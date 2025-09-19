Axios otkriva : Zvijezda američke ljevice želi postati predsjednica SAD-a nako Trumpa

Demokratska predstavnica u Zastupničkom domu američkog Kongresa Alexandria Ocasio-Cortez počela se pripremati za kandidaturu za predsjednicu SAD-a ili istaknutu poziciju u Senatu 2028. godine, prema riječima osoba upoznatih s njezinim radom, piše Axios.

Odluka 35-godišnje Ocasio-Cortez za 2028. mogla bi potresti predsjedničku utrku ili vodstvo u Senatu. Njezin stranački kolega iz New Yorka, vođa demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer, koji ima 74 godine, namjerava se ponovno kandidirati 2028. godine. Senatska utrka između Schumera i Ocasio-Cortez predstavljala bi generacijski sukob u kojem bi se vodeći tradicionalist Demokratske stranke suprotstavio njezinoj progresivnoj zvijezdi-buntovnici.

Vodila kampanju daleko od svoje izborne jedinice

Ove godine Ocasio-Cortez, poznata u javnosti i kao AOC, vodila je kampanju diljem zemlje i u nekim dijelovima američke savezne države New York, daleko izvan svoje izborne jedinice u newyorškim gradskim okruzima Bronxu i Queensu, a pritom je ulagala milijune u jačanje svoje već ionako snažne prisutnosti na internetu.

U svoj je suradnički tim uključila i nekoliko bivših viših savjetnika demokratskog senatora Bernieja Sandersa kako bi dodatno osnažila svoju organizaciju. Ocasio-Cortez još nije donijela nikakvu odluku o svojoj budućnosti. No njezini suradnici rade na tome da joj osigura mogućnosti izbora.

Ovoga je ljeta održala niz skupova u sjevernom dijelu savezne države New York koji bi joj mogli pomoći da poveća popularnost u kampanji za Senat. Na jednom skupu u Plattsburghu je rekla: “Plattsburgh, ovdje smo jer je svaki grad, svako mjesto, svaka četvrt u ovoj državi važna. Svaki kutak je važan. Nitko ne zaslužuje biti zanemaren.”

Sa Sandersom na turneji diljem SAD-a

Suradnici Ocasio-Cortez sudjelovali su na okupljanjima diljem zemlje, pridruživši se Sandersu početkom ove godine na njegovoj nacionalnoj turneji “Borba protiv oligarhije”. Publika je skandirala: “AOC! AOC!”

Neki bliski saveznici vjeruju da bi se, čak i ako ne misli da može pobijediti, Ocasio-Cortez mogla odlučiti kandidirati za Bijelu kuću kako bi osigurala da progresivno krilo Demokratske stranke bude zastupljeno u stranačkim predizborima, baš kao što je Sanders to učinio 2016. protiv Hillary Clinton.

Ocasio-Cortez iskusila je jedan od najbržih uspona u modernoj američkoj politici nakon što je 2018. pobijedila demokratskog zastupnika koji je već bio na dužnosti, kandidirajući se kao beskompromisna progresivka.

Podržavala je Medicare za sve, Zeleni novi dogovor i ukidanje Imigracijske i carinske službe (ICE), a ove je godine privukla entuzijastične demokratske mase izazivajući sukobe s Trumpovom administracijom.

Potrošila milijuna na društvene mreže

Ocasio-Cortez je ove godine potrošila milijune na društvene mreže i na prikupljanje popisa potencijalnih pristaša i donatora kako bi proširila svoje mogućnosti za financiranje kampanje odozdo prema gore.

“Njezin je tim potrošio više na digitalno oglašavanje nego gotovo bilo koji drugi političar 2025. godine i kao rezultat toga prikupili su stotine tisuća novih malih donacija”, rekao je Kyle Tharp, autor biltena o medijima i politici Chaotic Era, koji pomno prati online troškove.

“Također je ostvarila rekordni organski rast na društvenim mrežama, dodajući nekoliko milijuna novih pratitelja na Instagramu, TikToku, Blueskyju, X-u i Facebooku”, dodao je Tharp. Na svim tim platformama Ocasio-Cortez skupila je 36,7 milijuna pratitelja, daleko nadmašivši Schumera, kao i većinu potencijalnih kandidata za Bijelu kuću.

Mogla bi osvojiti demokratsku predsjedničku nominaciju

Neki bivši Sandersovi suradnici vide Ocasio-Cortez kao njegovu nasljednicu koja bi mogla proširiti njegovu privlačnost izvan lijevog krila stranke i odmah prikupiti desetke milijuna dolara u predsjedničkoj utrci.

Ari Rabin-Havt, dugogodišnji Sandersov suradnik, rekao je za Axios: “Ona ima bazu pristaša koja u mnogim pogledima ima širi potencijal nego Bernijeva. Od prvoga dana bila je pod reflektorima i ima nacionalno iskustvo vođenja kampanje koje mnogi drugi potencijalni kandidati tek nastoje steći. Bilo bi krajnje arogantno pretpostaviti da ne bi mogla osvojiti nominaciju 2028.”

(Kliker.info-Index)