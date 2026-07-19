Prošle sedmice su se dogodila dva ključna događaja globalne geopolitičke prirode. Prvi je bio samit NATO-a, održan 7. i 8. jula u Ankari, dok je drugi bio obnavljanje međusobnih vojnih napada između SAD-a i Irana – slučajno ili ne – koji je započeo upravo tokom spomenutog samita.

Što se tiče potonjeg, treba napomenuti da je Iran – nezadovoljan dinamikom pregovaračkog procesa i neuspjehom u implementaciji američkih obećanja datih kroz memorandum (ne sporazum) koji su dvije strane nedavno potpisale u Švicarskoj, a koji očito ne mogu biti ispunjeni zbog snažnog otpora Trumpove opozicije i moćnog jevrejskog lobija u zemlji, kao i Izraela, za koji bi mir postignut na ovaj način predstavljao geopolitički poraz – ponovo napao tri trgovačka broda koja su htjela proći kroz Hormuški moreuz. Nakon toga je uslijedio novi američki zračni napad na južni Iran, a zatim još jedan iranski zračni napad na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Spirala napada se u trenutku pisanja ovog teksta pojačava, a sve zajedno prijeti obnovljenim regionalnim haosom, tj. otvorenim ratom, koji je Trump ranije očito želio prekinuti jer mu ne donosi ništa pozitivno u političkom smislu. Uvukao je Ameriku u neizvjestan i skup rat, što je obećao da neće učiniti tokom predizborne kampanje. Istovremeno, blokirani Hormuški moreuz ne utiče negativno samo na energetiku i usko povezanu ekonomsku situaciju u svijetu, već i na same Sjedinjene Države. I to prije važnih jesenjih predizbora za Kongres. S druge strane, Iran je, prije samog početka spomenutog obnavljanja sukoba, prošle sedmice prošao kroz nekoliko dana tužnih masovnih ceremonija vezanih za sahranu ubijenog ajatolaha Alija Hamneija i članova njegove porodice 28. februara, kojima je, prema vlastima u Teheranu, prisustvovalo oko 20 miliona ljudi širom zemlje. To je, zapravo, izjednačilo, a možda čak i oborilo rekord vezan za sahranu posmrtnih ostataka osnivača Islamske Republike Iran i vođe revolucije iz 1979. godine, ajatolaha Ruhollaha Homeinija. U političkom smislu, ova masovna okupljanja potvrdila su obnovljeni visok nivo lojalnosti naroda teokratskoj vlasti u zemlji, koji je ozbiljno doveden u pitanje tokom masovnih protesta u januaru. Potonji su na kraju ugušeni kombinacijom represivnih akcija vlasti na ulicama gradova s ​​jedne strane, i gašenjem interneta, što je onemogućilo vođama protesta da koordiniraju i objavljuju svoje video zapise na društvenim mrežama s druge strane.

Otprilike mjesec dana kasnije, uslijedila je zajednička američko-izraelska vojna operacija koja, uprkos svom razornom potencijalu, nije dovela do postizanja niti jednog strateškog cilja zbog kojeg je pokrenuta (svrgavanje teokratskog režima, stavljanje iranske nafte pod američku kontrolu slično onoj u Venecueli nakon svrgavanja Nicolasa Madura početkom januara i uništavanje iranskog nuklearnog i raketnog programa). Štaviše, rezultirala je nečim što se nikada prije nije dogodilo – iranskim preuzimanjem Hormuškog moreuza, čime je Teheran, historijski gledano, prijetio nakon spomenute revolucije kad god su mu odnosi sa SAD-om bili zategnuti, ali se nikada nije usudio provesti u djelo.

Na spomenutim sahranama prošle sedmice, Trump je od strane prisutnih građana označen kao glavna meta iranske osvete koja će uslijediti zbog atentata na ajatolaha i uništenja Irana. Vjerovatno potaknut time, Trump je novinarima na samitu NATO-a u Ankari, govoreći o obnavljanju sukoba, rekao da su pregovori s Iranom završeni jer su to “ludi ljudi”, “huligani”, s kojima je nemoguće bilo šta dogovoriti. Istovremeno, najavio je novi američki napad iste noći, što se i dogodilo, kao i iranski vojni odgovori na američke ciljeve u regiji. Sve se to ponovilo i dan kasnije.

