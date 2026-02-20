Austrijski list Der Standard : Neutemeljene tvrdnje o “islamizaciji” iskrivljuju sliku Bosne i Hercegovine u Washingtonu

List podsjeća da su narativi o navodnoj “islamizaciji” BiH prisutni još od perioda prije rata 1992–1995, kada su korišteni za poticanje neprijateljstva prema muslimanima. Ističe se da se Primorac, koji potiče iz Hercegovine, povezuje s političkim krugovima koji zagovaraju stvaranje trećeg entiteta s hrvatskom većinom, što kritičari vide kao prijetnju dodatne etničke podjele zemlje.

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izjavio je da je tekst koji je objavio Primorac “politički motiviran” i da pokušava redefinirati karakter Bosne i Hercegovine kroz prizmu globalnog straha od političkog islama. Naglasio je da religijski simboli ne predstavljaju dokaz islamizacije, podsjećajući da su i pravoslavne i katoličke zajednice nakon rata ojačale svoje javno prisustvo.