Britanski list The Telegraph objavio je analizu u kojoj se tvrdi da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan koristi trenutnu globalnu krizu kako bi dodatno ojačao poziciju Turske na međunarodnoj sceni i dugoročno profitirao od promijenjenih geopolitičkih odnosa.

U tekstu se navodi da globalni sigurnosni vakuum, kao i ratovi i previranja u svijetu, omogućavaju njeno jačanje kroz razvoj namjenske industrije i rast izvoza oružja. Iako se spominju i unutrašnje političke tenzije u Turskoj, naglasak je na rastućem međunarodnom značaju turske vojne i industrijske moći.

Prema analizi, Erdoğan koristi “narušeni globalni poredak” kako bi pozicionirao Tursku kao ključnog partnera u raznim regijama, dok sve više zemalja okreće pažnju turskoj vojnoj industriji.

Telegraph navodi nekoliko primjera poslova koji demonstriraju taj trend: Irak je kupio turske sisteme protivvazdušne odbrane, Indonezija je postala prvi strani kupac naprednih turskih borbenih dronova, dok je Portugal naručio vojne brodove od Turske – prvi takav izvoz u članicu NATO-a i EU.

Također se naglašava da je Turska, pod Erdoğanovim vodstvom, postala jedan od vodećih svjetskih izvoznika oružja, posebno dronova koji su “testirani u borbi”, što dodatno povećava njihovu privlačnost na tržištu.

Analitičari navode da ovo širenje donosi značajne prihode Turskoj u periodu ekonomske nestabilnosti i visoke inflacije, dok zemlja istovremeno jača svoju ambiciju da postane važno energetsko i logističko središte.

Na kraju se zaključuje da se međunarodni fokus prema Turskoj sve više pomjera sa unutrašnje politike na njene strateške i vojne kapacitete, posebno uoči velikih sastanaka NATO-a gdje Ankara djeluje sa sve jače pozicije.