Ni rat ni mir – dakle rat!

Sada smo tu gdje jesmo. U svojevrsnoj fazi ni rata ni mira (s ubrzanom tendencijom ka prvom). Kao što je sovjetski komunistički ideolog Lav Trocki jednom rekao – kada nema ni rata ni mira, onda ima rata! Vidjet ćemo je li njegova izjava tačna u vezi s ovim američko-iranskim pitanjem (ali i u vezi sa situacijom između Evrope i Rusije, o tome više kasnije u tekstu).

Po mom mišljenju, jeste. Naime, vjerujem da će Trump djelovati u skladu s novim američkim sigurnosnim i odbrambenim doktrinama usvojenim u novembru prošle godine, prema kojima SAD, s ciljem rušenja neprijateljskih vlada, ne moraju nužno pokretati klasične i skupe ratove koji redovno rezultiraju velikim brojem američkih žrtava na terenu, već će, zbog svoje ogromne tehnološke moći i dominacije, povremeno izvoditi vojne udare na te zemlje i njihove vlade i to ponavljati onoliko puta koliko je potrebno da shvate da moraju postići dogovor s Amerikom. Naravno, pod uslovima koji odgovaraju ovoj drugoj. To je američka politika „mira kroz snagu“ (vojne snage, naravno).

Na ovaj način, Amerika može vojno djelovati neograničeno, bez prevelikog naprezanja u smislu korištenja svojih vojnih i finansijskih resursa, kao što je bio slučaj u prvom američkom zračnom napadu na Iran u junu prošle godine – kada je jednim noćnim napadom američkih bombardera i raketa uništen značajan dio iranske infrastrukture vezane za njen nuklearni program. Dakle, opet se radi o ratu (iako ograničenom) kao sredstvu za postizanje političkih ciljeva, pa bi Trocki mogao biti u pravu.

Međutim, u takvoj, zapravo vrlo logičnoj i SAD-u ugodnoj strategiji novog oblika vođenja ratova bilo gdje u svijetu (osim protiv ključnih suprotstavljenih sila Kine i Rusije, gdje je ova strategija neprimjenjiva, iz očiglednih razloga) postoji jedna važna kvaka kada je u pitanju Iran. To je pitanje obične geografije, tj. položaja Irana u samom srcu globalne energetske arterije, gdje može djelovati asimetrično, tj. udariti na energetsku infrastrukturu zemalja Perzijskog zaljeva; i simetrično – prema američkoj vojnoj infrastrukturi, tj. bazama u Zaljevu (ove potonje su arapski domaćini odobrili razmještaj isključivo zbog obećane zaštite njihovih zemalja i energetske infrastrukture od Irana). Dakle, rizici za SAD u takvom mogućem scenariju, koji, kao što sam rekao, smatram vjerovatnim – ne prestaju.

Prednost SAD-a, međutim, je da nanese veću razornu štetu Iranu nego obrnuto, bez obzira koliko su američke baze važne. Ono što je loše za SAD u tom smislu jeste pad njihovog geopolitičkog utjecaja u ključnim arapskim zemljama, koje su, čak i bez najnovije eskalacije, bile vrlo nezadovoljne sigurnosnom situacijom koju im je donijela Trumpova politika u smislu gore spomenutog američkog obećanja, koje se na kraju pokazalo – ne bih rekao lažnim, već neostvarivim. Naime, Teheran je čak i prije rata jasno upozorio svoje zaljevske susjede da će ih smatrati legitimnim vojnim ciljevima sve dok pružaju gostoprimstvo američkim snagama koje su potom napale Iran. To je, kako se nedavno ispostavilo, već imalo efekta, kada je saudijski prijestolonasljednik Muhammad bin-Salman, u dva uzastopna telefonska razgovora s Trumpom kada ga je ovaj nazvao, odbio dati saglasnost za prelet američkih aviona preko saudijskog zračnog prostora u okviru pokrenute američke operacije “Projekt Sloboda” za deblokadu Hormuza, zbog čega je doživjela potpuni fijasko, postojeći samo oko dan i po, iako je prethodno glasno najavljivana kao spasonosno rješenje za trgovinu naftom iz Perzijskog zaljeva.

