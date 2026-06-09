U intervjuu za Federalnu televiziju premijer Hrvatske Andrej Plenković govorio je o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, novom sporazumu o graničnim prijelazima, položaju Hrvata u BiH, izmjenama Izbornog zakona, ideji trećeg entiteta te evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Govoreći o sporazumu koji su danas potpisale Hrvatska i Bosna i Hercegovina, Plenković je istakao da će on značajno olakšati promet ljudi i robe između dvije države.

„To je u biti ogroman iskorak. Zamolio sam ministre vanjskih poslova, unutarnjih poslova, financija i carinsku službu da napravimo sve kako bi što više graničnih prijelaza bilo na što višoj razini i da maksimalno olakšamo promet ljudi i roba između Hrvatske i Bosne i Hercegovine“, kazao je Plenković.

Podsjetio je da dvije zemlje ostvaruju trgovinsku razmjenu vrijednu oko četiri milijarde eura te naglasio da su jedna drugoj među najvažnijim ekonomskim partnerima.

„Dosad su praktički samo dva prijelaza bila najviše kategorije, a sada ćemo ih imati pet. Time omogućujemo sve fitosanitarne službe, odnosno i uvoz i izvoz biljaka i životinja, kao i normalan promet ljudi i roba. Na taj način ćemo dodatno dinamizirati gospodarsku razmjenu“, rekao je.

Osvrnuo se i na problem graničnog prijelaza kod Gradiške, navodeći da više nema prepreka za njegovo puno funkcionisanje.

„Vrlo jasno smo danas razjasnili da, što se tiče Hrvatske, nema nikakvih pravnih problema i da će taj novi prijelaz normalno funkcionirati. Ako se nešto napravi, onda to treba biti na korist ljudi“, poručio je.

Izbor člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda: „To nije ni slovo ni duh Daytona“

Najveći otvoreni politički problem između dvije zemlje, prema Plenkoviću, ostaje pitanje izbora člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.

„Hrvatska ima obvezu brinuti o položaju Hrvata izvan Hrvatske, a posebno o Hrvatima kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini. Mi smo danas, više od trideset godina nakon Daytona, nezadovoljni jednom anomalijom, a to je izbor člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda“, rekao je.

Podsjetio je da je do 2006. godine svaki narod birao svog predstavnika.

„Od 2006. nadalje imamo situaciju da je tada SDP iskoristio mogućnost da kandidira Hrvata, gospodina Komšića, koji zahvaljujući glasovima mnogo šireg biračkog tijela od hrvatskog već četiri puta dobija povjerenje. Zbog toga Hrvati nemaju dojam da su legitimno predstavljeni u najvišem tijelu države“, ocijenio je.

Prema njegovim riječima, problem je odavno prepoznat, ali za njegovo rješavanje nije bilo dovoljno političke volje.

„Glavni akteri, osobito dio bošnjačkih političkih stranaka, nisu izrazili spremnost da se postigne dogovor kojim bi se Hrvatima osigurao izborni model koji bi garantovao izbor legitimnog predstavnika. Mislim da su opcije koje su bile na stolu prije četiri godine to vrlo lako mogle riješiti“, kazao je.

Dodao je da bi izmjene Izbornog zakona doprinijele većem povjerenju među narodima.

„Ovo što se događa danas nije zapisano u Daytonu niti je u duhu Daytona. A taj duh Daytona može se pretvoriti u današnje važeće slovo ako promijenimo izborni zakon. To je najjednostavnije rješenje.“

Treći entitet: „Ne vidim kako bi se to danas moglo dogoditi“

Na pitanje o sve češćim spekulacijama o mogućnosti formiranja trećeg entiteta, Plenković je naglasio da za bilo kakve ozbiljne ustavne promjene mora postojati unutrašnji politički konsenzus u Bosni i Hercegovini.

„Da bi se bilo što u smislu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine promijenilo, potreban je konsenzus političkih stranaka i institucija u Bosni i Hercegovini. Ja iskreno ne vidim kako bi se to moglo dogoditi iznutra. U ovom trenutku ne vidim tu političku snagu“, rekao je.

Ipak, dodao je da postoje dva moguća puta.

„Jedan je da se stvori konsenzus i kaže: možda ovo kako je sada nije najbolje, hajde da ustavnu arhitekturu učinimo pravednijom, funkcionalnijom i boljom. Ali pitanje je da li će danas iko pristati da se mijenja ono što je dogovoreno prije 31 godinu u Daytonu.“

Kao realniju opciju vidi rješavanje pitanja kroz Izborni zakon i ograničene ustavne izmjene.

