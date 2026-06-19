Analiza i upozorenje Safeta Sušića : “Ne možemo tako igrati”
Safet Sušić, jedan od najvećih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine i bivši selektor Zmajeva, komentirao je poraz BiH od Švicarske 4:1 na Svjetskom prvenstvu.
Smatra da je rezultat previsok, ali i da se prije turnira moralo prihvatiti da u skupini postoje dvije reprezentacije koje su kvalitetnije od BiH.
Zmajevi su protiv Švicarske dugo bili u utakmici, no završnica je otišla potpuno na stranu suparnika. Sušić posebno ističe crveni karton kao trenutak koji je dodatno pogoršao situaciju.
‘Šteta je velika. Da nije bilo crvenog kartona, vjerojatno bi završilo 1:0. Ovako je 4:1, po meni, previsok poraz’, rekao je Sušić za Klix.ba.
Ipak, legendarni Pape smatra da se ključ utakmice skrivao u sredini terena. Prema njegovu mišljenju, BiH je protiv Švicarske ondje izgubila ravnotežu.
‘Vidio sam statistiku sinoć, Švicarci su imali 62 posto posjeda lopte. Razlog je taj što nama uvijek nedostaje jedan igrač u sredini terena. Mi smo jedna od rijetkih reprezentacija koja igra s dvojicom klasičnih napadača. Ne možemo tako’, poručio je Sušić.
Potom je pojasnio zašto takav sistem danas vidi kao problem.
‘Mogli smo nekada, kada je Džeko imao deset godina manje, a uz njega bio Vedad Ibišević. Ovako igraš protiv boljeg suparnika s dvojicom napadača i tako izgubiš čovjeka u sredini terena’, dodao je.
‘Za nas nema lakih protivnika’
BiH sada čeka utakmica protiv Katara, koja se igra 24. juna u Seattleu . Zmajevima je pobjeda nužna za realne izglede za prolazak dalje, ali Sušić upozorava da ni taj susret neće biti jednostavan.
‘Za nas nema lakih protivnika. Mi smo momčad srednje kvalitete, protiv svakoga ćemo se namučiti. Bit će nezgodna utakmica jer i oni imaju svoju šansu; ako pobijede, idu dalje’, rekao je Sušić.
Uprkos oprezu, vjeruje da je BiH ipak bolja reprezentacija.
‘Očekujem otvorenu utakmicu s dosta golova, ali na kraju smatram da smo bolja momčad od njih i trebali bismo pobijediti’, zaključio je Sušić.
(Tportal)
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