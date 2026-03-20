Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajram-namaz imamio i bajramsku hutbu kazivao reisul-ulema Husein ef. Kavazović. On je pozvao vjernike da se u vremenu smutnje, epskog nasilja i stradanja, u vremenu podjela i malodušnosti, ostane prisebnan i ne dozvoli da se bude uvučen u vrtloge zla.

– Naša srca trebaju ostati s onima koji najviše pate. Mala smo zajednica ljudi, ne trebamo se plašiti zla, ali moramo se brinuti o sebi. Kada bi se plamen zla mogao ugasiti suzama, bile bi dovoljne suze naših majki, pa da oružje za svagda zašuti – kazao je reisul-ulema.

Kavazović je istaknuo da se „nad našim glavama nadvila ozbiljna prijetnja vjerskog fanatizma i cionizma”, a to je slijepa sila moći i mržnje, koja uništava svjetove, kulture i civilizacije.

-Vjerujemo da još ima zdravih srca koja će joj se oduprijeti, koja koračaju putem ljubavi i bratstva među ljudima. To je put na kojem su i u prošlosti nastajali, rasli i cvjetali gradovi i sela u kojima su ljudi slavili Stvoritelja svjetova i natjecali se u dobru. Nadamo da će tako biti i dalje, jer iza svake mrkle noći dolazi nova zora – poručio je reisul-ulema.

Reisul-ulema Husein ef. Kavazović kazao je da muslimani pokorni Bogu razumijevaju svijet kao mjesto stalnog sučeljavanja dobra i zla, stalnog nadmetanja između ovih dviju suprotnosti i mjestom tegobe i suza.

-Vjerujemo da smo stalno izloženi kušnjama i ispitima, da se vidi koji će od nas bolje postupati. Među nama će biti sretnih i nesretnih. Oni su naša kušnja. Potrudimo se da se stalno natječemo u dobru i da bratskom i sestrinskom ljubavlju brišemo suze s lica unesrećenih ljudi. Upravo je to naša misija, naše poslanje i naša zadaća. Sjetimo se riječi Uzvišenog: Nema straha niti će tugovati onaj koji vjeruje u Boga i Sudnji dan i čini dobra djela, bili oni (muslimani), jevreji, sabejci ili kršćani (El-Maide, 69) – istaknuo je reisul-ulema Husein ef. Kavazović.

Kavazović je istaknuo da se treba truditi da se uprskos izazovima ne padne u očaj, nego truditi se sačuvati vjeru i dostojanstvo i ne dopustiti da muslimane otruje mržnja.

On je istaknuo da je je Allahova milost blizu onih koji dobra djela čine.

-Zato, braćo i sestre, nemojmo dozvoliti malodušnima da unište naš svijet, koji smo stoljećima gradili zajedno s dobrim našim komšijama. Valja nam u svakom vremenu imati prisebnost duha i ne padati u očaj. Ne smijemo izgubiti osjećaj za mjeru, istinu i pravdu – istaknuo je.

Reisul-ulema je naglasio da je porodica je sigurna oaza, a džemat snaga i temelj našega bratstva. Svi obredi naše vjere upućuju nas na zajedništvo, pa i ovaj današnji – bajram-namaz.

U bajramskoj hutbi Kavazović je istaknuo da je zdrava ona zajednica u kojoj ljudi komuniciraju s poštovanjem i uvažavanjem i onda kada se razlikuju u mišljenjima i u stavovima. Snažna je ona zajednica u kojoj se pokazuje odgovornost naspram javnih dobara, na kojima počiva zdrav duh i snaga naroda. Odgovorna je ona zajednica koja brine o najslabijima: bolesnima, siromašnima i bespomoćnima. Sigurna je ona zajednica u kojoj svaki njen član vodi računa o redu i poretku, poštuje zakone i pravila koji štite pojedinca i društvo u cjelini. Napredna je ona zajednica koja se oslanja na razum i znanje, a ne na emociju i populizam.

-Muhammed, a. s., rekao je: U čijem srcu se sastanu strah i nada, Allah će mu podariti ono čemu se nada, a sačuvati ga od onoga od čega strahuje (Bejheki).Sada su nam potrebni svaki musliman, kršćanin i jevrej koji nisu otrovani mržnjom. Svakog jutra osvanemo na vratima Allahove milosti. Niti jedna naša potreba ili kušnja nisu veći od Njegove milosti. U svakom mraku, ma koliko bio crn, nalazi se svjetiljka koju trebamo zapaliti. Valja nam se potruditi i naći puta ka njoj. Kušnja, pa i ova današnja, voda je koja čisti srce i dušu i jača našu volju. Muhammed, a. s., rekao je: U čijem srcu se sastanu strah i nada, Allah će mu podariti ono čemu se nada, a sačuvati ga od onoga od čega strahuje (Bejheki). Sada su nam potrebni svaki musliman, kršćanin i jevrej koji nisu otrovani mržnjom – poručio je.

Reisul-ulema Husein ef. Kavazović kazao je i „Suprotstavimo se zlu i grijehu, prvo u sebi a potom to zahtijevajmo i od drugih“

-Zar da od drugih tražite da čine dobro, a sebe zaboravljate, kaže Kurʼan. Pobrinimo se o sebi, kako bismo i drugima mogli pomoći. Brinimo o porodici, čuvajmo i jačajmo komšiluk među nama i prijateljske odnose sa svijetom. Budimo radost jedni drugima. Popravljajmo međuljudske odnose i vodimo računa o našim obavezama i pravima drugih ljudi – poručio je.

Na kraju bajramske hutbe reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović čestitao je svim muslimanima i muslimankama u domovini Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i u našoj dijaspori Ramazanski bajram, sa željom da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim najmilijima, prijateljima i komšijama.

-Molim Uzvišenog Allaha da vam podari dobro zdravlje i da budete uvijek u Božijoj zaštiti i Njegovom rizaluku. Molim Ga da bolesnima da zdravlje, slabim i iznemoglim snage da savladaju svoje poteškoće, svima nama lijepu i obilnu halal nafaku. Molim Ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestane stradanje i patnja ljudi na Bliskom istoku i svugda u svijetu. Gospodaru naš, pomozi nam, popravi nas, ojačaj nam vjeru i uputi nas Pravim putem. Bajram šerif mubarek olsun! – poručio je Kavazović.

(Kliker.info-Fena)