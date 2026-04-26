Araghchi se vraća u Islamabad: Pakistan tvrdi da pregovori nisu propali
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi napustio je glavni grad Omana Muscat i vraća se u Islamabad, potvrdilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, u novom znaku da diplomatski kontakti oko okončanja rata nisu prekinuti, već ulaze u novu, osjetljivu fazu.
Al Jazeera navodi da je njegov privatni avion Meraj poletio iz Teherana i da bi trebao sletjeti u Pakistan u narednim satima. Dio njegove delegacije, koji se nakon prve runde razgovora u Islamabadu vratio u Teheran radi dodatnih konsultacija o mogućim koracima za zaustavljanje rata, trebao bi mu se ponovo pridružiti večeras.
Islamabad insistira: Ovo je nastavak procesa, ne kolaps pregovora
Pakistanski zvaničnici posebno naglašavaju da Araghchijev povratak nije znak propasti razgovora, nego nastavak “delikatnog diplomatskog procesa”.
Drugim riječima, kako poručuju iz Islamabada, nije riječ o raspadu pregovora, već o pokušaju da se korak po korak dođe do pomaka nakon konsultacija na najvišem nivou u Omanu.
Prema informacijama koje prenosi Al Jazeera, očekuje se da bi Araghchi u ponedjeljak ponovo mogao razgovarati s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, ali i s načelnikom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom.
Tokom prethodne posjete Islamabadu, Araghchi se već sastao s Munirom, zamjenikom premijera i šefom diplomatije Ishaqom Darom, kao i premijerom Sharifom. Tada su glavne teme bile bilateralni odnosi i regionalna sigurnosna situacija.
Sam Araghchi je ranije na mreži X potvrdio da putuje u Islamabad, Muscat i Moskvu u okviru šire diplomatske ofanzive usmjerene na jačanje koordinacije sa partnerskim državama.
Poruke iz Muscata: Kritika SAD-a i razgovori o Hormuškom moreuzu
Tokom boravka u Muscatu, Araghchi se sastao s omanskim sultanom Haithamom bin Tariqom. Prema saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova, zahvalio je Omanu na, kako je naveo, “odgovornom pristupu u podršci diplomatskim procesima” i “promišljenom stavu prema nametnutom ratu SAD-a i Izraela protiv Irana”.
Sultan Omana je, s druge strane, izrazio nadu u “brz i konačan kraj rata” i povratak stabilnosti u regiju, uz poruku da je Oman spreman pomoći u tom procesu.
Sastanku je prisustvovao i omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi, a razgovaralo se i o Hormuškom moreuzu te tekućim pregovorima koje posreduje Pakistan.
