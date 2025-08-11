Australski premijer Anthony Albanese potvrdio : ” Australija će priznati nezavisnu državu Palestinu “

Australija će priznati palestinsku državu u septembru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kako bi dala dodatni podsticaj rješenju o dvije države, izjavio je u ponedjeljak premijer Austrije Anthony Albanese.

Albanese, koji je ovu odluku objavio nakon sjednice vlade, rekao je da će priznanje biti uslovljeno obavezama koje je Australija dobila od Palestinske uprave, uključujući i to da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj državi.

“Rješenje o dvije države je najbolja nada čovječanstva da se prekine ciklus nasilja na Bliskom istoku i da se okončaju sukobi, patnja i glad u Gazi”, rekao je Albanese na konferenciji za novinare.

Dodao je da će iskoristiti priliku da insistira na miru u Gazi iako uspjeh nije zagarantovan te je kritikovao izraelsku vladu zbog načina na koji vodi rat u Gazi.

“Cijena statusa quo raste iz dana u dan i može se mjeriti u nevinim životima. Svijet ne može čekati da uspjeh bude zagarantovan. To samo znači čekati dan koji nikada neće doći. Ovdje postoji trenutak prilike i Australija će sarađivati s međunarodnom zajednicom kako bi je iskoristila”, rekao je.

Naglasio je kako se trenutak ne smije propustiti.

“Svaka generacija je upoznala neuspjehe i pogrešne početke, ali priča o ovoj borbi je ujedno i priča o neiskorištenim prilikama. Tu je rizik pokušaja ništa u poređenju s opasnošću da pustimo da nam ovaj trenutak prođe”, mišljenja je.

Nakon toga, Albanese je žestoko kritikovao i izraelsku vladu.

“Izraelska vlada i dalje prkosi međunarodnom pravu i uskraćuje dovoljnu pomoć, hranu i vodu očajnim ljudima, uključujući djecu. Ova vitalna pomoć mora stići do ljudi kojima je najpotrebnija. Ovo je mnogo više od crtanja linije na mapi. Ovo je dostavljanje životne linije narodu Gaze”, naglasio je.

Na kraju, rekao je kako je situacija u Gazi prevazišla sve najgore svjetske strahove.

“Previše nevinih života je izgubljeno. Potrebno nam je političko rješenje, a ne vojno. Vojni odgovor doveo je do razaranja u Gazi”, zaključio je Albanese.

(Kliker.info-agencije)