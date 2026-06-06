AP o Zmajevima: Bosanski pohod na SP počinje u “domu daleko od doma” na američkom Srednjem zapadu
Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, podršku neće imati samo iz domovine. Hiljadama kilometara od Sarajeva, u američkom St. Louisu, „Zmajeve“ čeka atmosfera kakva se obično viđa na domaćem terenu, piše američka novinska agencija Associated Press (AP) u tekstu o bh. repezentaciji, ali i dijaspori.
U St. Louisu živi između 60.000 i 70.000 Bosanaca i Hercegovaca, od kojih, podsjeća AP, su mnogi stigli tokom rata u Bosni i Hercegovini i raspada bivše Jugoslavije početkom devedesetih godina.
Bosna i Hercegovina u subotu će na stadionu Energizer Park u St. Louisu igrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru pred Svjetsko prvenstvo. Nakon toga „Zmajeve“ očekuju utakmice grupne faze protiv Kanade u Torontu, Švicarske u Los Angelesu i Katara u Seattleu.
„Trebali bismo uspjeti stvoriti atmosferu kao na domaćoj utakmici“, rekao je za AP Elvir Kafedžić, rođeni Bosanac koji danas radi kao pomoćni trener MLS kluba St. Louis City SC.
Kafedžić je imao samo devet i po godina kada je 1992. godine s majkom i braćom napustio Bosnu i Hercegovinu kako bi pobjegao od rata.
„Nažalost, mnogo toga pamtim“, kaže Kafedžić, čija priča podsjeća na iskustva brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su nakon godina lutanja Evropom novi dom pronašli u St. Louisu.
Njegova porodica prošla je kroz Crnu Goru, Češku, Švedsku i Njemačku prije nego što je 1999. godine stigla u Sjedinjene Američke Države.
„Nismo imali gdje da se vratimo u Bosni i Hercegovini. Već smo imali rodbinu u St. Louisu i tada smo se preselili sa majkom i dvojicom starije braće“, prisjeća se.
Slavlje nakon pobjede nad Italijom
Bosna i Hercegovina izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo prije dva mjeseca, savladavši četverostrukog svjetskog prvaka Italiju rezultatom 4:1 nakon izvođenja penala, poslije remija 1:1.
Odlučujući penal postigao je Esmir Bajraktarević, reprezentativac Bosne i Hercegovine rođen u američkoj saveznoj državi Wisconsin.
„Tog dana ste po ulicama mogli vidjeti automobile sa zastavama Bosne i Hercegovine. Svi restorani i kafići bili su prepuni ljudi koji su se grlili, iako se mnogi ranije nisu ni poznavali. Za mene ovo prevazilazi fudbal. To pokazuje ko smo, odakle dolazimo i koliko smo povezani sa svojim korijenima“, rekao je Kafedžić.
Reprezentaciju Bosne i Hercegovine predvode 40-godišnji kapiten Edin Džeko i 18-godišnji Kerim Alajbegović.
Džeko je tokom karijere postigao više od 50 golova u engleskoj Premier ligi, italijanskoj Seriji A i njemačkoj Bundesligi.
Sjećanje na Brazil 2014.
Jedini prethodni nastup Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu bio je 2014. godine u Brazilu, kada je reprezentacija zaustavljena u grupnoj fazi.
Prvi pogodak Bosne i Hercegovine na Mundijalima postigao je Vedad Ibišević u porazu od Argentine rezultatom 2:1.
Ibišević je srednjoškolski fudbal igrao upravo u St. Louisu, nastupao za Univerzitet Saint Louis, a kasnije ostvario uspješnu profesionalnu karijeru, najvećim dijelom u Bundesligi.
„Mala Bosna“ u srcu Amerike
St. Louis je tokom rata postao jedno od glavnih odredišta za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine jer je nudio radna mjesta, pristupačne cijene stanovanja i već postojeću bosanskohercegovačku zajednicu.
„Svi smo došli tražeći bolji život jer nam je kod kuće sve bilo oduzeto. Teško je riječima opisati koliko smo zahvalni“, rekao je Kafedžić.
Dio južnog St. Louisa danas je poznat kao „Mala Bosna“. Prepoznatljiv je po redovima kuća od crvene cigle, bosanskim restoranima, kafićima i pekarama, ali i repliki sarajevskog Sebilja, postavljenoj kao simbol veze sa domovinom.
„On predstavlja Sarajevo u našim srcima“, rekla je Jasmina Silić, koja radi u baru Skala preko puta spomenika.
Sjećanje na rat i genocid
Nedaleko od Sebilja nalazi se i Udruženje preživjelih genocida u Srebrenici, koje za mnoge predstavlja trajni podsjetnik na rat i zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini.
Više od 8.000 Bošnjaka ubijeno je u genocidu u Srebrenici, koji su kao genocid okvalifikovali Ujedinjene nacije, Međunarodni sud pravde i drugi međunarodni sudovi i institucije.
Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini poginulo oko 104.000 ljudi, da je više od dva miliona osoba raseljeno, dok su 83 posto civilnih žrtava činili Bošnjaci.
“Za mnoge članove bosanskohercegovačke zajednice u St. Louisu, predstojeći nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu mnogo je više od sportskog događaja – on predstavlja podsjetnik na put koji su prošli od rata i izbjeglištva do stvaranja novog života, bez prekidanja veza sa zemljom iz koje su potekli”, piše AP.
(Kliker.info-N1)
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