Avdo Avdić : “Ima i puno gorih poruka, čelnici policije tražili su seksualne usluge za zapošljavanje” (VIDEO)

Nove, kompromitujuće prepiske između premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i v.d. direktora Federalne uprave policije (FUP) Vahidina Munjića objavio je jučer Avdo Avdić, urednik portala Istraga.ba. Avdić za N1 tvrdi da su poruke autentične i da ukazuju na moguću zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem i korupciju

Avdić: “Poruke su autentične, ima još gorih, neke neću objaviti”

Avdić ističe da ne bi objavio poruke da nisu autentične i tvrdi da sve prepiske posjeduje federalna jedinica POSKOK, koja ih je dobila od Kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Najavio je i objavljivanje novih prepiski, ali je za N1 rekao da dio sadržaja neće objaviti.

“Ima puno goreg sadržaja od ovog kojeg sam ja objavio… Radi se o tome da su neki čelnici policijskih agencija koristili i tražili seksualne usluge za zapošljavanje. Takve poruke ne želim da objavim, ne zbog njih nego zbog osoba koje su bile izložene takvom vidu ucjene”, naveo je Avdić za N1.

Nakon objavljenih informacija oglasio se i premijer Nikšić, on je kazao da su objavljeni dokumetni iz predmeta Tužilaštva ozbiljan kriminal.

“Ovo je fabricirana afera, pokušaj onih koji će, ako i kad Tužilaštvo obavi svoj posao, biti hapšeni zbog kriminala i pljačke zemlje,” naveo je Nikšić.

Ranije poruke i Nikšićeva reakcija

Podsjetimo, Avdić je prethodno u emisiji “Istraga sedmice” objavio poruke za koje se tumačilo da Nikšić od Munjića traži da “spenga” (žargonski: pokrene istrage/hapšenja) bivše rukovodstvo Autocesta FBiH.

Premijer Nikšić je tada, gostujući na BHRT, potvrdio da su te, ranije objavljene poruke autentične, ali je negirao da je tražio političko procesuiranje bilo koga. Kasnije se obratio i video porukom:

“Ovo čemu danas svjedočimo je borba organiziranog kriminala protiv organizirane države… Imam jasnu poruku: nećete pobijediti, borit ćemo se protiv vas svim silama. Možete nam prijetiti, mi se vas ne bojimo,” kazao je tada Nikšić, naglašavajući da je borba protiv korupcije pitanje opstanka države.

Političke posljedice: Opozicija traži vanrednu sjednicu

Nakon objave prvih navodnih poruka, opozicione stranke SDA, Stranka za BiH i DF zatražile su vanredno zasjedanje federalnog parlamenta. Smatraju da je riječ o zloupotrebi položaja jer se premijer Nikšić, kako tvrde, miješao u rad policijskih organa Federacije BiH.

