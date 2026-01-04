Analiza Axiosa : „Trump trenutno izgleda sjajno. A ako ne uspije? Onda je to Rubiova krivica“

Marco Rubio se iznenada suočava sa svojom najtežom zagonetkom u svojih 28 godina u politici.

Američki državni sekretar nije samo pomogao u osmišljavanju svrgavanja venecuelanskog diktatora u subotu. Rubio je sada zadužen da osigura da rizični potez predsjednika Trumpa protiv Nicolása Madura ne preraste u haos, navodi u analizi američki portal Axios.

Zašto je to važno.

SAD sada efektivno polažu pravo na zemlju s najvećim dokazanim rezervama nafte na svijetu – potez koji bi mogao ugroziti globalnu stabilnost i zakomplicirati odnose SAD-a s Kinom, glavnim kupcem venecuelanske sirove nafte.

Svijet prati hoće li Venecuela doživjeti istu sudbinu kao i posljednja zemlja u kojoj su SAD postigle promjenu režima – Irak, koji je upao u haos ubrzo nakon invazije 2003. godine.

Šira slika

Rubiova životna priča je usko isprepletena s Trumpovim historijskim, naslijeđem definirajućim potezom hapšenja Madura i njegove supruge Cilie Flores u Caracasu i izručenja njih dvoje SAD-u kako bi se suočili s optužbama za trgovinu kokainom.

Dijete antikomunističke kubanske egzilantske zajednice u Miamiju, 54-godišnji Rubio izgradio je svoju političku karijeru na osuđivanju i suočavanju s latinoameričkim socijalističkim režimima neprijateljski raspoloženim prema Sjedinjenim Državama.

Rubiova pozadina i svjetonazor poklapali su se s Trumpovom željom da proširi utjecaj SAD-a na cijelu Latinsku Ameriku, gdje predsjednik želi hemisferičnu dominaciju. Trump također želi venecuelansku naftu i krivi Madura za izazivanje neviđene migracijske krize.

Rubio “poznaje regiju, poznaje politiku. Španski mu je u osnovi maternji jezik”, rekao je viši savjetnik Bijele kuće. “Postoji razlog zašto ga je predsjednik izabrao za sekretara i svog savjetnika za nacionalnu sigurnost.”

Rubio je u subotu pokazao te dvojezične vještine, prvo informirajući Kongres o američkoj vojnoj invaziji, a zatim razgovarajući na španskom telefonom s potpredsjednicom Venecuele, Delcy Rodríguez.

Rubio i Rodríguez mogli bi imati dnevne pozive, rekao je savjetnik za Axios, dok Trump odlučuje šta će dalje s Venecuelom.

“To će uraditi mali odbor, na čelu s Rubiom, uz veliko angažovanje predsjednika”, rekao je zvaničnik.

Zanimljivost

Nekoliko sati nakon što je Trump opisao poziv Rubio-Rodríguez kao prijateljski i produktivan, Rodríguez se javno oglasila, osuđujući otmicu Madura i nazivajući ga zakonitim predsjednikom.

Američki zvaničnici i stručnjaci odbacili su njene izjave kao domaće političko dodvoravanje kako bi se održale na okupu različite frakcije venecuelanskih Čavista, nadimak koji se daje ljevičarima koji su osvojili vlast pod Madurovim prethodnikom, Hugom Chávezom.

Te frakcije uključuju Diosdada Cabella, ministra unutrašnjih poslova kojeg je prva Trumpova administracija optužila za planiranje atentata na Rubija 2017. godine, kada je bio američki senator i pojavio se kao glavni savjetnik predsjednika Trumpa za zapadnu hemisferu u prvom mandatu.

Cabello je optužen u drugoj optužnici protiv Madura koja je objavljena u subotu. Rubiovi saveznici kažu da državnom sekretaru ne bi smetalo da vidi i Cabello otetog.

Između redova

Čnjenica da je samo Maduro otet, dok Cabello, Rodríguez i njen brat, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez, do sada nisu dotaknuti od strane američkih snaga, znak je da Trump i Rubio žele zadržati venecuelansku vladu netaknutom – za sada.

To je prekid od katastrofalne odluke Bushove administracije da očisti vođe vlade Sadama Huseina u Iraku nakon invazije, što je dovelo do pobune.

“Ovo nije debalasifikacija”, rekao je Rubiov saveznik za Axios. “Ovo je namjerno i metodično.”

