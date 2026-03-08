Apokaliptično jutro u Teheranu: Na deset miliona ljudi pada crna, naftna kiša
Gotovo 10 miliona stanovnika Teherana probudilo se jutros pod gustim, toksičnim crnim oblacima, nakon što su sinoćnji masovni izraelski napadi razorili ključna iranska skladišta nafte. Ekološke i zdravstvene posljedice ovih udara već sada su dramatične, a nad glavnim gradom Irana trenutno pada padavina koja je najsličnija naftnoj kiši.
Izvještavajući direktno s terena, CNN-ov reporter Fred Pleitgen opisao je nesvakidašnje i duboko zabrinjavajuće scene na ulicama iranske prijestolnice, potvrđujući razmjere ekološke katastrofe koja je uslijedila nakon bombardovanja.
“Možete vidjeti da je kiša, kišnica zapravo crna. Čini se da je potpuno zasićena naftom”, izvijestio je Pleitgen, naglašavajući da je ova opasna pojava s kojom se građani suočavaju direktna posljedica stravičnih razaranja energetske infrastrukture tokom noći.
Šta je “crna kiša” i kakve zdravstvene opasnosti krije?
Fenomen “crne kiše” nastaje kada se kapljice vode u atmosferi kondenzuju oko gustih čestica čađi, pepela i nesagorenih ugljikovodika (nafte) koji se u ogromnim količinama oslobađaju usljed masovnih požara na naftnim postrojenjima i rafinerijama. Ova toksična padavina nosi sa sobom ozbiljne rizike po ljudsko zdravlje i okoliš.
- Kratkoročne posljedice: Direktan kontakt s kožom i očima izaziva snažne iritacije i alergijske reakcije. Udisanje zagađenog zraka i isparenja dovodi do akutnih respiratornih problema, otežanog disanja, te pogoršanja stanja kod hroničnih bolesnika koji pate od astme ili bronhitisa.
- Dugoročni rizici: Najveću opasnost predstavljaju policiklični aromatski ugljikovodici (PAH) i teški metali koji se nalaze u naftnoj kiši. Ove supstance su dokazano kancerogene, a njihovo dugotrajno taloženje u organizmu može dovesti do ozbiljnih sistemskih oboljenja i oštećenja unutrašnjih organa.
- Ekološka katastrofa: Crna kiša se ne zadržava samo na površini; ona prodire duboko u tlo i kontaminira izvore pitke vode. To znači da se toksini iz nafte direktno ugrađuju u poljoprivredne usjeve i lokalni lanac ishrane, što predstavlja tihu i dugotrajnu prijetnju za milione stanovnika pogođenog područja, slično onome što je zabilježeno nakon paljenja kuvajtskih naftnih polja 1991. godine.
Izraelska vojska (IDF) zvanično je saopštila da su mete subotnjih noćnih napada bila strateška postrojenja u Teheranu zadužena za distribuciju goriva različitim sektorima, s posebnim i primarnim fokusom na vojne subjekte širom Irana. Pored zvaničnih saopštenja, novinska agencija Reuters objavila je dramatične videozapise koji prikazuju ogromne vatrene stihije i oblake dima kako se dižu iz velike rafinerije nafte Shahran, smještene unutar same teheranske regije.
Izraelske odbrambene snage okarakterisale su ovu opsežnu vojnu operaciju kao izuzetno značajan udarac. U zvaničnom saopštenju IDF-a naglašeno je da uništenje ovih naftnih kapaciteta predstavlja ključni korak u daljem produbljivanju štete na cjelokupnoj vojnoj, logističkoj i ekonomskoj infrastrukturi iranskog režima.
(Kliker.info-N1)
Komentari