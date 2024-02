Angelina Eichhorst za N1 otkrila: Za “zeleno svjetlo” BiH treba da usvoji ova tri zakona i započne saradnju s Frontexom (Video)

Generalna direktorica za Evropu pri Službi EU za vanjske poslove (EEAS) Angelina Eichhorst stigla je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. U ekskluzivnom intervjuu za N1 kazala je kako se nada da će ova kratka posjeta biti dobra. “Pravi je trenutak za BiH da na pravi iskorake ka članstvu u EU”, kazala je. U Danu uživo otkrila je da je potrebno da BiH usvoji tri zakona i započne saradnju s Frontexom, što je dosta manje u odnosnu na 14 prioriteta EK koji su ranije navedeni.

Eichhorst je u Danu uživo kazala kako je osjetila dobru energiju ovaj put u BiH te da su sva tri člana Predsjedništva BiH, na sastanku koji održala po slijetanju, navela kako su saglasni da je ovo “pravi trenutak”.

“Bilo je mnogo posjeta BiH u januaru i svi ponavljaju poruke da je sada pravi trenutak. Imamo 5-6 sedmica do sjednice Evropskog vijeća”, rekla je Eichhorst.

Kako ocjenjujete ono što su napravili bh. političari do sada?

“Moje prvo pitanje je uvijek kakvi su uslovi u kojima građani BiH žive. Širom svijeta nama se javljaju ekonomska, egistencijalna pitanja. BiH ima pitanja sigurnosti, radnih mjesta, ali sada imamo jednu dinamiku da možemo pokazati Briselu, ne samo po ekonomskim pitanjima, već usvajanju nužne legislative. Razumijem da to nije prioritet u životima građana BiH, ali nadam se da ono što se dešava u različitim zakonodavnim tijelima nudi nadu građanima u jednu bolju budućnost, a ona je u EU.

Ključno 3+1

Dosta prioriteta nije ni dotaknuto?

Ono što je ključno u ovom trenutku, to je poduži spisak naravno, ali to je 1+3. Frontex – potrebno je započeti pregovore i to je važno kao naredni korak pridruživanja i tri ključana zakona – Zakon o sprečavnaju pranaj novca i finansiranja terorizma, zakon o sukobu interesa i zakon o sudovima. Jako puno diskusija se vodilo o tome, znamo da je bio i sastanak koalicionih lidera i nadamo se da će se to usvojiti. Mi vjerujemo da se te odluke mogu donijeti.

Ako BiH usvoji do marta ova tri zakona, biće dato zeleno svjetlo BiH?

Ukoliko budu usvojeni i počnu se pregovori sa Frontexom, predsjednica Evropske komisije će biti u poziciji da izvjesti šefove vlada država EU, 27 članica vijeća da je urađeno to. Bila je u posjeti BiH da u ime svih lidera EU naglasi koji su koraci koje je potrebnu poduzetu. Ne mogu u ovom trenutku spekulisati šta će biti odluka ldiera, ali bila bi dobra dinamika da je u BiH ostavreno puno napretka i to će dati argumenete u ruke predsjednici. Znam da su mnogi govorili nemojte da propsutite taj voz, ali ključno je da se iskoristi današnji trenutak koji može imati pozitivan ishod za sve. U konačnici odluka je u rukama lidera i građana.

Da li svi politički akteri zaista žele da BiH otvori vrata ka EU i da li su zaista promicatelji evropskih vrijednosti?

Ja sam zapravo u Predsjedništvu postavila to pitanje – da li vi istinski želite da BiH bude članica EU i rekli su jednoglasno da žele. Godinama se sastaajem s liderima u BiH, ono što vidim u medijima i javnosti je dosta negitivnih glasova i retorike, secesionizma, govora mržnje, širenja straha… Ali istinski oni glasovi budućeg članstva ekonosmke perspektive, radnih mjesta, zdravstva i školstva, što je građanima potrebno, ne dolazi do izražaja. Nisu dovoljno glasni. Svakodnevno pratim rad medija u BiH sa saradnicima i pitam odakle taj strah dolazi i znam jer ima dosta poruka u javnom prostoru koje ne pomažu. Uvijek pitam zašto to ne preokrenete i radite pozitivno, zašto ne vidite da ova zemlja ima budućnost i perspektivu? Da građani moraju imati povjerenje u institucije da odluke budu donesene. Mi moramo raditi na iznalaženju rješenja i pronalasku izlaza.

