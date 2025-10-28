Andrej Nikolaidis o dramatičnim događanjima u Podgorici: Iza svega stoje BIA i Aleksandar Vučić, oni su istinski gospodari Crne Gore (Video)
Andrej Nikolaidis danas je za N1 govorio o protestima u Podgorici nakon što je izboden Podgoričanin, zbog čega je došlo do incidenata u podgoričkom naselju Zabjelo. Kako je kazao Nikolaidis, ovo nisu protesti protiv stranaca, nego iskaz jasne netrpeljivosti prema Turcima te da iza svega stoje Aleksandar Vučić i BIA.
Protesti nakon napada?
“Nema ovdje nikakve netrpeljivosti prema strancima, nego jasno izražene netrpeljivosti prema Turcima. U Crnoj Gori ima nekih pet do deset puta više Rusa nego Turaka. Ako pogledate statistike, broj krivičnih djela koje su počinili građani Rusije ili Srbije je pet do deset puta veći nego broj krivičnih djela koje su počinili građani Turske“, kazao je Nikolaidis na početku razgovora.
Ističe da je organizovani skup proširio fašističke narative.
“Ovo je jasna netrpeljivost i ono što bi Amerikanci nazvali “etničko i vjersko profilisanje”. Pogledao sam anketu i mogu reći da oni šire fašistički narativ. Ta vrsta ksenofobije nije utemeljena u stvarnosti, nego u ideologiji i mitologiji i što je najgore u konkretnoj politici koja nije politika Vlade Crne Gore nego beogradskih vlasti“, dodao je Nikolaidis.
Nikolaidis podsjeća kada je sve počelo i da se sve vidi “vrlo precizno”.
“Ovo je sve počelo vrlo precizno nakon što se Vučić pobunio što je Erdogan prodao dronove Kosovu. Bila je ciljanja netrpeljivost prema građanima Turske kroz društvene mreže i mainstream medije. Ljudi koji su to radili Nebojša Vedojević i Milan Knežević koji je govorio o nekakvih fiktivinih 110.000 Turaka, a ima ih 13 hiljada. Čak je bio toliko slobodan da kaže da su ti ljudi ratna opasnost za Crnu Goru“.
“Istinski gospodari Crne Gore su BIA i Vučić”
Poručio je da Crna Gora ima vladu čiju polovinu čine ljudi pod kontrolom Aleksandra Vučića.
“Crna Gora je slaba tačka jer ima slabu vladu čiju barem polovinu čine ljudi pod kontrolom Vučića. Istinski gospodar Crne Gore su BIA i Aleksandar Vučić. Ne treba imati više od dva grama mozga da se razumije da je ovo operacije BIA-e. Nema nikakve spontanosti. Ne postoji nešto što se zove spontano okupljanje naroda. Naročito ako su to navijačke grupe sa jasno pripremljenom koreografijom koja zaziva fašističko naslijeđe i ako su pripremljene replike koje pozivaju na homogenizaciju Crnogoraca i Srba. Kada uzmet u obzir kako je sve krenulo i kako se razvija, jasno je ko je iza toga. Jasno je ko je konačna meta“.
Na neke od navoda o eventualnoj povezanosti bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Nikolaidis kaže:
“Ne vidim kakve veze Milo Đukanović i njegov režim imaju sa ovim jer nisu vlast preko pet godina. To što ih hapse je dobro, ali nemaju nikakve veze sa ovim dešavanjima u Podgorici, barem ja je ne vidim”.
Još je kazao kako je u Crnoj Gori istraga ograničena na opozicione medije.
“U Crnoj Gori je istraga ograničena na opozicione medije i najavljeno je da će biti saslušani opozicioni lideri i urednici opozicionih medija. Jedina asocijacija na takve stvari je Bjelorusija i iz tog razloga ja vidim da Tužilaštvo oklijeva. Bilo bi dobro ako bi Tužilaštvo proširilo istragu i na medije koje su pod kontrolom Aleksandra Vučića. Kako je sada postavljeno, to je usmjereno striktno protiv opozicije“.
Za kraj razgovora Nikolaidis poručuje da je cilj svega ustvari upozorenje premijeru Spajiću.
“Cilj onoga što se desilo u Podgorici je upozorenje premijeru Spajiću šta će se desiti ukoliko odluči da partije koje su pod kontrolom Vučića izbaci iz vlade. On bi se u jednom trenutku mogao odlučiti na to jer bi te partije mogle pokušati blokirati put Crne Gore u EU. Ovo je generalna proba onoga šta će se desiti ukoliko Spajić odluči da neće tolerisati blokadu puta ka EU”.
(Kliker.info-N1)
