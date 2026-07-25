Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Anel Ahmedhodžić potpuno se oporavio od povrede zbog koje je propustio posljednjih šest utakmica prošle sezone, a na pripremama Feyenoorda u Belgiji punim intenzitetom radi pod vodstvom novog trenera Giovannija van Bronckhorsta.

Bh. defanzivac ističe da su treninzi veoma zahtjevni, ali da je zadovoljan načinom rada novog stručnog štaba.

“Treninzi su izuzetno intenzivni, sada sam zaista umoran. Iza nas je veoma teška sedmica. Jasno je šta trener želi i šta očekuje od ekipe, a intenzitet rada je zaista visok”, rekao je Ahmedhodžić. Rotterdam mu postao drugi dom

Godinu dana nakon dolaska u Feyenoord, Ahmedhodžić kaže da se odlično prilagodio životu u Rotterdamu, piše Rijnmond.nl

“Odrastao sam u Švedskoj i ovdje je dosta slično. Grad je lijep, a ljudi su sjajni”, rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Dodao je i da sve bolje razumije nizozemski jezik.

“Kada neko govori, mogu razumjeti gotovo sve, osim kada pričaju baš brzo”

Mješoviti utisci nakon prošle sezone

Govoreći o prethodnoj sezoni, Ahmedhodžić smatra da je ekipa imala i dobrih i loših perioda.

“Sezona je bila i dobra i loša. Dobro smo otvorili prvenstvo, a drugo mjesto je također pozitivan rezultat. Međutim, između kvalitetnih utakmica imali smo previše prosječnih nastupa. Plan je da se to ove sezone više ne ponavlja”, istakao je. Konkurencija ga čini boljim

Dolaskom Mike Mármola konkurencija u centralnom dijelu odbrane dodatno je pojačana, a Ahmedhodžić smatra da je to dobra stvar za cijelu ekipu.

“Trener sada ima mnogo opcija i to znači veću konkurenciju. Upravo zbog toga ostajem maksimalno fokusiran. Kada nemaš konkurenciju, lako postaneš opušten “, rekao je.

Prošle sezone igrao je i na desnoj i na lijevoj strani stoperskog para, a tvrdi da mu ta promjena ne predstavlja problem.

“Meni to ne pravi veliku razliku. Igrao sam dosta na obje pozicije i nisam osjetio neku posebnu razliku”

Poseban motiv pred Ligu prvaka

Predstojeća sezona donosi Ahmedhodžiću novo iskustvo u dresu Feyenoorda, jer će s nizozemskim velikanom nastupati u Ligi prvaka. Ipak, to neće biti njegovi prvi nastupi u elitnom evropskom takmičenju, budući da je ranije igrao za Malmö.

“Kada sam prvi put čuo himnu Lige prvaka, bio je to poseban osjećaj. Jedino tada nije bila dovoljno glasna, pa se nadam da će ovoga puta biti”, rekao je kroz osmijeh.

Na pitanje šta navijači mogu očekivati od Feyenoorda u Ligi prvaka, odgovorio je:

“Više sigurnosti, više zajedništva i nadam se što većem broju pobjeda” O reprezentaciji Bosne i Hercegovine

Ahmedhodžić nije bio dio reprezentacije Bosne i Hercegovine na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu zbog ranijeg nesporazuma s Fudbalskim savezom BiH, ali je pratio sve utakmice nacionalnog tima. Z

majevi su prošli grupnu fazu, a zatim u osmini finala ispali od Sjedinjenih Američkih Država.

“Ekipa je pokazala da ju je teško pobijediti i to je velika snaga. Lijepo je vidjeti reprezentaciju koja je stekla priznanje”, kazao je.

Na kraju se osvrnuo i na mogućnost povratka u nacionalni tim.