“Bitno je da se lideri sastaju”

Slažete li se s kritikama O'Briena?

SAD su naš saveznik i partner, istinski vjerujemo da je top prioritet članstvo BiH u EU. S Amerikancima imamo jedinstven stav kada je u pitanju Zapadni Balkan. A ono što su neki pojedinačni komentari ne bih komentarisala. Najvažnije je da blisko sarađujemo. Imamo različite pristupe. EU uvijek naglašava kada imamo one koji su protivnici evropskog puta nećemo okretati glavu, jasno ćemo reći šta su naša očekivanja i očekivanja građana. Zakoni o kojima se priča se dotiču evropskih vrijednosti. Ako se ne usvoji zakon o pranju novca, to donosi negativne posljedice na zemlj u i njenu reputaciju.

Jesu li evropske vrijednosti ono što se navodi kao dogovor iz Laktaša?

Nisam vidjela sadržaj sporazuma iz Laktaša. Prema našim informacijama, lideri koalicije su se sastali i mi smo to pozdravili, da razgovaraju i postižu dogovore. Nismo dobili najjasniji dogovor šta je usvojeno. Sastat će se opet. Ali, ostalo je jako malo vremena. Ipak ovakvi sastanci su jako važni, bili u Laktašima ili u parlamentu. Bitno je samo da dogovori budu u skladu s evropskim vrijednostima. I mi jedva čekam ishod sastanaka i nadamo se da ćemo ih pozdraviti.

Šta će značiti za BiH ako dobije zeleno svjetlo? Hoće li se BiH složiti sa sankcijama Rusiji?

Da, između ostalog. Kada postanete članica u potpunosti ste saglasni sa svim odlukama koje smo donijeli. Došli smo do 13. paketa sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Usklađenost BiH s ovim deklaracijama je sotpostotna i važno je da lideri iz EU vide da smo zajednički u tome. Tu je i gomila odluka koje je potrebno donijeti u zakonodavnim tijelima. I kod nas zemlje članice u dan danas donose odluke koje su prethodno razmatrane u Briselu. To su pravila igre.

“Pravila igre”

Vidite li Milorada Dodika kao nekoga ko je spreman na takve poteze?

Mislim da smo vrlo jasni bili u svojim stavovima bilo kakva retorika ili potezi koji su u suprotnosti sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom – to je pravilo broj jedan, bilo ko ko podriva ove temeljne principe momentalno će se suočiti s EU i bilo je reakcija. Ova zemlja treba ostati jedinstvena. Neću bježati niti bilo ko od nas od ozbiljnih razgovara koje moramo voditi ako neko pokušava da promijeni pravila igre.

Šta znači ako neko pokuša da promijeni pravila igre? Dodik govori da će se RS otcjepiti, hoće li EU reagovati ako to konkretno uradi?

Pravo je pitanje želite li ovu zemlju u čalnstvu EU ili ne? Za mene je to ključno pitanje. Ako se poduzimaju određeni potezi koji su u suprotnosti s ustavnopravnim poretkom, kako onda takva zemlja može biti u EU? Svi znamo šta su zadaci i šta se treba uraditi. Rješenja se trebaju naći u BiH između lidera i građana, mi smo svoja očekivanja jasno naveli.

Neke zemlje su protiv članstva BiH u EU?

Premijer Nizozemske je lično došao u BiH razgovarao sa predstavnicima institucija i civilnog društva, to mi je veliko zadovoljstvo. To pokazuje da zemlje članice imaju mnogo veći interes nego prije nekoliko godina. Bilo je malo posjeta prije, sada je interes intenziviran i pokazujemo da želimo pomoći, ali mi to ne možemo uraditi umjesto vas. Da, ima tih zemalja članica, ali sada smo u drugačijim okolnostima.

“Šansa je tu”

Šta ako ne dobijemo zeleno svjetlo i trebaju li nas zabrinjavati izbori u EU?

Ja sam optimsita, ali sam i realna. Puno mi je stalo do ove zemlje i građana. Najsikrenije se nadam da ću vidjeti jednu bolju kvalitetu žviota, egzistenciju, radna mjesta… To je zadatak domaćih institucija, a EU pomaže finansijski. Ovaj put je šansa koju ne trebate predugo čekati da je iskoristite, zadržite dinamiku i energiju s kojom rade lideri. Šansa je tu, treba je iskoristiti i nadam se da će se to desiti.

(N1)