Umanjivanje

Trump i Rubio smatraju Venecuelu jednom od posljednjih glavnih žila kucavica komunističke Kube, koja je pružala obavještajne usluge venecuelanskom režimu u zamjenu za besplatnu naftu.

„Jedan od najvećih problema koje Venecuelanci imaju je to što moraju proglasiti nezavisnost od Kube, koja je u suštini pokušala kolonizirati zemlju sa sigurnosnog stanovišta“, rekao je Rubio u subotu na Trumpovoj konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu. „Da živim u Havani i da sam u vladi, bio bih zabrinut.“

Rubio je napadao kubansku vladu kao osovinu zla u hemisferi još od prije nego što je osvojio svoju prvu funkciju, kao gradski komesar Zapadnog Miamija. Njegov fokus na Kubu nastavio se kroz vrijeme kada je bio predstavnik države Floride i predsjednik Predstavničkog doma, tokom njegovog vremena u američkom Senatu, a sada i u Trumpovoj administraciji.

Pozadinska priča

Trumpov pritisak za promjenu režima u Venecueli nije nova ideja za njega. Počeo je pažljivo pratiti ovo pitanje mjesec dana nakon što je preuzeo funkciju u svom prvom mandatu 2017. godine, kada je Rubio doveo suprugu zatvorenog političkog zatvorenika, Leopolda Lópeza, da se sastane s novim predsjednikom u Bijeloj kući.

Godine 2019, dijelom na Rubiov nagovor, Trump je postao prvi svjetski lider koji je priznao Madurovog tadašnjeg protivnika, Juana Guaidóa, kao legitimnog vođu Venecuele.

U to vrijeme, Trump je razmatrao vojne napade na Venecuelu. Ali Rubio ga je odgovorio od toga, dijelom ističući da SAD nemaju dovoljno vojnih sredstava u regiji da pokrenu efikasne napade protiv te južnoameričke nacije.

Sve se to promijenilo ove godine, kada je Trump izabrao Rubia za svog državnog sekretara i zadužio ga da izvrši pritisak na Madura da napusti funkciju.

Rubio, priznat kao vodeći stručnjak administracije za Latinsku Ameriku, bio je dio male radne grupe u kojoj su bili zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Stephen Miller, predsjedavajući Združenog odbora načelnika kabineta Dan Caine, ministar odbrane Pete Hegseth i direktor CIA-e John Ratcliff.

Svi oni su bili uz Trumpa na subotnjoj konferenciji za novinare o napadima u Venecueli. Predsjednik je rekao da će biti uključeni u planiranje onoga što slijedi u post-Madurovoj eri.

Ministar unutrašnjih poslova Doug Burgum i ministar energetike Chris Wright pridružit će se post-Madurovoj radnoj grupi, rekli su zvaničnici.

Provjera realnosti

Zvaničnici Trumpove administracije tiho priznaju da bi mogli imati “neke prepreke na putu”, kako je rekao jedan savjetnik.

Ali oni vjeruju da će ova operacija promjene režima biti uspješna poput invazije na Panamu 1989. godine i svrgavanja panamskog predsjednika Manuela Noriege.

Šta je sljedeće

Venecuela se suočava s finansijskom krizom usred Trumpovih sankcija na njenu naftu i njegove odluke da zaplijeni i presretne tankere. Kada i kako će one biti ukinute je ključno.

Venecuela također ima problem s nasilnim bandama koji bi mogao predstavljati problem za američke mirovne snage ako budu raspoređene. I ostaju teške odluke o tome kada će se sazvati slobodni i pošteni izbori. Maduro se široko smatra osobom koja je ukrala vlastite izbore 2024. godine.

Trumpova odluka u subotu da omalovažava venecuelansku opozicionu liderku Maríju Corinu Machado, prošlogodišnju dobitnicu Nobelove nagrade za mir, mnogim je pristalicama predsjednika djelovala gluho i neprimjereno.

Trumpovi i Rubiovi protivnici nisu imali mnogo toga za kritizirati u vezi s efikasnosti subotnje operacije promjene režima, ali su je nazvali kršenjem međunarodnog prava koje SAD ostavlja s izazovima.

„Ovo bi ih moglo proganjati na međuizborima i zaista im eksplodirati u lice“, rekao je Juan Gonzalez, koji je pregovarao s Madurovim režimom tokom Bidenove administracije.

„Trump trenutno izgleda sjajno“, rekao je Gonzalez. „A ako ne uspije? Onda je to Rubiova krivica.“

