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Analiza uoči duela sa Švicarcima: Barbarez odabrao mješavinu iskustva i mladosti, ovo su igrači za ključne uloge

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Analiza uoči duela sa Švicarcima: Barbarez odabrao mješavinu iskustva i mladosti, ovo su igrači za ključne uloge

18 Juna
17:22 2026
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Agencija Reuters objavila je analizu uoči utakmice drugog kola grupe B Svjetskog prvenstva u nogometu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske koja se igra od 21 sat u Los Angelesu.

“BiH je vodila veći dio meča u remiju s Kanadom, nakon što je Jovo Lukić glavom pogodio iz kornera iz blizine, pokazujući solidan defanzivni stav.

Balkanska selekcija, koja je osigurala mjesto na SP pobjedom nad četverostrukim prvakom Italijom u izvođenju jedanaesteraca, suočit će se sa Švicarskom u sljedećem kolu u utakmici s visokim ulozima”, ističe se u analizi.

Naglašava se da je Edin Džeko igrač s najviše nastupa za Zmajeve i najbolji strijelac svih vremena:

:Četrdesetogodišnjak, koji igra za njemački Schalke 04, bio je dio njihovog jedinog prethodnog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, kao i bek italijanske Atalante Sead Kolašinac.

Selektor Sergej Barbarez odabrao je mješavinu iskustva i mladosti, uključujući talente u usponu poput stopera Tarika Muharemovića, s naglaskom na krilima gdje se očekuje da će Kerim Alajbegović, koji se vraća u njemački Bayer Leverkusen, i Esmir Bajraktarević iz nizozemskog PSV-a, igrati ključne uloge:.

Za Švicarsku ističu da nije uspjela pobijediti u prvoj utakmici protiv Katara i sada će pokušati savladati BiH kako bi se popela u poretku u grupi.

Selektor Murat Yakin, koji je na čelu od 2021., izgradio je ekipu oko kapitena Granita Xhake i Rema Freulera, dok napadač Breel Embolo predstavlja glavnu napadačku prijetnju.

“Oči su također uprte u Dana Ndoyea iz Nottingham Foresta i Noaha Okafora iz Leeds Uniteda, dok ekipa cilja na prvo mjesto u svojoj grupi.

Zadržali su snažnu jezgru iskusnih igrača, od kojih su mnogi nastupali na SP 2022., gdje je Švicarska ispala u osmini finala protiv Portugala”, navodi se u tekstu.

(Kliker.info-SC)

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