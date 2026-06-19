Smatra da je rezultat previsok, ali i da se prije turnira moralo prihvatiti da u skupini postoje dvije reprezentacije koje su kvalitetnije od BiH.

Zmajevi su protiv Švicarske dugo bili u utakmici, no završnica je otišla potpuno na stranu suparnika. Sušić posebno ističe crveni karton kao trenutak koji je dodatno pogoršao situaciju.

‘Šteta je velika. Da nije bilo crvenog kartona, vjerojatno bi završilo 1:0. Ovako je 4:1, po meni, previsok poraz’, rekao je Sušić za Klix.ba.

Ipak, legendarni Pape smatra da se ključ utakmice skrivao u sredini terena. Prema njegovu mišljenju, BiH je protiv Švicarske ondje izgubila ravnotežu.

‘Vidio sam statistiku sinoć, Švicarci su imali 62 posto posjeda lopte. Razlog je taj što nama uvijek nedostaje jedan igrač u sredini terena. Mi smo jedna od rijetkih reprezentacija koja igra s dvojicom klasičnih napadača. Ne možemo tako’, poručio je Sušić.