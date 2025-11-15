BAIC Detroit obiležio 30 godina postojanja: „Tri decenije vjere, naslijeđa i zajednice – s ponosom njegujemo prošlost i s radošću gradimo budućnost“

U subotu, 8. novembra, Bosansko-američki islamski centar Detroit svečano je obilježio 30 godina postojanja Džemata i bosanskohercegovačke zajednice grada Detroita, država Michigan. Jubilej je proslavljen u prelijepoj sali Imperial House u Clinton Townshipu, uz prisustvo gotovo 500 gostiju, članova zajednice i prijatelja.

Svečanost je održana pod nazivom „Tri decenije vjere, naslijeđa i zajednice – s ponosom njegujemo prošlost i s radošću gradimo budućnost“, što je u potpunosti oslikavalo duh i poruku ovog značajnog jubileja. Voditelji programa bili su Enes Šunje i Azra Šabanović-Šunje, dok je koordinatorica večeri bila Dijana Bucalo.

Na početku vjerskog dijela programa, s posebnom čašću i poštovanjem, članovi BAIC omladine, Tarik Šabanović i Haris Rovčanin, unijeli su i postavili časni Kur’an ispred pozornice, dok su ga na kraju programa svečano iznijeli Dr. Maida Medar i Ejub Hasečić. Program je započeo učenjem ašare koje je proučio Mirsad ef. Hasečić, prijašnji imam Džemata BAIC. Potom je izvedena emotivna čestitka pod nazivom „Trideset ljeta svjetlosti“ bosanskohercegovačkog autora Enesa Hotića.

U ime Džemata, prisutnima su se obratili Vedad ef. Arnaut, imam BAIC Detroita, i Nedžad Kljajić, predsjednik Džematskog odbora, koji su se zahvalili svim džematlijama, donatorima i prijateljima na višedecenijskom trudu i predanosti u izgradnji zajednice.

Magistrica Anida Šabanović Powell, predsjednica Građevinskog i Organizacijskog odbora, obratila se prisutnima s iscrpnim prikazom dosadašnje izgradnje centra i postignutog napretka. Istaknula je važnost zajedničkog truda i podrške svih članova Džemata u ostvarenju ovog historijskog projekta te poručila da se s nestrpljenjem očekuje trenutak kada će sa munare novog islamskog centra BAIC biti proučen ezan i kada će se bosanska zastava s ljiljanima ponosno zavijoriti.

Nakon Anide, prisutnima su se obratili predstavnici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA), na čelu s muftijom dr. Sabahudinom ef. Ćemanom, glavnim imamom Medžlisa II Midwest dr. Muazom ef. Redžićem i sekretarom Mirnesom ef. Lemešom. Imam bratskog džemata IC Gazi Husrev-beg magistar Fejlem ef. Salkić, kao i prijašnji imami Džemata BAIC-a, Mirsad ef. Hasečić i Osman ef. Brkić, svojim su prisustvom dodatno uveličali svečanost.

Predstavnice Omladinskog odbora, Amra Lekić i magistrica Ajla Pezer, u ime mladih, izrazile su zahvalnost prethodnim generacijama i nadu u još uspješniju budućnost zajednice.

Posebnu notu duhovnog dijela večeri dali su Isko Jakupović i hor En-Nahl, izvedbama ilahija “Selam, selam”, „I nebo i zvijezde“ i „Želja srca moga“.

Inspirativnim recitacijama večer su oplemenili BAIC omladinci, Erna Balija i Din Džinić, interpretirajući „Molitvu u samoći“ autora Huseina Šehića i „Saće svjetlosti“ autora Enesa Kiševića, pod stručnim rukovodstvom profesorice književnosti i bosanskog jezika Nermine Kurtović.

U drugom dijelu večeri uslijedio je donatorski program i svečana večera, tokom koje su gosti uživali u bogatom kulturno-umjetničkom programu posvećenom bosanskohercegovačkom naslijeđu. Donatorski dio večeri vodili su bosanskogercegovački umjetnik Armin Omerović i Osman ef. Brkić.

Također su nastupili BAIC omladinci, Ada Džinić i Amer Gunić, uz podršku učenica mekteba, Lejle Powell i Emine Šunje, s umjetničkom izvedbom duhovne pjesme Armina Muzaferije „Studen vodo“ (koreografi: Sadeta Jakupović i Šejla Jakupović Benson, dizajner: Dijana Bucalo).

Profesor dr. Emir Ramić, akademik i direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, podsjetio je prisutne na važnost očuvanja bosanskohercegovačke kulture i tradicije, a dr. Ramzi Muhammed, dugogodišnji prijatelj Džemata, obratio se u ime nebosanske zajednice i podsjetio prisutne da smo mi svi jedan ummet.

KUD Behar, čiji su članovi još davne 1998. godine svoje prve korake započeli u Džematu BAIC, izveli su koreografiju uz pjesmu „Čudna jada od Mostara grada“. Na kraju večeri, počasni gosti iz Bosne i Hercegovine, interpretatori sevdaha Alma Subašić, Armin Omerović uz instrumentalnu pratnju Nermina Omerovića, publici su priredili nezaboravan muzički doživljaj.

Zahvala je upućena dragom Bogu te svim članovima zajednice i gostima za donacije koje pomažu nastavak radova na džamiji; Iski Jakupoviću za kompletan zvučni sistem; medijskom timu Džemili Marić (Hayat TV), Damiru Pračiću i Ervinu Pračiću (Bostel TV), Amili Selimović (fotografija) i Harisu Hujduru (grafički dizajn); IT timu Ejubu Hasečiću, Harisu Rovčaninu i Amiru Čampari; aukcijskom timu Elviri Trnjanin i Neyri Salkić; timu za dekoraciju Sadeti Jakupović i Selmi Šabanović; timu za dječiju radionicu Aidi i Amiru Šupukoviću i Mersihi Arnautović; Muhamedu Matriću, Nihadu Šabanoviću, Muharemu Sukanoviću, Murizu Rovčaninu i Senadu Ahmiću na tehničkoj podršci; timu za prikupljanje donacija Ariani Bašić, Emini Muharemović i Muharemi Kolašinac; timu za dobrodošlicu gostiju Nihadi Fačić, Ariani Bašić, Sali Alić, Đuli Ahmić, udruženju Hanume BAIC i udruženju BAIC Youth.

Cvjetne aranžmane je poklonio Coffee Shop You Make Me Bloom, a poseban vizualni doprinos dale su umjetničke slike umjetnice Mirele Duraković i bosanskohercegovačkog slikara Admira Smajlovića. Za poslastice su se pobrinule BAIC Hanume, Mirsada Alić, Mersija Matrić, prof. Nermina Kurtović, Ifeta Šupuković, Edina Ruvić Ćamo i Bravo Market, dok se za printanje promotivnog materijala pobrinuo Promo Shop.

Učešće BAIC omladine bilo je od krucijalne važnosti u ovom projektu, a njihovo angažovanje bilo je utkano u svaki dio programa.

Večer je protekla u znaku zahvalnosti, ponosa i zajedništva, potvrđujući da Bosansko-američki islamski centar Detroit ostaje svijetla tačka okupljanja, vjere i kulture bosanskohercegovačke zajednice grada Detroita.