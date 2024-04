Arijana Memić napustila Klub NiP-a: Mislila sam da ćemo mijenjati stanje

Arijana Memić, zastupnica u Skupštini KS, napustila je Klub NiP-a.

Ona je to objavila na sjednici Skupštine KS čija je tema sigurnost u KS.

Memić je u nekoliko navrata postavljala pitanja koja se tiču ubistva njenog brata Dženana Memića odnosno šta je MUP KS uradio po pitanju policajaca koji su radili na istrazi. Nju je dodatno naljutilo izlaganje komesara Fatmira Hajdarevića koji nije htio da joj da odgovore na neka pitanja koja je postavila.

“Sve ono što sam govorila u prvoj diskusiju nisu problemi od jučer. To je ono o čemu govorim proteklih godina i mjeseci. Skretala sam pažnju i ministra i pojedine kolega iz Kluba. Oni su se oglušili na to i mislili da ću ja to tako da progutam.

Osvrnut ću se i na pitanja komesaru, a ista sam upitila i 26. februara. Mjesec sam čekala da mi se odgovori, ali odgovora nije bilo. Dobila sam odgovor od jedne rečenice, kada mi je komesar rekao da mi ne može dati odgovor zbog zaštite ličnih podataka. Najviše od svega što me frustira jeste što je borba moje porodice uspjela stati u jednu rečenicu.

Tražit ću odgovore i tražit ću da snosite odgovornost za to što mi niste odgovorili. Ja nisam tražila lične podatke, nego službene.

Ja sam u ovu Skupštinu ušla da se borim protiv internog ‘završavanja’, a meni se sad nudi da ja nešto završim internim putem. Neću na to pristati. Borba moje porodice je javna i transparentna i neću ništa raditi iza vrata. Ovo je bila kap koja je prelila čašu. Ako imamo vlast u rukama, i ako je ne obavljamo za građane, što je čuvamo onda? Meni lično onda ne vrijedi ništa.

Mogu vam pričati kako to izgleda kada se godinama borite za siguran kanton. Dobijete karcinom, šećer, pritisak, vrijeđaju vas, ponižavaju vas. Ali ne dobijete pravdu. I danas će meni neko nuditi da nešto završim internim putem.

Ne možete mi reći komesare da kod vas u prostorijama MUP-a nije bila slatka jer je oslobođen jedan policajac u slučaju Dženan Memić. Ja tvrdim da je kriv. Ali ovdje se sve može završiti.

Voljela bih da budete iskreni i da kažete da li se zaista osjećate sigurno u ovom kantonu? Da li vi strepite navečer kad vam dijete izađe?

Ja nisam bila član niti jedne stranke, pa ne mogu izaći iz nje. Ali napuštam klub. Žao mi je. Izlazim iz razloga što neću dozvoliti da se iko s mnom poigrava, ni s mnom ni sa mojom porodicom. Neću više biti članica niti jedne komisije. Nadala sam se da možemo uraditi više za građane. Ostat ću u Skupštini i raditi po savjesti svojoj.

Više od 14.000 ljudi mi je dalo povjerenje i neću ih izdati. Ti ljudi su glasali za nas i dali nam podršku da mijenjamo stanje. Ne da sjedim za istim stolom sa zaštitnicima ubica, nego da ih sklonimo. To nije ispoštovano, ne želim da relaksiram odnose sa Tužilaštvom KS. Ja ću svoju borbu nastaviti za porodicom”, rekla je Arijana Memić kroz suze u Skupštini KS.