Sigurno će biti još mnogo priče i iznenađenja o američko-iranskoj (ne zaboravimo u tom kontekstu ni Izrael) ni ratnoj, ni mirnoj razmjeni ratobornih i miroljubivih izjava, ali za sada smatram da je navedeno dovoljno za pregled opće situacije i njenog mogućeg daljnjeg razvoja. Sada se usredotočimo na još jedan ključni geopolitički problem – i barem za nas u Evropi, nesumnjivo primarni: ukrajinski rat i onaj koji je s njim usko povezan!

Samit NATO-a u Ankari

Prošlosedmični samit NATO-a u Ankari bio je jedan od najkraćih u historiji organizacije, kao i njegova konačna deklaracija.

Prije samog samita, evropski zvaničnici nisu krili strah od njegovog neuspjeha, prvenstveno zbog Trumpove nepredvidljivosti. Na kraju, sve se završilo vanjskim uspjehom, tj. izjavom koja se slobodno može reći – NATO je preživio!

Ali, u svemu što je uslijedilo nakon samita, kako na političkom tako i na medijskom nivou, bilo je mnogo patosa, a ozbiljnosti samo iza čvrsto zatvorenih vrata ključnog dijela sastanka. Što se tiče političkog patosa, svakako izdvajam trijumfalne, a u suštini šećerne riječi generalnog sekretara Marka Ruttea (ne tako davno nazvanog “Trumpovim šaptačem” u evropskim diplomatskim krugovima) na kraju samita. Ukratko ću ih parafrazirati: NATO je dokazao svoju demokratičnost, saveznici se ponekad međusobno svađaju kako bi pronašli najbolja rješenja, ali na kraju se uvijek slože i zajedno idu naprijed, ka novim pobjedama, ka svijetloj budućnosti.

Koliko će na kraju biti sjajno, posebno za evropske – vrlo je upitno, što ću objasniti za trenutak.

Utjecajni američki medij Foreign Affairs, 6. jula, pod naslovom „Transatlantski savez ne može opstati bez povjerenja“, između ostalog navodi sljedeće:

„Na papiru, transatlantski savez je jači i uravnoteženiji nego ikad. Gotovo sve članice NATO-a su ispunile ili premašile cilj odbrambenih troškova saveza od dva posto BDP-a do 2025. godine, s tim da su se troškovi povećali za 20 posto između 2024. i 2025. godine. Evropski saveznici i Kanada sada čine 40 posto ukupnih odbrambenih troškova NATO-a, u odnosu na 30 posto u 2020. godini. Ako Evropljani ispune ciljeve NATO-a za 2035. godinu, potrošili bi više od 800 milijardi dolara, što je značajno povećanje u odnosu na procijenjene ukupne evropske troškove od 574 milijarde dolara u 2025. godini i gotovo na nivou troškova Sjedinjenih Država u 2025. godini. U stvari, kontinent počinje raditi upravo ono što su uzastopne američke administracije zahtijevale decenijama: preuzeti više odgovornosti za vlastitu odbranu i time omogućiti Washingtonu da usmjeri resurse negdje drugdje.“

Teško je ne složiti se s gore navedenom izjavom američkih medija, o kojoj sam i lično pisao ranije (više u nastavku). Ali sada bih prvo želio reći nešto drugo.

Prvi primarni cilj samita bio je održavanje jedinstva i potvrda valjanosti poznatog Člana 5. NATO povelje “svi za jednog, jedan za sve” – ​​što je potvrđeno, ali i koncept Pentagona o NATO 3.0, o kojem sam detaljnije pisao još ranije, a koji se zasniva – grubo govoreći, na tome da Evropa u potpunosti preuzme odgovornost za svoju zaštitu od napada konvencionalnim oružjem kroz ubrzanu militarizaciju kroz, najviše, kupovinu američkog oružja, dok će nuklearni kišobran i dalje pružati SAD, koje će se zauzvrat potpuno okrenuti azijsko-pacifičkoj regiji i pritom i dalje zarađivati ​​od Evrope.

Drugi primarni cilj bio je usvojiti odluku o zajedničkom finansiranju Ukrajine sa 70 milijardi eura ove i 2027. godine, te nastaviti vojnu pomoć Kijevu – prvenstveno kroz isporuku protivavionskih raketa Patriot za suprotstavljanje ruskim balističkim raketama (više o tome kasnije u tekstu).

