Agencija Reuters objavila je analizu uoči utakmice drugog kola grupe B Svjetskog prvenstva u nogometu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske koja se igra od 21 sat u Los Angelesu.

“BiH je vodila veći dio meča u remiju s Kanadom, nakon što je Jovo Lukić glavom pogodio iz kornera iz blizine, pokazujući solidan defanzivni stav.

Balkanska selekcija, koja je osigurala mjesto na SP pobjedom nad četverostrukim prvakom Italijom u izvođenju jedanaesteraca, suočit će se sa Švicarskom u sljedećem kolu u utakmici s visokim ulozima”, ističe se u analizi.