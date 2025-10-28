Andrej Nikolaidis o dramatičnim događanjima u Podgorici: Iza svega stoje BIA i Aleksandar Vučić, oni su istinski gospodari Crne Gore (Video)

“Crna Gora je slaba tačka jer ima slabu vladu čiju barem polovinu čine ljudi pod kontrolom Vučića. Istinski gospodar Crne Gore su BIA i Aleksandar Vučić. Ne treba imati više od dva grama mozga da se razumije da je ovo operacije BIA-e. Nema nikakve spontanosti. Ne postoji nešto što se zove spontano okupljanje naroda. Naročito ako su to navijačke grupe sa jasno pripremljenom koreografijom koja zaziva fašističko naslijeđe i ako su pripremljene replike koje pozivaju na homogenizaciju Crnogoraca i Srba. Kada uzmet u obzir kako je sve krenulo i kako se razvija, jasno je ko je iza toga. Jasno je ko je konačna meta“.