Treći važan cilj bio je osigurati američke sigurnosne garancije za Ukrajinu (Trump je vješto izbjegao ovo pitanje tokom zatvorene sjednice sastanka, kako piše Bloomberg).

I konačno, četvrti cilj – natjerati Trumpa da definitivno odbaci svoje prijedloge za okončanje rata, formulirane tokom susreta s Putinom na Aljasci prije skoro godinu dana (15. augusta) i da se pridruži evropskim zahtjevima. Prije svega, to se odnosi na odbacivanje zahtjeva za povlačenje ukrajinske vojske iz preostalog dijela Donbasa koji ona još uvijek kontrolira, ali i ukidanje sankcija Rusiji i mnoge druge stvari koje su suprotne interesima Evrope kako ih vidi sadašnja vladajuća elita (Trump ni to nije potvrdio).

Na kraju sastanka potvrđeno je finansiranje Ukrajine navedenim iznosom (zemlje koje su izrazile odbijanje učešća u ovom finansiranju bile su Poljska, Slovačka, Mađarska i Bugarska. Italija je također bila protiv, ali je kasnije popustila). Međutim, prvi ne podrazumijeva nikakve nove alokacije, već isključivo implementaciju onoga što je Evropska unija preuzela još u januaru – finansiranje Kijeva kreditom od 90 milijardi eura.

U svakom slučaju, Trumpova Amerika se još jednom isključila iz bilo kakve mogućnosti finansiranja Ukrajine, što je već u potpunosti učinila u proljeće prošle godine, te je umjesto toga “velikodušno” prepustila teret toga Evropi – pod izgovorom da je to evropski problem.

Slava s Trumpovom licencom Ukrajini za proizvodnju Patriota

Istovremeno, Trump je javno u Ankari rekao da Amerika nema dovoljno raketa Patriot za isporuku Ukrajini, ali da bi Ukrajini mogla dati licencu za njihovu proizvodnju. Šta to sada znači u praksi?

Licenca je zapravo dozvola, a onaj ko je stekne mora za svoj novac osigurati sve: prostor za proizvodnju i uvoz potrebnih komponenti za njeno lansiranje, obezbjeđivanje stručnjaka. Ako bi se to uporedilo s dobijanjem licence za početak proizvodnje određene marke automobila, ovo drugo je proces koji traje najmanje godinu dana. Kada je u pitanju proizvodnja visokotehnoloških raketa, kao u predmetnom slučaju, i kada se zna da samo jedna košta više od 3 miliona dolara, a Ukrajini su potrebne hiljade njih upravo sada – taj rok bi vjerovatno bio duži, pa ukupna slika Trumpovih riječi izgleda znatno drugačije od one koju na prvi pogled evocira.

Da je to upravo tako, svjedoči i tekst američkog Bloomberga. Navodi se, ponavljam, da bi masovnu proizvodnju raketa Patriot od strane Lockheed Martina bilo teško replicirati.

Presretač, raketa PAC-3, koja je sposobna uništiti balističke rakete i košta oko 5 miliona američkih dolara po raketi, jedan je od najnaprednijih presretača protivvazdušne odbrane na svijetu. Trenutno se proizvodi samo u Sjedinjenim Državama i Japanu.

Becca Wasser, šefica odbrane u Bloomberg Economicsu, rekla je: “Izgradnja raketa Patriot traje godinama, što znači da se ukrajinska proizvodnja ovih raketa neće dogoditi u kratkom roku koji im je potreban.” Dodala je da bi stroge američke kontrole nad osjetljivim tehnologijama mogle dodatno usporiti proces. Postojeći lanci snabdijevanja već su pod značajnim pritiskom, a postavljanje nove proizvodne linije zahtijevalo bi specijaliziranu opremu i opsežnu obuku radne snage.

Dodatni problem bi bio što bi svaki takav objekat u Ukrajini bio prioritetna meta ruskih napada, rekao je za Bloomberg William Alberque, viši saradnik na Pacifičkom forumu sa sjedištem u Evropi. „Da sam na vašem mjestu, predložio bih Ukrajincima da izgrade fabriku u Poljskoj. (Više o Poljskoj i Patriotima malo dalje u tekstu, op. ZM). U suprotnom, to će postati njihova glavna meta. Nikada neće uspjeti“, kaže Alberque u članku za Bloomberg.

