„Tog dana ste po ulicama mogli vidjeti automobile sa zastavama Bosne i Hercegovine. Svi restorani i kafići bili su prepuni ljudi koji su se grlili, iako se mnogi ranije nisu ni poznavali. Za mene ovo prevazilazi fudbal. To pokazuje ko smo, odakle dolazimo i koliko smo povezani sa svojim korijenima“, rekao je Kafedžić.