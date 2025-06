Analiza Dušana Janjića : Sukob Izraela i Irana će trajati dok se Teheran i Vašington ne odluče da razgovaraju, Netanjahu je kao Milošević

– Da li je imao Irak, pokazalo se da nije, da li ima Iran, to je veliki znak pitanja, da Iran ima zaista mogućnosti da dovrši taj program, to nije sporno i po novcu i po kapacitetima, ali mislim da je nešto drugo. Trajat će to više od 5 dana i ovog puta će to trajati, da kažemo, dok se ne budu odlučili Iran, znači Teheran i Vašington da razgovaraju – rekao je Janjić.

Očajnički potez

– Po meni, u ovoj najnovijoj, mada to nije ništa novo za Izraela, ali u ovoj najnovijoj ulozi u kojoj se pojavljuje Netanjahu (Netanyaju) iz Vlade Izraela, ne mogu se praviti paralele, ali nekako vidim tu Slobodana Miloševića i njegov očajnički potez da izazivanjem rata na Kosovu, odbijanjem primjene svih onih rezolucija, zapravo skloni dok ne vidi šta će da radi sa sobom, a to radi Netanjahu. Zato je, da kažem, ključ upravo u ovom pitanju što ste vi postali, dokle će građani Izraela da trpe, da budu zapravo instrumenti žrtvovani za jednu, apsolutno sad jasnu politiku, koja nije politika koja može da se poziva na Holokaust, koja može se poziva na međunarodno javno pravo. Naravno to nije Izrael, to nisu Jevreji, ali jeste Vlada Izraela, jeste vojska Izraela i to je ključni problem u Izraelu. U Iranu je to drugi problem, da kažem komplikovaniji, jer u Izraelu će to završiti pošto Amerikanci, garanti pa i pogrešnih poteza – istakao je analitičar.

Sumnja da se Netanjahu u detalje dogovorio sa Amerikancima oko ovog napada. Kako kaže, jednostavno pretpostavlja da je iskoristio taj 61. dan da kaže: „Ja sam tu Trampu (Trump), nemoj da me zaboraviš kad dođu do pregovora oko gasa nafte sa Iranom“.

Upotreba raketa

– Dakle, u Iranu je stvar komplikovanija, zbog toga je ovoga puta Vlada Teherana probala da odgovori jednim umjerenim sredstvima, ali je zapravo prinuđena da upotrijebi rakete i to dugog dometa s kojima Iran može da nanese veliku štetu građanima Izraela, znači opet toj politici, one postavljaju sad to u Iranu potpuno drugo pitanje. Zapravo u Iranu ima puno, puno nezadovoljnih ljudi, ali ovdje je ključno da u ovakvim situacijama kada Izrael napadne ili kada je NATO imao svoju posebnu vojnu intervenciju, građani se solidarišu sa aktuelnom vlašću – naveo je Janjić.

Mišljenja je kako ne treba očekivati da će se iznutra urušiti vlast u Iranu dok traje izraelsko bombardovanje, a upravo to je najavio Netanjahu.

– Tako da po meni trajat će dok u jednom realnom šou modelu koji ima za javnost, Tramp, on izgovori „Sad je dosta, shut up (op.a. začepi) Netanjahu, a ja pregovaram“ i to je problem s kim pregovara. Nije to kao Sirija, nije to da pregovara samo s Rusima, nego mora i sa Kinezima – ističe Janjić.

Rješenje sukoba

Podsjetimo, prije par dana američki predsjednik je naglasio i da će se iznaći neko rješenje zbog ove eskalacije sukoba. Upitali smo Janjića, smatra li da će Tramp zaista riješiti ovaj sukob.