, o čemu nije optimističan kada je riječ o federalnom i državnom nivou.

– Povratak na vlast će se dešavati na kantonalnom nivou, a na federalnom nisam optimista. Zašto bi Dodik i Čović mijenjali ovakve partnere zamijenio sa SDA? Šta bi dobio sa tim? Bolje nije mogao zamisliti? I ja sam dobro sarađivao, ali ovi su… Neuporedivi. Ja sam na kraju krajeva i izašao i izbačen sa vlasti. Ne nadam se povratku na federalni i državni nivo, naročito na federalni. Dragana Čovića nisam sreo… Bog zna hoću li ga ikada sresti, naveo je.

(Kliker.info-agencije)