ATV u vlasništvu Igora Dodika : Kadrovi SNSD-a skidaju slike u kabinetima i slave odlazak Milorada Dodika

– Neki kadrovi SNSD-a su počeli da slave odlazak Milorada Dodika i već skidaju njegove slike iz kabineta u koje ih je on postavio.

Ovo je večeras u svojoj informativnoj emisiji objavila ATV, koja je u vlasništvu Dodikovog sina Igora.

“Međutim, svi oni koji su počeli da slave odlazak Milorada Dodika, oni koji su počeli da skidaju njegove slike iz kabineta u koje ih je postavio, ali i oni koji su iskreno počeli da žale i da strahuju šta će bez njega oni sami, a i Republika Srpska, možda ipak mogu da zastanu na trenutak.

Milorad Dodik odmah je poslije presude obećao da ostaje tu za narod i Republiku Srpsku – bez obzira na lične posljedice”, navodi se, između ostalog, u prilogu te televizije.

Međutim priča nije dovedena do kraja, ostala je neriješena zagonetka ko skida Dodikove slike i ko to od kadrova SNSD-a slavi odlazak Dodika?!

(Kliker.info-RTV BN)