Analiza Wall Street Journala : Hoće li Trump morati izvršiti kopnenu invaziju na Iran?

Američki predsjednik Donald Trump, suočen s rastom cijena nafte i kritikama unutar vlastite političke baze, signalizira da želi okončati rat protiv Irana koji je pokrenut prije manje od dvije sedmice. Međutim, kako navodi The Wall Street Journal, brzo zaustavljanje sukoba nosi ozbiljne strateške rizike za Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike.

Prema analizi ovog lista, proglašenje pobjede i povlačenje velikog broja američkih zračnih i pomorskih snaga iz regiona moglo bi kratkoročno smiriti globalna tržišta i ublažiti zabrinutost američkih birača zbog mogućnosti još jednog dugotrajnog rata na Bliskom istoku.

Istovremeno, takav scenarij bi ostavio na vlasti iranski teokratski režim koji bi i dalje raspolagao dijelom svog raketnog i bespilotnog arsenala, kao i zalihama obogaćenog uranija.

U Teheranu, politički vrh poručuje da će borbe trajati dok se ne postigne sporazum pod uslovima koje postavlja Iran.

“Moramo udariti agresora u usta kako bi naučio lekciju i nikada više ne pomislio na agresiju protiv našeg dragog Irana”, poručio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf u objavi na društvenim mrežama.

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost da Iran i nakon eventualnog prekida sukoba zadrži sposobnost kontrole ključnih energetskih ruta. Prije početka rata oko 20 posto svjetskih isporuka nafte prolazilo je kroz Hormuški moreuz, koji Teheran može ugroziti raketama, dronovima i pomorskim minama.

“Ako režim opstane – čak i u oslabljenom obliku – ništa ne sprječava njegove rakete i dronove da prijete tankerima u Hormuškom moreuzu i energetskoj infrastrukturi američkih saveznika u Zaljevu”, upozorio je Andrew Tabler, bivši zvaničnik Bijele kuće i analitičar Washington Institute for Near East Policy.

Prema procjenama vojnih analitičara, ponovno potpuno otvaranje moreuza za međunarodni promet moglo bi zahtijevati kopnenu operaciju s ciljem zauzimanja dijela iranske obale, što bi značilo znatno širu eskalaciju sukoba i potencijalno veće američke gubitke.

Analiza također upozorava da razvoj događaja pažljivo prate Kina i američki saveznici u Aziji. Iako su Sjedinjene Američke Države zajedno s Izraelom uspostavile zračnu nadmoć nad Iranom i uništile značajan dio njegove mornarice i zračnih snaga, Teheran i dalje nastavlja lansirati rakete i dronove širom regiona.

“Ovaj rat ozbiljno narušava ugled Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, što Kini daje veći prostor da jača vlastiti utjecaj na Bliskom istoku i u globalnom jugu”, rekao je Steve Tsang, direktor SOAS China Institute u Londonu.

Jedan od najvećih dugoročnih rizika, navodi The Wall Street Journal, odnosi se na iranski nuklearni program. Iran i dalje raspolaže zalihama uranija obogaćenog do 60 posto, što je nivo blizu potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja.

“Loša vijest je da biste Iran ostavili u poziciji da potencijalno može proizvesti nuklearno oružje, a istovremeno biste mu dali još veći motiv da to i učini”, rekao je Eric Brewer, stručnjak organizacije Nuclear Threat Initiative i bivši savjetnik u američkoj administraciji za nuklearna pitanja.

S druge strane, regionalni saveznici SAD-a u Perzijskom zaljevu strahuju da bi eventualni prekid američkih napada mogao ohrabriti Teheran da nastavi pritisak na zaljevske monarhije, uključujući napade na energetsku infrastrukturu i brodski promet.

“Vojno gledano, Sjedinjene Američke Države su na pobjedničkoj strani. Ali politički gledano, ni SAD ni Izrael nisu ostvarili stvarni napredak kada je riječ o Iranu”, ocijenila je Dania Thafer, direktorica istraživačkog centra Gulf International Forum.

U regionu postoji i bojazan da bi sukob mogao završiti jednim od dva nepovoljna scenarija: opstankom iranskog režima koji bi nakon rata obnovio vojnu moć ili stvaranjem vakuuma vlasti u Iranu koji bi doveo do nove destabilizacije.

“Zaglavljeni smo između dva ishoda, a svaki je gori od drugog”, rekao je Mahdi Ghuloom, istraživač think tanka ORF Middle East u Bahreinu. “Odluka o ovom ratu donesena je na brzinu, a njegove posljedice nisu u potpunosti procijenjene.”

