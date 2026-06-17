Nedavni masovni protesti koji su izbili u Albaniji jasno su pokazali kako se globalni kapital prepliće s geopolitičkim strahovima. U središtu ovih nemira nalazi se ostrvo Sazan, koje se nalazi u zapadnoj Albaniji. Vlada premijera Edija Rame nedavno je usvojila zakonske amandmane kako bi utrla put masovnom projektu luksuznog turizma kojim će upravljati Affinity Partners, investicijska firma u vlasništvu Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Međutim, reakcije javnosti nisu ograničene samo na zabrinutost zbog uništavanja okoliša. U regiji koja je vrlo osjetljiva na strane intervencije, ovaj projekt je izazvao strahove od “tajne okupacije”, piše turski medij. Ovu zabrinutost dodatno podstiču tvrdnje da izraelski investitori kupuju zemljište na Balkanu koristeći državljanstvo.