Istovremeno, Evropa je gotovo u potpunosti iscrpila svoje zalihe Patriota i dovela ih do kritičnog nivoa – na primjer, Njemačka, koja je nedavno izjavila da više nema mogućnost slanja bilo kakvog oružja Ukrajini, već će umjesto toga slati novac Kijevu.

U vrijeme pisanja ovog teksta, u Poljskoj je upravo izbila prava politička oluja zbog otkrića opozicije da je u martu ljevičarska vlada Donalda Tuska tajno, bez znanja parlamenta (Seima), isporučila poljske sisteme Patriot Ukrajini, koje je Varšava svojevremeno s velikim poteškoćama i za mnogo novca nabavila od SAD-a kako bi osigurala svoj zračni prostor. Zemlja je sada opasno izložena mogućim ruskim zračnim napadima, upozorava patriotska opozicija, zahtijevajući hitnu istragu i kažnjavanje krivaca, uključujući krivičnu, a ne samo političku odgovornost.

Situacija u Ukrajini

Kada je riječ o ratnom stanju u Ukrajini, Rusija je, paralelno sa sve većim ukrajinskim destruktivnim napadima dronova na njenu energetsku infrastrukturu, čije dramatične snimke pratimo posljednjih sedmica, pa čak i mjeseci, počela izvoditi, prije svega, masovne raketne napade na Kijev balističkim i krstarećim raketama. Ovdje se više ne radi o jednom uzvratnom napadu za neku ukrajinsku “nestašluku” nakon čega slijedi duga pauza do sljedeće – već o sistematskim destruktivnim napadima. Samo tokom ove sedmice izvedena su tri masovna napada, a nakon ruskog napada od 8. do 9. jula, ukrajinska vojska je prvi put otvoreno rekla da nije oborila nijednu rusku balističku raketu ispaljenu na Kijev. Predsjednik Volodimir Zelenski već dugo upozorava na ovu činjenicu, a to je učinio i u Ankari – ali je malo vjerovatno da će biti ikakvog napretka nabolje.

U Ankari, u razgovoru s novinarima u kojem je učestvovao i Zelenski, Trump je rekao da Ukrajini ne treba američko napredno oružje, tj. krstareće rakete Tomahawk, već da joj je dovoljno ovo defanzivno (rakete Patriot). Ovo, uz napade dronovima na rusku energetsku infrastrukturu, trebalo bi biti dovoljno da se zaustavi rat – rekao je američki lider, rekavši da je to ono što i Putin i Zelenski iskreno žele.

Cijela ova verbalna eskapada Trumpa, kojom je “ukrotio” evropske lidere (u Ankari im je ponovo prijetio aneksijom Grenlanda, podsjetio ih na njihovu “neposlušnost” Americi kada je tražila pomoć u deblokadi Hormuškog moreuza od Irana) imala je za cilj samo jedno: on je taj koji će na kraju odlučivati ​​o svemu, uključujući i razgovor s Putinom, i o čemu god se dogovore (ako se uopšte dogovore, u što sumnjam), ostali će morati slušati.

Sve je to zapravo bila Trumpova “artiljerijska priprema” za složene razgovore s Putinom koji su tek trebali uslijediti. Već u Ankari, nakon razgovora sa Zelenskim, javno je rekao da će istog dana nazvati Putina. Međutim, to se nije dogodilo.

Podsjećam da ga je nazvao i na američki Dan nezavisnosti, 4. jula, te da je s Putinom razgovarao oko sat i po.

Putin ne odustaje, Evropa nema pregovarače

S druge strane, na dan samita u Ankari, Putin je sazvao sjednicu ruske vlade i rekao da Zapad i Ukrajina pokušavaju napadima dronovima poremetiti snabdijevanje gorivom u Rusiji i izazvati nezadovoljstvo građana. Rekao je da Rusija ima ogromne rezerve nafte, najveće na svijetu – i da od ove strategije pokušaja iscrpljivanja Rusije neće biti ništa. Naložio je vladi da sarađuje s vlasnicima rafinerija, tj. proizvođačima nafte, kako bi se osigurala brza isporuka goriva onim regijama kojima je to potrebno. Istovremeno, naredba je da se nastave intenzivni udari na Ukrajinu, a Putinov portparol Dmitrij Peskov izjavio je da je “Specijalna vojna operacija” u Ukrajini sada eskalirala u rat.

