Autoprevoznici blokirali ceste u BiH, ministar pozvao na regionalni nastup prema Briselu

Nekoliko hiljada vozača kamiona počelo je u ponedjeljak rano ujutro protest blokiravši carinske terminale i glavne saobraćajnice na ulazima u najveće gradove u Bosni i Hercegovini.

Traže ukidanje, kako kažu, diskriminacije svojih vozača u Europskoj uniji, ali i u Bosni i Hercegovini, smanjenje troškova poput poreza na gorivo i putarina, te fleksibilnija, praktičnija i jeftinija pravila za obuku i zapošljavanje novih vozača.

“Od Une do Drine i od Save do mora naših 47.000 vozača je zaustavilo kamione. Vozila koja se vraćaju iz inostranstva će takođe stati pored njih. Danas na granicama čeka nekih 20.000 tona robe”, kazao je na konferenciji za medije u Sarajevu Velibor Peulić, predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH koji okuplja autoprevoznike.

Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto održao je konferenciju za medije nakon obraćanja predstavnika autoprevoznika, kazavši da je većina zahtjeva autoprevoznika ispunjena, a da se onaj najvažniji može riješiti samo promjenom evropskih zakona.

“Od 17 tačaka, 11 je riješeno pet je započeto i u završnoj su fazi, dok se ključni problem – ograničenje boravka vozača u Evropskoj uniji – može otkloniti tek ulaskom BiH u EU ili zajedničkim regionalnim nastupom prema Briselu”, kazao je Forto.

Šta kažu autoprevoznici?

Velibor Peulić, predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH je naveo da, pored ostalih problema, vozači iz BiH bivaju hapšeni, deportirani i zabranjen im je ulazak u EU zbog prekoračenja boravka od 90 dana , iako se vrijeme “tačno u sekundu” mjeri digitalnim tahografima u kamionima.

“Danas, ako vozač iz Mostara (grad u BiH 40-ak kilometara od granice s Hrvatskom i EU) tri puta u toku dana ode u Ploče (70 kilometara udaljena transportna luka u Hrvatskoj), broji mu se kao da je tri dana boravio u EU”, kazao je Peulić.

BLOKIRANI TERETNI TERMINALI U BiH

Prevoznici traže smanjenje akciza na gorivo i cestarina za kamione za 50 posto i kažu da je takva praksa u Crnoj Gori i Sloveniji, čije brojne kompanije voze robu za BiH.

Traže i izmjenu državnog pravilnika koji donosi Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, prema kojem se obuka vozača vrši u centrima izvrsnosti i košta 1.400 maraka (oko 750 eura) po vozaču. Peulić je iznio zahtjeve prevoznika koji traže da se obuka obavlja u transportnim kompanijama i dodaje da je takva praksa u Sloveniji i drugim državama EU, s tim što BiH ne priznaje dokumente koji potvrđuju da je vozač iz BiH takvu obuku prošao u drugim zemljama.

Uz to, u BiH mladi vozač koji s 18 godina položi vozačku dozvolu za kamion mora čekati tri godine da počne raditi, dok u Njemačkoj odmah može voziti pod nadzorom.

“Prevoznik iz Slovenije može zakačiti poluprikolicu iz BiH ili bilo koje države i ući u našu zemlju. Kamion iz BiH, ako zakači poluprikolicu iz Slovenije, mora platiti carine i dažbine kao da uvozi tu prikolicu u BiH”, kazao je Peulić.

Peulić kaže da druge države, navodeći primjere Crne Gore i Slovenije, vraćaju dio PDV-a koje njihovi prevoznici plate u BiH, dok prevoznicima iz BiH to nije omogućeno.

“Gubitak jedne registarske tablice u BiH znači da se moraju mijenjati obje tablice i saobraćajna dozvola, što košta oko 2.500 eura, iako bi se mogla jednostavno odštampati nova jer to nije NASA projekt, samo se upali presa”, kazao je Peulić i dodao da su po raznim osnovama uplatili u budžete oko 240 miliona maraka (oko 120 miliona eura) u posljednjih deset godina.

LOKACIJE NA KOJIMA JE OTEŽAN SAOBRAĆAJ

Prevoznici kažu da ove i brojne druge administrativne prepreke i visoke dažbine narušavaju konkurentnost prevozničkog sektora.

“Je li vi želite da mi vratimo naše kamione lizing društvima i zatvorimo firme, pa da plaćate 35 posto više prevoznicima iz Slovenije za prevoz robe”, kazao je Peulić.

Peulić kaže da dvadeset mjeseci upozoravaju na svoje probleme, da su se obratili svim strankama, ministrima i zastupnicima, a da su posebno nezadovoljni odnosom Ministarstva prometa i komunikacije BiH.

Šta kaže ministar saobraćaja?

Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto je kazao da je Schengen isti za sve i da vozač iz BiH, kao i bilo koja osoba može boraviti na tlu Evropske unije 90 dana u periodu od 180 dana – pravilo od kojeg su izuzeti samo piloti aviona.

“Ranije rješavanje ovog problema moguće je samo kroz regionalnu inicijativu – da BiH, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo zajedno nastupe – jer se i prijevoznici u tim državama suočavaju sa istim ograničenjem. Sve drugo je zamajavanje”, rekao je Forto na konferenciji za medije nakon obraćanja autoprevoznika.

Govoreći o licenciranju i obuci vozača, naglasio je da su u toku izmjene pravilnika, da se provode javne konsultacije jer su one obavezne po zakonu, da se pribavljaju mišljenja 13 ministarstava unutrašnjih poslova, pored ostalih, te da bi proces izmjene pravilnika trebao biti okončan u roku od 45 dana.

Osvrnuo se i na gužve na granicama, gdje kamioni satima čekaju. Kazao je da za to nije odgovorno državno Ministarstvo prometa i komunikacija, već carina, Granična policija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, inspekcije i nadležni MUP-ovi.

Naveo je da su svi ti problemi s prelaskom granice najčešće u nadležnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, te Ministarstva financija BiH koje vode kadrovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

“Nudio sam da formiramo koordinacijski odbor, da se vidi ko šta treba uraditi u skladu s nadležnostima, ali su to odbili upravo ministri (trgovine) Staša Košarac i (financija) Srđan Amidžić”, dodao je Forto.

Podsjetio je da međunarodne sporazume moraju potvrditi Vijeće ministara i Predsjedništvo BiH, dok su entitetski nameti u nadležnosti entitetskih vlada.

Bosna i Hercegovina je gotovo potpuno zavisna od međunarodnog cestovnog prevoza u robnoj razmjeni sa državama EU. Vijeće ministara BiH je i ranije pregovaralo sa predstavnicima EU o ovom pitanju, ali je Brisel odbio izuzeti vozače od pravila koje reguliše pravila boravka u EU.

Autoprevoznici su izražavali nezadovoljstvo i u aprilu, kada je više od 500 kamiona prošlo kroz Sarajevo, u protestnom defileu.

(Kliker.info-RSE)