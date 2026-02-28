Axios otkriva : Izrael cilja na Hamneija i visoke lidere u pokušaju da sruši iranski režim

Izraelske zračne snage izvele su brojne napade širom Irana u subotu ujutro u pokušaju atentata na vrhovnog vođu Alija Hamneija i druge visoke političke i vojne lidere, rekli su izraelski i američki zvaničnici za Axios.

Zašto je to važno, pita se dobro obavješteni američki portal i odgovara da su SAD i Izrael pokrenuli masovnu zajedničku vojnu operaciju u nastojanju da destabiliziraju iranski režim, koji je na vlasti od Islamske revolucije 1979. godine.

“Cilj je stvoriti sve uvjete za pad iranskog režima, ali razvoj događaja će također ovisiti o mjeri u kojoj će se iranski narod pobuniti”, rekao je izraelski zvaničnik.

“Tri mjesta gdje su se održavala okupljanja iranskog režima istovremeno su napadnuta, a nekoliko visokih ličnosti bitnih za upravljanje kampanjom i upravljanje režimom je eliminirano”, rekao je zvaničnik Izraelskih odbrambenih snaga.

Pored toga izraelski zvaničnici rekli su da Izrael cilja cijelo iransko rukovodstvo – političko i vojno, prošlo, sadašnje i buduće – i da su Hamneijeva rezidencija i vladin kompleks pogođeni.

Među onima koji su meta napada, rekli su zvaničnici, su predsjednik Masoud Pezeshkian, komandant Korpusa islamske revolucionarne garde Mohammad Pakpour, iranski ministar odbrane Amir Nasirzadeh, Hamneijev glavni savjetnik za sigurnost Ali Shamkhani i bivši predsjednik Mahmoud Ahmadinejad.

Izraelski zvaničnici procjenjuju da su Pakpour i Nasirzadeh ubijeni. Izrael je također ciljao Hamneijeve sinove, ali obavještajne procjene sugeriraju da su preživjeli napade, rekli su zvaničnici.

Visoki američki zvaničnik rekao je za Axios da su američki napadi usmjereni na iranski raketni program i lansere raketa, dok su izraelski napadi usmjereni i na eliminaciju visokih iranskih zvaničnika i na ciljanje raketnog programa.

Izraelski zvaničnici rekli su da još uvijek nemaju jasnoću o tome koji su iranski lideri ubijeni i da će trebati još nekoliko sati da se procijene rezultati.

U isto vrijeme iranski zvaničnici su odvojeno rekli Reutersu da je više visokih zvaničnika bilo meta napada.

U videu objavljenom u subotu ujutro, premijer Netanyahu je rekao: “Naša zajednička akcija stvorit će uvjete da hrabri iranski narod uzme svoju sudbinu u svoje ruke.

“Došlo je vrijeme da svi dijelovi iranskog naroda – Perzijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi – odbace jaram tiranije i stvore slobodan i miroljubiv Iran.”

U svojoj video izjavi, predsjednik Trump je rekao da iranski narod treba ostati u svojim domovima tokom bombardiranja.

“Kada završimo, preuzmite svoju vladu, bit će vaša. Ovo će vjerovatno biti vaša jedina šansa generacijama”, rekao je, pozivajući iranski narod da se pobuni.

“Sada je vrijeme da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom i oslobodite prosperitetnu i slavnu budućnost koja vam je nadohvat ruke. Ovo je trenutak za akciju. Ne dozvolite da prođe.”

(Kliker.info)