Ankara uputila jasnu poruku Briselu : EU se mora odlučiti o našem članstvu, Rusija šalje signal za mir

Govoreći za njemački list Welt am Sonntag tokom posjete Berlinu, Fidan je rekao da su i Rusija i Ukrajina danas “puno spremnije za mir” nego u prvim fazama rata.

Napomenuo je da je ruski predsjednik Vladimir Putin “spreman prihvatiti prekid vatre i sveobuhvatan mirovni sporazum pod određenim uslovima” i da je to već preneseno Kijevu, dodajući da se Ankara uključila u neke aspekte tih napora.

Govoreći o diskusijama oko sigurnosnih garancija za Ukrajinu, Fidan je istaknuo razliku između NATO trupa i međunarodnih posmatračkih misija koje nisu dio NATO-a.

Rekao je da se najkritičniji element odnosi na moguću američku sigurnosnu garanciju sličnu članu 5 NATO-a, dok evropske države insistiraju da Ukrajina sama donosi takve odluke.

Također je naveo da Rusija, s druge strane, gleda na gornje granice ovih garancija kao na dio vlastitog sigurnosnog okvira.

Fidan je naglasio da svaki budući mirovni aranžman mora osigurati dugoročnu stabilnost ne samo za Ukrajinu nego i za cijelu Evropu.

Kazao je da predložene odredbe treba pažljivo analizirati i da moraju sadržavati “jasne obaveze” da nijedna strana neće napasti drugu “ni pod kakvim okolnostima”, što bi, prema njegovim riječima, moglo osigurati mir na decenije.

Odgovarajući na pitanje o hibridnim prijetnjama koje se pripisuju Rusiji, uključujući cyber napade i incidente koji uključuju ključnu infrastrukturu, Fidan je rekao da se Turska direktno sukobila s Rusijom u nekoliko zona sukoba, ali je uprkos tome održavala dijalog.

Turska, istakao je, reaguje kada su njeni interesi ugroženi, ali si ne može priuštiti trajnu konfrontaciju sa susjedima.

Govoreći o sigurnosnoj arhitekturi Evrope, Fidan je izdvojio tri ključna područja: NATO kao temelj sigurnosnog okvira, potrebu jačanja evropske odbrambene industrije, za koju je rat u Ukrajini pokazao da je nedovoljno razvijena, te kontinuirane rasprave o budućoj ulozi SAD-a u Evropi.

Rekao je da bi zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Turske i Italije trebale usmjeravati ovu debatu.

Što se tiče procesa pristupanja Turske EU, Fidan je kazao da Ankara i dalje želi punopravno članstvo i očekuje objektivan napredak kroz otvaranje pregovaračkih poglavlja.

Istaknuo je da su dosadašnje blokade više bile rezultat političkih stavova pojedinih država članica EU nego tehničkih kriterija.

Govoreći o dešavanjima u Siriji, Fidan je rekao da se zemlja polako oporavlja od ekonomske krize i ratnih razaranja, te naveo da se oko 500.000 Sirijaca dobrovoljno vratilo iz Turske u svoje domove.

Upozorio je da regionalni napori za stabilizaciju Sirije sada trpe zbog rizika koji proizlaze iz trenutnih poteza Izraela.

(Kliker.info-Klix)