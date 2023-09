Apel Mirsada Hadžikadića : “Vrijeme je da se prestanemo oslanjati na licemjerna obećanja međunarodne zajednice!”

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić komentarisao je otkazivanje sastanka u Banjoj Luci od strane visokog predstavnika u BiH.

“‘Danas je Visoki predstavnik svjesno odlučio da ne učestvuje u orkestriranoj pozorišnoj predstavi’, rekli su iz OHR-a, pojašnjavajući razlog neodlaska Christiana Schmidta na dogovoreni sastanak u Banja Luku. Ja bih ipak rekao da je Visoki predstavnik pokazao, kako izgleda, stvarni stav Međunarodne zajednice, a to je zauzimanje one strane koja je protiv Bosne i Hercegovine kao države, kao ideje, protiv njenog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i budućnosti”, kazao je Hadžikadić.

Ističe da je danas Međunarodna zajednica potpisala kapitulaciju pred, kako kaže, fašizmom, šovinizmom i separatizmom Milorada Dodika i drugih sličnih politika na ovim prostorima.

“Već neko vrijeme ne mogu se oteti dojmu da je naizgled mlako djelovanje Visokog predstavnika i Međunarodne zajednice ustvari namjera da se pomogne urušavanju ustavnog poretka i podjeli države. Da li je to nagrada, usluga ili poticaj Srbiji, Hrvatskoj i njihovim pijunima u Bosni i Hercegovini, ili strah od tolerantnije Evrope je nebitno u kontekstu totalnog kraha evropskih normi i ljudskih vrijednosti u jednoj Evropskoj državi od strane međunarodnih dušebrižnika, lokalnih despota i domaćih poslušnika. Nakon današnjeg poteza, ne znam kakvo povjerenje i očekivanja uopšte možemo imati od njih u budućnosti.

Vrijeme je da se prestanemo oslanjati na njihova licemjerna obećanja, očekujući da će nam druge daleke države dati budućnost koja nam treba. Vrijeme je da naša politika, umjesto podaničkog ponašanja, korupcije, kriminala, nepotizma, populizma i otvorenih laži, pronađe bar i mrvu vizije, integriteta, morala, vrijednosti i principa koji će nas dovesti do budućnosti koju zaslužujemo, do istinske slobode koju trebamo i do vlastite odgovornosti bez koje nema progresivne, funkcionalne i demokratske države”, poručio je Hadžikadić.

