Početkom sljedećeg mjeseca, tačnije 3. i 4. juna, održat će se sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC) na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u BiH.

Italijan Antonio Zanardi Landi već je dobio podršku Rima i Washingtona, ali će se o konačnoj odluci pitati zemlje Evropske unije poput Francuske i Njemačke, kao i Velika Britanija.

Ukoliko neke članice EU, zajedno s Velikom Britanijom, budu insistirale na drugom kandidatu, odluka o novom visokom predstavniku mogla bi se prolongirati, iako je najavljeno da će sve završiti u prvoj sedmici juna.

U svakom slučaju, to znači da Christian Schmidt, koji je podnio ostavku, privodi svoj rad kraju. Nakon dolaska novog visokog predstavnika, međunarodna zajednica ulazi u novu fazu tretmana prema Bosni i Hercegovini.

U toj novoj fazi, kako je već najavila američka ambasadorica pri UN-u, Tammy Bruce, glavnu ulogu i odgovornost preuzet će domaći političari, dok će bonske ovlasti, odnosno nametanje odluka i zakona, biti stvar prošlosti.

Američki ambasador je jasno naglasio da jednog dana više neće biti potrebe za ulogom visokog predstavnika u BiH, te da bi se to postiglo, sljedeći visoki predstavnik mora uživati ​​povjerenje svih zajednica u BiH i mora biti posvećen suverenoj BiH u kojoj lokalni lideri donose odluke i pragmatična rješenja koja im neće diktirati međunarodni glasovi, već će im u tome pomagati.

Dakle, Landi ili neko drugi imat će pred sobom težak zadatak. Iako ni međunarodna zajednica ni bh. političari neće očekivati ​​da će se nametnuti i “slomiti koljeno”, trebat će mu velika diplomatska mudrost da natjera lokalne političare da ispune zacrtani “Program 5+2” koji bi značio Ured visokog predstavnika i završnu fazu međunarodnog intervencionizma u Bosni i Hercegovini.

Također, državna imovina ostaje pred njim kao pitanje svih pitanja.

Tokom svoje diplomatske karijere, Landi je bio ambasador u Srbiji i Rusiji, a radio je i kao savjetnik italijanskog predsjednika.