„Druga opcija je da se pronađu načini kako da se kroz izborni zakon i male izmjene Ustava postigne model u kojem će svi biti zastupljeni onako kako je prvobitna ideja i bila.“

U jednom od najupečatljivijih dijelova intervjua Plenković je pokušao objasniti hrvatsku poziciju kroz hipotetički primjer.

„Zamislimo da ovdje Hrvati nisu treći konstitutivni narod nego Nijemci, Francuzi, Italijani ili Mađari i da imaju ovakvu situaciju. Pa svi bi bili angažirani da se to promijeni. Ili zamislimo obrnutu situaciju, da se ovo što se događa Hrvatima događa Bošnjacima, pa da im većinski Hrvati biraju člana Predsjedništva. Mi bismo bili protiv toga“, poručio je.

Prema njegovom mišljenju, upravo bi rješavanje tog pitanja smanjilo političke tenzije.

„Povjerenje se može graditi prilično jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. Tada bi se mnoge tenzije stavile sa strane, povećalo bi se povjerenje, a zemlja bi brže išla prema Evropskoj uniji. Hrvatska je najdobronamjernije uzela BiH pod ruku i vodi je ka Briselu.“

Hrvatska kao zagovornik evropskog puta BiH

Plenković je više puta naglasio da Hrvatska ostaje jedan od najaktivnijih zagovornika evropskog puta Bosne i Hercegovine.

„Vjerujte mi, nema nikoga ko se više zalaže za Bosnu i Hercegovinu od Hrvatske na svim forumima Evropske unije. Takvog advokata Bosna i Hercegovina nije imala, niti će ga imati, jer to radimo iskreno i sa željom da unaprijedimo ekonomski i socijalni standard ljudi te integriramo BiH u Evropsku uniju“, rekao je.

Podsjetio je i na diplomatske aktivnosti koje su prethodile otvaranju pristupnih pregovora.

„Kada je Nizozemska blokirala odluku o otvaranju pregovora, razgovarao sam s Markom Rutteom i Ursulom von der Leyen i zajedno smo došli u Sarajevo. Nakon toga je Nizozemska promijenila stav i donesena je odluka da se pregovori otvore. To nije bio jednostavan politički napor.“

Kandidati iz reda hrvatskog naroda za Predsjedništvo BiH: „Moglo bi doći do rasipanja glasova“

Komentirajući najavljene kandidature hrvatskih stranaka za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Plenković je upozorio da bi veći broj kandidata mogao dovesti do rasipanja glasova.

Podsjetio je da je na prethodnim izborima Borjana Krišto bila jedina kandidatkinja hrvatskog političkog bloka, ali da ni tada nije izabrana.

„Na prošlim izborima Borjana Krišto bila je jedini kandidat. Hrvati su tada odustali od pluralizma i svi su je podržali. Dobila je 183.000 glasova i nije bilo dovoljno. Sada treba vidjeti koliko će se tu glasovi statistički gledano rasipati i koliko će glasova biti dovoljno. To je nešto na čemu treba raditi u ovoj izbornoj kampanji“, kazao je.

Na kraju je izrazio podršku kandidatkinji HDZ-a BiH.

„Moj je dojam da gospođa Filipović, koja predstavlja novu generaciju HDZ-ovih političarki, ima najveće šanse. Nadam se da će dobiti potporu i da će u budućnosti biti jedna od troje članova Predsjedništva BiH“, rekao je Plenković.

Novi visoki predstavnik i budućnost BiH

Govoreći o budućem visokom predstavniku, Plenković smatra da bi njegova uloga trebala biti manje intervencionistička.

„Ko god bude izabran, mora biti konstruktivan. Ne treba koristiti previše bonske ovlasti, to je ono što više niko ne želi. Zemlja nakon 31 godine treba stati sama na svoje noge“, rekao je.

Međutim, naglasio je da je za to neophodna ravnopravnost svih konstitutivnih naroda.

„Da bi Bosna i Hercegovina stala sama na svoje noge, moraju svi biti ravnopravni u njoj. Ne možemo biti na svojim nogama, a da su nekome noge malo više nabildane, a nekome preslabe. To nije pošteno“, zaključio je.

(FTV)