Iz svega ovoga je jasno da Putin očito nema namjeru popustiti pred ukrajinskim napadima dronovima, koje podržavaju i Evropa i SAD (što su Trump i njegov državni sekretar Marco Rubio direktno potvrdili u Ankari), tako da će biti zanimljivo pratiti njegove predstojeće razgovore s Trumpom.

U svemu tome, najtužnija slika je Evropa. Trumpov nastup u Ankari jasno pokazuje da evropski lideri i dalje nemaju mjesta za pregovaračkim stolom s njim, Putinom i Zelenskim, što toliko očajnički žele.

Paradoksno. Čak je i predsjednik Evropskog vijeća, Antonio Costa, nedavno bio izložen oštrim napadima čelnika E3 – prvenstveno kancelara Friedricha Merza i predsjednika Emmanuela Macrona – zbog pokušaja uspostavljanja dijaloga s Putinom, a kada su članovi Costine administracije razgovarali s administracijom Kremlja oko 25 minuta telefonom u tu svrhu, prema ruskim izvorima. Ukrajinska pravda je također pisala o ovome 19. juna, pozivajući se na POLITICO.

Ovo samo potvrđuje nesposobnost EU da pronađe zajedničku osobu koja bi se uključila u ozbiljan dijalog s Putinom. Antonio Costa, kao umjereni političar, dokazano je uspješan pregovarač o mnogim pitanjima. Međutim, interesi i ulozi ovdje su mnogo veći da bi evropske sile prepustile ovu važnu ulogu njemu. Nisu je htjele prepustiti prvoj diplomati EU, Estonki Kaji Kallas, niti finskom predsjedniku Alexanderu Stubbu i italijanskom ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju, koji su im ponuđeni kao opcije u tom pogledu.

„Sveta krava“ će nastaviti musti Evropu

Dakle, dijelom zbog nesposobnosti evropskih vladajućih elita, dijelom zbog raznih unutrašnjih interesa (neki su a priori protiv bilo kakve moguće saradnje s Rusijom u budućnosti (istočno krilo), dok drugi to ostavljaju kao mogućnost, pa čak i priželjkuju nakon završetka rata (Italija, Austrija, Mađarska, Slovačka, Grčka, Malta, Kipar, Bugarska), dok ključne članice EU prvenstveno sve posmatraju kroz prizmu geopolitike (Francuska, Njemačka, a njima treba dodati i Ujedinjeno Kraljevstvo, iako nije članica EU, ali sada uveliko utiče na politiku Unije) – Evropa se suočava s velikom opasnošću.

Prvo, da o njenim interesima raspravljaju drugi (trio Trump-Putin-Zelenski), a drugo i još ozbiljnije – da postane direktna žrtva eskalacije ukrajinskog rata, što se ne može i ne smije ni na koji način isključiti uprkos „hemiji“ između Trumpa i Putina, koja je jedino što još uvijek sprječava eskalaciju izvan same Ukrajine, ali pitanje je do kada? Ne vjerujem da, ako do tog scenarija dođe… da prođe, previše će nam značiti u Ankari, jedinstvo oko Člana 5. Statuta NATO-a je potvrđeno!

Još 7. februara, u svojoj analizi pod naslovom „Ukrajina kao ‘sveta krava’ EU koja se ne muze. Ali EU je nevoljno muze“, pisao sam o izuzetno neugodnoj situaciji za Evropu. Evo nekoliko teza koje se sada sve više potvrđuju i potvrđuju.

„Vrlo brzo nakon preuzimanja vlasti, Trump je lukavo izvukao SAD iz ove uloge, prebacivši cijeli teret finansiranja i naoružavanja Ukrajine na evropski novac i američko oružje koje evropske zemlje kupuju, a zatim isporučuju Ukrajini. Ovo je zapravo idealna formula za SAD, ali dugoročno pogubna za Evropu.

