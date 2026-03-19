Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori uputio poruku povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama.

Bajramsku poruku reisul-uleme prenosimo u cijelosti:

“Braćo i sestre,

Ramazanski bajram dočekasmo nakon mjeseca posta, u kojem smo nastojali pročistiti srca, učvrstiti vjeru i oplemeniti naš odnos prema ljudima.

Ramazan nas je poučio da istinska snaga nije u sili, nego u samokontroli; te da se veličina čovjeka ne mjeri onim što uzima, nego onim što daje; i da je Allahovoj milosti najbliži onaj koji je najkorisniji Njegovim stvorenjima.

Molim Uzvišenog Allaha da primi naše ibadete: post, namaze, dove, zekat i sadekatul-fitr, kao i svako dobro koje smo učinili u ovom odabranom mjesecu.

Neka tragovi ramazana ostanu u nama i nakon njegova odlaska, da nas učine boljim ljudima i iskrenijim vjernicima.

Braćo i sestre!

Bajram nam dolazi u vremenu kada je savremeni svijet, uprkos svojoj moći i napretku, duboko ranjen ratovima, nasiljem, nepravdom i ravnodušnošću.

Pred našim očima ruše se domovi, prekidaju životi i gazi ljudsko dostojanstvo.

Zato naša bajramska radost ne smije ostati zatvorena u krugu vlastite sreće. Ona mora biti otvorena i za bol onih koji stradaju, za dovu onima koji pate, i za pomoć onima kojima je pomoć potrebna.

Kao i uvijek, i danas trebamo čuvati mir i slogu među nama, međusobno poštovanje i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Budimo svjesni težine vremena u kojem živimo i budimo jedni drugima oslonac i podrška u dobru.

U vremenu kada mnogi šire strah i nepovjerenje, pozvani smo da širimo sigurnost, povjerenje i dobro. Neka se to vidi i u našim bajramima.

Svim muslimanima i muslimankama u domovini, susjednim zemljama i dijaspori čestitam nastupajuće dane Ramazanskog bajrama.

Neka nam Bajram donese mir u srcu, toplinu u porodicu, snagu u zajedništvu i nadu da se dobro može širiti i onda kada se čini da ga je na svijetu premalo.

Bajram šerif mubarek olsun!“

(Kliker.info-MINA)