Apokaliptično jutro u Teheranu: Na deset miliona ljudi pada crna, naftna kiša

Izraelska vojska (IDF) zvanično je saopštila da su mete subotnjih noćnih napada bila strateška postrojenja u Teheranu zadužena za distribuciju goriva različitim sektorima, s posebnim i primarnim fokusom na vojne subjekte širom Irana. Pored zvaničnih saopštenja, novinska agencija Reuters objavila je dramatične videozapise koji prikazuju ogromne vatrene stihije i oblake dima kako se dižu iz velike rafinerije nafte Shahran, smještene unutar same teheranske regije.