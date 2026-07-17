JP Autoceste FBiH od prvog trenutka pružaju potpunu, otvorenu i bezrezervnu saradnju OLAF-u. Na raspolaganje su stavljeni traženi ugovori, aneksi, tehnička i finansijska dokumentacija, elektronska komunikacija, kao i pristup informacionim sistemima Društva.

Iz ovog javnog preduzeća naglašavaju da OLAF nije odnio nikakve laptope, računare, diskove, printere niti posebne rezače papira, te da se radi o novinarskim špekulacijama.

„Pozdravljamo provođenje svake zakonite i nezavisne istrage, jer smatramo da jedino potpuna analiza službene dokumentacije i svih relevantnih činjenica može dati objektivan odgovor na sva otvorena pitanja“, saopćeno je iz Autocesta FBiH.

Poruka građanima Federacije Bosne i Hercegovine

„Svjesni smo da informacije koje posljednjih mjeseci izlaze u javnost, a odnose se na javne institucije i velike infrastrukturne projekte, ostavljaju težak utisak na građane Federacije Bosne i Hercegovine, ali i na zaposlenike JP Autocesta FBiH.

Razumijemo zabrinutost javnosti. Istovremeno, vjerujemo da se kroz zakonite i nezavisne postupke stvara prilika da se, prvi put nakon mnogo godina, na potpuno nezavisan i zakonit način rasvijetle sve okolnosti koje su obilježile realizaciju pojedinih infrastrukturnih projekata“, navodi se dalje u saopćenju.

Aktuelna Uprava JP Autocesta FBiH svjesna je da se problemi koji su se godinama gomilali ne mogu riješiti preko noći. Nepravilnosti koje su eventualno nastajale tokom dugog vremenskog perioda ne mogu biti otklonjene jednim potezom, niti se svi odgovori mogu dobiti u jednom danu.

Upravo zbog toga u Autocestama FBiH smatraju važnim da se sve relevantne činjenice utvrde na osnovu potpune službene dokumentacije i u okviru zakonitih i nadležnih postupaka.

Uprkos složenosti procesa koji su pred nama, JP Autoceste FBiH poručuju da su odlučne postati primjer javnog preduzeća u kojem će zakonitost, transparentnost i odgovornost imati apsolutni prioritet.

„Vjerujemo da će postupci koje danas vode OLAF, EPPO, domaća tužilaštva i druge nadležne institucije omogućiti potpuno rasvjetljavanje svih relevantnih činjenica, zakonito procesuiranje svih odgovornih fizičkih i pravnih lica za koja se u postupcima utvrdi odgovornost, kao i zaštitu finansijskih interesa JP Autocesta FBiH i građana Federacije Bosne i Hercegovine.

Jednako tako, uvjereni smo da će okončanje ovih postupaka značiti kraj svakog nedozvoljenog utjecaja interesnih grupa na rad JP Autocesta FBiH i uspostavljanje sistema u kojem će jedini kriteriji biti zakon, stručnost, transparentnost i javni interes“, stoji u saopćenju.

Cilj Autocesta FBiH nije voditi polemiku putem medija, već utvrditi činjenice kako bi se zaštitio integritet svih poštenih zaposlenika koji svoj posao obavljaju profesionalno i odgovorno, te da odgovornost snose oni za koje se u zakonitom postupku utvrdi da su nanijeli štetu Autocestama FBiH.

Iz ovog javnog preduzeća poručuju da vjeruju kako će nakon okončanja svih domaćih i međunarodnih postupaka JP Autoceste FBiH izaći kao snažnija, profesionalnija i transparentnija institucija, oslobođena svakog nezakonitog utjecaja i interesnih centara moći koji su mogli narušavati njen rad.

To će biti svjetlo na kraju tunela ne samo za JP Autoceste FBiH, već i za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine, kojima dugujemo zakonito upravljanje svakom javnom markom, zaštitu javnog interesa i punu odgovornost za svaki infrastrukturni projekat koji realizujemo.

O potrebi za potpunim i objektivnim informisanjem javnosti

JP Autoceste FBiH smatraju da javnost ima pravo na potpune i tačne informacije o projektima koji se finansiraju javnim sredstvima i sredstvima međunarodnih finansijskih institucija.

Zbog toga je važno da se u javnosti sagledava kompletna dokumentacija, uključujući stručna mišljenja, provedene kontrole i formalna odobrenja međunarodnih finansijskih institucija, a ne samo pojedinačni dokumenti izdvojeni iz šireg konteksta.

JP Autoceste FBiH izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da se u pojedinim medijskim tekstovima imenom i prezimenom dovode u vezu osobe koje, prema organizacionoj strukturi Društva i procedurama međunarodnih finansijskih institucija, nisu bile nadležne za donošenje odluka o predmetnim ugovornim zahtjevima i aneksima.

Istovremeno, javnosti se prešućuje postojanje kompletne dokumentacije, međunarodnih stručnih mišljenja i formalnih odobrenja međunarodnih finansijskih institucija.

Takav način izvještavanja nije u interesu objektivnog informisanja javnosti, navodi se u saopćenju.

Aktuelna Uprava JP Autocesta FBiH nastavit će provoditi politiku nulte tolerancije prema korupciji, zloupotrebama službenog položaja i svim oblicima nezakonitog djelovanja.

Uprava neće odustati od zaštite javnog interesa, transparentnog upravljanja javnim sredstvima i pune saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama.

„Očekujemo da svi učesnici u javnom prostoru, uključujući i medije, poštuju pretpostavku nevinosti, profesionalne standarde i odgovornost prema javnosti.

JP Autoceste FBiH uvjerene su da će upravo kompletna dokumentacija, međunarodne kontrole, odluke finansijskih institucija i postupci nadležnih organa dati objektivan odgovor na sva pitanja koja su predmet interesovanja javnosti.

JP Autoceste FBiH nemaju šta skrivati. Naš odgovor nisu medijske polemike. Naš odgovor su činjenice, službena dokumentacija i puna saradnja sa svim nadležnim institucijama“, stoji na kraju saopćenja za javnost Javnog preduzeća Autoceste FBiH.

(Kliker.info-Vijesti)