Stoga mnoge iznenađuje svojevrsni paradoks, prema kojem Trump navodno teži brzom mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, dok ga ključne evropske zemlje koče, insistirajući na uslovima za koje i oni i Kijev unaprijed znaju da su Moskvi neprihvatljivi – poput njenog povlačenja od zahtjeva za povlačenje ukrajinskih vojnika iz Donbasa, ili njenog povlačenja od protivljenja raspoređivanju vojnog kontingenta država članica NATO-a na Ukrajini.“ tlo nakon postizanja sporazuma, kao dio sigurnosnih garancija za sprječavanje mogućih budućih ruskih napada na tu zemlju.

Sveukupno, nisam siguran da se Trumpu previše žuri po ovom pitanju, što dokazuju i njegove izjave da ne želi dati nikakve rokove za prihvatanje njegovih mirovnih prijedloga (koliko će oni na kraju biti njegovi, s obzirom na to kako se pregovara i mijenjaju u hodu – također je pitanje). Ali ono što je sigurno jeste da je Moskva “uhvatila” svojevrsni “duh Anchoragea” – sporazum koji su navodno postigli Trump i Putin na njihovom samitu na Aljasci 15. augusta prošle godine. Tamo je Trump navodno prihvatio Putinova odstupanja od prisvajanja čitavih Zaporoške i Hersonske oblasti (prihvatio bi trenutne linije razgraničenja) u zamjenu za povlačenje ukrajinske vojske iz dijelova Donbasa koje još uvijek kontrolira, a to je oko 12 posto teritorije DNR-a, koji je trenutno predmet najžešćih borbi.”;

“Evropska unija jednostavno više nema mogućnost drugačije vanjske politike osim udovoljavanja SAD-u, a to također znači da je izgubila globalni geopolitički utjecaj koji je imala do nedavno – barem do ruske invazije na Ukrajinu.” Trump, kroz svoje nove američke nacionalne strategije (sigurnost i odbrana), vrlo jasno, parafraziram: Vi, Evropljani, brinite o vlastitoj sigurnosti, SAD će vam pomoći u slučaju potrebe za strateškom odbranom (nuklearni kišobran), a sva globalna pitanja prepustiti “velikim momcima”. Drugim riječima, daje im do znanja da se SAD povlače na ključne geografske pozicije zbog vlastitih interesa (zapadna hemisfera i pacifička regija), ali i da ne namjeravaju dozvoliti da Evropa postane nezavisna globalna sila ili pol u budućem multipolarnom svijetu koji se trenutno oblikuje. To najbolje pokazuje protivljenje ideji stvaranja svojevrsnog “evropskog NATO-a”, bez učešća SAD-a, koje posljednjih sedmica, posebno nakon sastanka u Davosu, dolazi iz usta brojnih evropskih zvaničnika, iz usta brojnih evropskih zvaničnika, posebno Macrona. Ovu ideju je odmah sahranio – ne Trump, već vršilac dužnosti implementatora njegovih interesa u Evropi – generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, rekavši da Evropi ne treba vlastiti odbrambeni savez, već da joj je dosta NATO-a, jer nije sposobna da se brani od sigurnosnih izazova koji joj prijete, a posebno je spomenuo Rusiju. Rusija će očito dugo ostati glavno američko strašilo za discipliniranje evropskih elita, ali nažalost – i za iscrpljivanje evropskog novca za sada neizbježnu i dugoročnu militarizaciju.

Zapravo, čak i nakon skoro pola godine, nema se šta novo dodati ovome. Možda samo sljedeće.

Veliki će na kraju srediti stvari, a mali će čekati mrvice ispod stola. Ako veliki na kraju ne uspiju postići dogovor, a u slučaju Trumpa i Putina, gotovo sam potpuno uvjeren u to jer su američko-ruski interesi jednostavno previše suprotstavljeni, a dugoročne strategije gotovo neprijateljske (i ne zavise od Trumpa, niti prije toga od Bidena, ili neke treće strane koja će doći poslije Trumpa) – u ovom konkretnom slučaju, neće se međusobno boriti (imaju nuklearno oružje na raspolaganju, što im u tom slučaju garantuje samo međusobno uništenje), ali će mali platiti cijenu.

Uostalom, uvijek je tako i u svemu.

Zoran Meter (Geopolitika)