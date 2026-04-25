Izrael je pokrenuo višemilionsku kampanju kako bi promijenio način na koji platforme vještačke inteligencije prikazuju zemlju, izvijestio je Axios. Kampanju vodi Brad Parscale, bivši bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Platforme poput ChatGPT-a, Claudea i Geminija sve su važnije u oblikovanju javne percepcije. Kao rezultat toga, vlade, korporacije i drugi moćni akteri sve više ulažu novac kako bi utjecali na informacije koje se pojavljuju u odgovorima AI sistema.

Izrael je prošlog septembra angažovao Parscalea, republikanskog digitalnog stratega koji je upravljao Trumpovom kampanjom 2020. godine, da nadgleda proizraelske kampanje na društvenim mrežama. U to vrijeme, proizraelski akteri upozoravali su da Izrael gubi rat na društvenim mrežama.

Kako kampanja cilja AI sisteme

Parscale je vjerovao da AI platforme pretežno koriste antiizraelske informacije koje podstiču negativne stavove prema zemlji. Zato je njegov tim pokrenuo projekat s ciljem da AI sistemi prikažu Izrael u povoljnijem svjetlu.

Market Brew, kompanija za web pretraživanje i AI modeliranje u koju Parscaleova firma ulaže, pomaže. Market Brew je počeo ubacivati ​​pro-izraelski sadržaj na web, s ciljem da AI platformama olakša pronalaženje i uključivanje u njihove odgovore.

Tim je kreirao devet stranica čiji je sadržaj dizajniran da odgovara načinu na koji AI platforme poput ChatGPT-a “razmišljaju” i predviđaju koji će sadržaj najvjerovatnije prikazati. Među njima su paxpoint.org i factsignal.org. Paxpoint.org “ističe kontinuiranu posvećenost Izraela miru i suživotu”, dok factsignal.org pokazuje kako “Hamasova teroristička oznaka odražava globalni konsenzus”.

Uticaj je nejasan

Digitalni stratezi su također izgradili probnu AI platformu kako bi testirali da li će ona povući sadržaj sa ovih stranica. Otkrili su da AI sistemi češće prikupljaju informacije koje su zasnovane na čvrstim izvorima, napisane u činjeničnom tonu i jasno organizovane.

Parscaleov tim kaže da vidi rezultate i da popularni AI sistemi uključuju informacije sa ovih stranica u svoje odgovore, ali nije objavio nikakve javne podatke koji bi to potkrijepili.

Axios napominje da nije jasno koliko ove taktike zapravo utiču na odgovore AI sistema do sada. Kada je Axios pretraživao Izrael i Hamas u ChatGPT-u koristeći jezik s jedne od stranica koje je Parscaleov tim kreirao, nijedna stranica nije navedena u odgovoru.

„Postoji zabluda da se nekako može direktno uticati na AI sisteme ili ih uvjeriti. To nije način na koji oni zapravo funkcionišu“, rekao je Scott Stouffer, osnivač i tehnički direktor Market Brew-a.

Izrael je sve nepopularniji u SAD-u

„Ono što možete učiniti je osigurati da su vaše informacije strukturirane, da imaju odgovarajuće izvore i da su usklađene tako da ovi sistemi imaju veću vjerovatnoću da ih pronađu kada neko postavi pitanje“, rekao je Stouffer. „Manje se radi o promjeni razgovora, a više o tome da dozvolite svojim činjenicama da postanu dio njega.“

Uprkos naporima u oblasti vještačke inteligencije, Izrael je sve nepopularniji u Sjedinjenim Državama. Prema nedavnom istraživanju Pew Researcha, 60 posto Amerikanaca ima negativno mišljenje o Izraelu, u odnosu na 53 posto godinu ranije.

Predstavnik izraelskog Ministarstva vanjskih poslova nije odgovorio na zahtjev Axiosa za komentar. Prema Axiosu, Izrael je platio Parscaleovoj firmi 9 miliona dolara i nedavno obnovio ugovor s bivšim Trumpovim savjetnikom.

Parscaleov tim također poduzima i druge korake za poboljšanje imidža Izraela, uključujući kampanju slanja tekstualnih poruka i digitalno oglašavanje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je ranije izjavio da je agresivna kampanja na društvenim mrežama prioritet za zemlju.

(Kliker.info-agencije)