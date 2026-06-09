Nakon nekoliko godina političke šutnje, Angela Merkel je ponovo progovorila u intervjuu za Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), u kojem se osvrnula na aktuelna međunarodna i domaća politička pitanja, izvještava Deutsche Welle.

Trump politiku vidi kao biznis

Govoreći o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, s kojim je radila tokom njegovog prvog mandata, Merkel je ustvrdila da njegov svjetonazor proizlazi iz poslovnog iskustva u sektoru nekretnina.

Parcela može pripadati samo jednoj osobi. A ako je neko drugi dobije, izgubila sam’, opisala je Trumpov način razmišljanja.

Dodala je da je Trumpu teško prihvatiti činjenicu da u politici obje strane mogu ostvariti dobitak. “On ne može zamisliti da u politici ne mora pobijediti samo jedna strana, već obje strane”, rekla je bivša kancelarka.

Merkel također smatra da sadašnja Trumpova administracija danas mnogo snažnije zastupa interese tehnološkog sektora nego što je to bio slučaj prije.

Priznala je utjecaj migracijske politike na rast AfD-a

Njeno razmišljanje o migracijskoj krizi iz 2015. godine, kada je Njemačka otvorila svoja vrata stotinama hiljada izbjeglica, privuklo je posebnu pažnju. Merkel je priznala da je ova odluka djelimično doprinijela rastu popularnosti krajnje desničarske stranke AfD.

“Naravno, moja odluka je doprinijela da rejting AfD-a ponovo poraste”, rekla je.

Međutim, tvrdila je da je Njemačka u to vrijeme uspješno odgovorila na humanitarnu krizu. “Uspjeli smo prebroditi humanitarnu krizu u to vrijeme uz pomoć velikog broja ljudi i pristalica”, naglasila je.

Kritike Evrope zbog premalog ulaganja u odbranu

Merkel je također neočekivano otvoreno priznala da evropske članice NATO-a nisu dovoljno brzo povećale ulaganja u odbranu nakon što su se 2014. godine obavezale da će trošiti dva posto BDP-a na odbranu. “Gledajući unatrag, nismo bili dovoljno brzi”, rekla je.

Dodala je da je to jedan od razloga zašto Trump često kritikuje evropske saveznike. “To je već ljutilo predsjednika Trumpa. To je bila naša slaba tačka”, rekla je.

Skeptičnost prema povratku vojne službe

Bivša kancelarka također je izrazila sumnju u ideju ponovnog uvođenja obavezne vojne službe, koju je njena vlada ukinula 2011. godine. Podsjetila je da čak ni tada nije veliki broj mladih služio vojsku.

“Nije nastavak vojne obaveze da je 85 posto određene starosne grupe služilo, već samo oko 20 posto”, upozorila je.

Upozorenje na jačanje nacionalizma

Merkel je posebno zabrinuta zbog sve izraženijeg nacionalizma u Evropi i svijetu. “To znači da se razlike prema drugima odjednom počinju smatrati ključnim za vlastitu dobrobit. To ne smijemo dozvoliti”, upozorila je.

Dodala je da historija pokazuje kuda takvi procesi mogu odvesti društva. “To znamo iz historije. To se ne završava dobro”, rekla je.

Podrška za Merza s porukom

Iako je njen odnos sa sadašnjim njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom godinama kompliciran, Merkel vjeruje da njegova vlada može provesti potrebne reforme. Na pitanje da li vjeruje da će uspjeti, kratko je odgovorila: “Da.”

Merz je nedavno izjavio da nijedan njemački šef vlade prije njega nije morao trpjeti takve napade na društvenim mrežama kao on. Stoga mu je Merkel dala savjet, podsjećajući na riječi bivšeg kancelara.

„Uvijek sam pratila Helmuta Kohla. Rekao je da ga niko nije prisiljavao da radi ovaj posao“, zaključila je Merkel.

(Kliker.info-DW)